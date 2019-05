Asier Antona: "La corrupción ha sido una puñalada al corazón, pero no solo al del PP"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno canario, Asier Antona (Bilbao, 1976), sostiene que el resultado del 28A ha servido para que el electorado se dé cuenta de que con "la fragmentación del centroderecha quien gana es la izquierda". Antona apela al voto de "ilusión y futuro" del Partido Popular para evitar una nueva sangría y poder ser la alternativa a Coalición. "La regeneración política pasa porque aquellos que llevan tres décadas gobernando estén en la oposición", señala.

Tras el resultado de las generales, en las que el PP cosechó su segundo peor resultado en las Islas desde que se presenta con la marca actual, ¿se ve con menos posibilidades este domingo?

Me veo con todas las posibilidades. Después de tres décadas de CC con un modelo agotador, la alternativa no puede ser el bloque de las izquierdas formado por el tripartito de Podemos, PSOE y NC, aquellos que ya están repartiéndose los cargos en el Gobierno. Lo que mejor le viene a los ciudadanos es que el PP, un partido moderado y de Gobierno, lidere el cambio político. ¿Alguien apostaba por el PP en Andalucía? Pues hoy el presidente de la Junta de Andalucía se llama Juan Manuel Moreno, del PP. Allí están empezando ahora a tener los mejores resultados en empleo, en economía, en bajada de impuestos. Ese es el modelo que también tenemos que llevar a Canarias.

Dice que es la alternativa, pero la fragmentación de la derecha hizo mucho daño al PP el 28A. ¿Teme que vuelva a producirse la misma situación?

Por eso tenemos que reilusionar y ganar la confianza de los ciudadanos. Para lo que nos ha servido el 28 de abril es para saber que con la fragmentación del centroderecha quien gana es la izquierda. Los resultados electorales no son como las matemáticas, que dos más dos son cuatro. A la gente esa lectura les ha venido bien. Aquí ha habido votos que se han ido para la extremaderecha y, sin embargo, no ha conseguido ni un diputado y ni un senador. Para lo único que han servido todos esos votos es para poner a Pedro Sánchez en La Moncloa. El voto tiene que estar en torno al partido que ha construido este país y que ha sido un partido de Gobierno. El voto al PP es un voto de ilusión al futuro y de alternativa a CC. A eso estamos apelando.

Habla de ilusión. ¿En qué se equivocó el PP en la anterior campaña? ¿En el escaso tiempo que separa las anteriores elecciones de estas se puede reenganchar de nuevo al electorado?

El PP tiene que estar donde siempre ha estado, que es en la moderación y en la centralidad política. Durante la campaña no estoy en el reproche que hace Podemos, en el victimismo de CC o en la soberbia y el desprecio del PSOE con esta tierra. No, no, no. Yo estoy hablando en positivo, de cómo mejorar las listas de espera sanitarias, qué hacer con los dependientes o de cómo mejorar nuestro sistema educativo. Estoy en la Canarias en positivo mientras que otros están en otras cosas. Mi proyecto, el proyecto del PP, está en contribuir a una Canarias mejor.

Apela a la centralidad, pero al partido se le achacó cierta radicalización y derechización en la anterior campaña. ¿Con el giro al centro será suficiente para recuperar el voto perdido?

Estoy donde siempre he estado. Asier Antona no se ha movido ni un milímetro ni para su derecha ni para su izquierda. Estoy donde estaba ayer, donde estuve hace seis meses, hace un año o hace quince años. Tenemos que seguir construyendo esta tierra desde la moderación, el diálogo, el consenso.

¿Los casos de corrupción han terminado por agotar a un electorado del PP habitualmente fiel?

La corrupción ha sido, evidentemente, una apuñalada al corazón, pero para PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y CC. ¿Nada más hay corrupción de un lado? ¿O es que lo que estamos viviendo en el Gobierno de Canarias no es corrupción? Tenemos un presidente del Gobierno imputado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Está investigado. Respeto los procedimientos judiciales y defiendo la presunción de inocencia, pero aquí hay un presidente y candidato que está imputado. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer con esas cosas. Y también hay un exalcalde de CC referente, aunque Ana Oramas dice que no lo conocía, en la cárcel.

Se presente por La Palma y eso ha levantado ampollas incluso dentro de su partido. No todos los candidatos a la Presidencia han optado por la circunscripción regional, ¿cree que se resta fuerza a la lista que se creó para ganar proporcionalidad?

Para ganar en proporcionalidad, pero en ningún sitio está escrito que en esa lista fuera el candidato a la Presidencia. El presidente del Gobierno se elige entre los diputados electos. Ahora bien, a mí me sorprende escuchar a partidos nacionalistas que minusvaloran que un candidato pueda ser de una isla no capitalina. Yo lo hago con orgullo, porque creo en la Canarias de las ocho islas y no en una de unos contra otros. Eso es dar normalidad a la política de esta tierra fragmentada.

Defienden la oportunidad de que el candidato que se presente como presidente sea votado por todos los canarios.

Clavijo, que va de nacionalista por la vida, tiene un discurso incoherente porque desprecia a quienes vemos con orgullo liderar la candidatura por La Palma. No se puede ir de nacionalista de boquilla y después, con hechos, hacer todo lo contrario.

¿Cómo valora la gestión de CC estos cuatro años, en los que casi dos estuvo con el PSOE?

Los responsables en materia social, educativa y de empleo en los últimos años han sido CC y PSOE y Canarias es la peor comunidad autónoma en listas de esperas sanitarias, la peor en gestión de las políticas sociales y la última en los ratios educativos. Y no lo digo yo, lo dicen los informes. Por tanto, ¿qué valoración puedo hacer cuando todos los indicadores nos dicen que Canarias es el farolillo rojo en todas las políticas económicas, educativas, sanitarias o sociales? En las Islas, después de 30 años de un Gobierno que está absolutamente noqueado, tenemos que abrir puertas y ventanas para regenerar la vida política y dar un impulso ilusionante.

¿El tiempo que ha brindado apoyo a Clavijo desde el Parlamento cuando se quedó en minoría es el preludio de un acuerdo con CC tras el 26M en caso de que diera la suma?

En modo alguno. Canarias no podía ser bloqueada desde la oposición y como somos un partido responsable y de Gobierno, es por lo que apoyamos, por ejemplo, la ley del suelo, la ley de presupuestos o la ley de servicios sociales, pero con nuestras condiciones. La ley de servicios sociales se modificó en un 80% por las enmiendas del PP, la ley de presupuestos se modificó también con las condiciones de que hubiese una bajada de impuestos y de apuntalar el Estado del Bienestar. También en la ley del suelo hicimos modificaciones. Fueron tres apoyos puntuales. ¿Eso qué significa? Le estoy diciendo que la regeneración pasa porque aquellos que llevan tres décadas gobernando en Canarias puedan estar en la oposición. Eso es oxigenar las instituciones y dar un mensaje de ilusión.

¿Cierra entonces las puertas a CC? ¿Con quién estaría dispuesto a pactar?

No estoy hablando de pactos, sino de regeneración política. A mí me parece una falta de respeto que haya candidatos repartiéndose las consejerías. Lo único que me preocupa es el pacto por Canarias. De hecho, he ofrecido un pacto educativo y voy a seguir ofreciendo pactos en positivo para mejorar la sanidad, las políticas sociales y el empleo.

¿La "bajada masiva de impuestos" como la que ha anunciado es compatible con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales?

Absolutamente. La izquierda lo que pretende es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con un incremento de los impuestos. Así los ciudadanos tienen menos recursos disponibles para ahorrar, invertir o gastar y la economía, por tanto, se frena. Cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, invierte, gasta y ahorra. La economía va en incremento y además hay más recaudación. Y si hay más recaudación, hay mejores prestaciones sociales y servicios fundamentales.

¿Cómo piensa abordarla?

En el IGIC y en los tramos autonómicos del IRPF.

¿Para todas las rentas por igual?

Evidentemente, hay que aliviar más la presión fiscal a las rentas más bajas. Los canarios que ahora presentan la declaración de la Renta pueden ver la cantidad de deducciones y de mejoras fiscales que incorporó el PP en esta legislatura. Tenemos que seguir bajando el tramo autonómico del IRPF, tenemos que incorporar el IGIC cero a la factura de la luz o a las empresas que están prestando servicios a la dependencia o la discapacidad.

El turismo no va a tirar del empleo como hasta ahora y usted se ha comprometido a generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en cuatro años. ¿Es real este objetivo?

Claro que es real. Lo primero es equilibrar la economía en Canarias. No podemos poner todos los huevos en la cesta del turismo, que es un sector muy importante al que tenemos que seguir mimando, sino que hay que pensar también en que la industria tiene que incrementar su peso. La industria de la innovación genera puestos de trabajo cualificados e indefinidos. Ocupamos, además, un lugar geoestratégico de primer orden. El REF también es un instrumento vital para fortalecer y diversificar nuestra economía. Todo esto tiene que estar unido a una administración pública más moderna y eficaz. Los gobiernos no pueden ser los que pongan permanentemente barreras y obstáculos a la inversión.