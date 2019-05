Cristina Tavío asiste a su primer acto de campaña en apoyo de CC

No fue solo una carta impactante de apoyo. Cristina Tavío, uno de los principales nombres del PP de Tenerife y Canarias en los últimos 25 años, siguió implicándose ayer en su respaldo a Fernando Clavijo y Carlos Alonso ante las elecciones de este domingo y lo hizo en un acto con mujeres profesionales celebrado en el Hotel Escuela de Santa Cruz y en el que también estuvieron presentes y se pidió el voto para José Manuel Bermúdez al Ayuntamiento capitalino y a Rosa Dávila como cabeza de lista al Parlamento isleño por Tenerife.

Preguntada por El Día, Tavío declinó hacer declaraciones y recalcó que ya ha dejado de ser diputada y que asistía al acto como "mujer profesional". No obstante, su complicidad con Clavijo y Dávila, desde que se percataron de que había entrado en el salón de recepción, fue total. Se besaron, departieron unos minutos, Dávila incluso aludió al Tenemos que hablar de Junqueras a Pedro Sánchez (que luego comparó con el hecho de que "no le coja el teléfono a Clavijo") y se dejó fotografiar y filmar por los medios junto a la que, aunque de momento como independiente, parece casi su nueva familia política. Fue casi como un cambio de escuela, de instituto, universidad o empresa, pero en el que todos se conocen y los agasajos se multiplican sin cesar.

Ya en el acto, al que acudió medio centenar de mujeres, muchas de ellas integrantes de listas de CC o que han trabajado para el partido o alguna administración, el primero que intervino fue Clavijo porque tenía, poco después, un mitin en Taco con Oramas y Díaz. El presidente regional agradeció la "valentía" de las presentes por mojarse o, al menos, asistir e hizo luego un rápido repaso a sus 4 años en el cargo. Como hasta ahora, resaltó la mejora de la financiación tras recuperar las relaciones con Madrid y, sobre todo, la aprobación del REF y Estatuto, "pues nos colocan por primera vez en la media del Estado, lo que no ha ocurrido desde la Conquista". Eso sí, volvió a lamentar y criticar que, tras la censura, el peso de Canarias se redujo mucho "porque ya no éramos (CC) necesarios".

Luego, y tras exhibirse un vídeo sobre su balance, Bermúdez se definió como "feminista" porque, en línea con lo que le ha inculcado Marisa Tejedor "y aunque se ha avanzado mucho, aún quedan muchas cosas en las que no hemos logrado que haya igualdad entre los dos sexos. Por ejemplo, en la menor cifra de ejecutivas en las empresas en comparación con las universitarias". Además, y como había recalcado previamente su gran fichaje para estas elecciones, la funcionaria local Lucía Dorta, recordó que su plancha la integran 16 mujeres y 14 hombres.

Además, recordó que Tavío había sido su gran adversaria en 2011 (le ganó en votos), pero que, ahora, debía darle la razón sobre su afirmación (que él negó) de que, en ese momento, el ayuntamiento estaba en quiebra. "Lo negué, pero, a los 4 meses, el interventor me dice que no había dinero para pagar las nóminas en diciembre, ya que había 143 millones de deuda y se pagaba 352 días después. Era una situación de emergencia local y en la ciudad, con 30.000 parados, la mayor parte mujeres, y con problemas sociales graves. Por eso pusimos el primer programa de desayunos escolares". De ese mandato de la "contención", según dijo, pasaron al de la "consolidación" y, ahora, espera que sea el de la confirmación de muchos proyectos a los que "quiero cortar la cinta".

Dávila: "Tengo gran admiración por cómo montaste el PP"

La consejera de Hacienda , Rosa Dávila, comenzó su intervención dirigiéndose a Tavío para agradecerle sentidamente su presencia y asegurar que tenía "una gran admiración" por su persona por "cómo montaste el PP en Tenerife cuando eras muy joven, y yo he sido secretaria de un partido". Luego, y tras subrayar que sigue siendo muy difícil conciliar la vida política y profesional de las mujeres con la personal, reiteró los miedos que lleva semanas exponiendo ante la posibilidad de que Canarias sea gobernada por un PSOE junto a Podemos y NC. Criticó a fondo lo ocurrido con las Islas desde que llegó Sánchez a la Moncloa y censuró, sobre todo, que no se tuviera en cuenta no solo el REF y Estatuto, sino los convenios y que ahora se contemple recuperar impuestos como el de sucesiones . Alonso, por su parte, reconoció que al principio pensaba que no tenía vocación política, pero que, tras sus años en el Cabildo, se ha dado cuenta de que su gran objetivo es mejorar la formación y educación "porque es la que propicia la igualdad". Según sus barruntos, el 26M "tendremos mucho voto prestado" por las alternativas que hay, por el voto útil y por la gestión de CC, "y uno de ellos será el de Cristina".