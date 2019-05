Antona no ha leído la carta de Tavío pero le "huele mal"

El candidato del PP a la presidencia regional, Asier Antona, afirmó ayer, en una entrevista radiofónica en El espejo canario, que, lejos de estar deprimido por la carta de Cristina Tavío publicada en El Día y en la que pide el voto para Fernando Clavijo y Carlos Alonso (CC), "ni siquiera la he leído. Tengo que estar centrado en luchar por los ciudadanos de esta tierra", dijo.

Entrevistado por Chavanel, Antona aclaró que "no le he hecho nada a Cristina Tavío. Creo en la libertad en su más amplio concepto, colectiva e individual. Por tanto, cada uno en su vida política o personal toma las decisiones que cree oportunas. Soy un tío muy respetuoso con todo el mundo, incluso con aquellos que muestran incoherencia".

En su intercambio con el entrevistador, que considera que alguien que hace lo de Tavío es porque está muy enfadado, el candidato le pregunta si le parece "muy sensato pedir el voto para CC". El periodista insiste en que lo cree "feo" e "irregular" y Antona recalca que ocurre "a 4 días de las elecciones. ¿Huele mal, eh?", dice. "Por tanto, no quiero entrar y vamos a hablar del futuro". Sin embargo, el periodista aprovecha para preguntarle por el tamaño de la división interna y Antona le insta a preguntar a los presidentes insulares del PP y a evitar eso de "fuentes populares".

El líder popular niega que esté deprimido y subraya que "l a estabilidad emocional es muy importante en política". De hecho, recuerda que en la noche del 28A, "cuando nos pegamos un batacazo de primer orden, salí a dar la cara".

Sobre el hecho de que se presente por La Palma y no por la lista regional, remarcó que "no estoy camuflado, sino muy orgulloso de ser el candidato a presidente, por primera vez, de una isla no capitalina".