Rosa Dávila: "Los ministros no hacen caso a Torres; no pinta nada"

Dice sentir miedo, sobre todo para la economía canaria, de llegar un Gobierno de un PSOE "sumiso con Madrid y abrazado a Podemos", al que vincula a fondo con Venezuela. La consejera de Hacienda y candidata de CC-PNC por Tenerife al Parlamento, Rosa Dávila, es muy dura con el líder socialista, Ángel Víctor Torres, del que sostiene que "los ministros no le hacen caso, le cuentan milongas y se las cree. No pinta nada en Madrid".

¿Qué balance hace de la gestión de CC en estos 4 años?

Hay que poner en valor todo lo conseguido, que ha sido mucho, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos encontramos la situación, con una comunidad infrafinanciada en los servicios esenciales, al estar incluido el REF en el sistema de financiación. Conseguimos desvincularlo y es en este 2019 cuando tenemos el 100% de participación en el fondo de compensación, lo que nos ha permitido avanzar en los servicios básicos en igualdad de condiciones que cualquier otro español, pues no queríamos ni más ni menos. Pero esto ha sido un trabajo del conjunto de la sociedad, no del Gobierno, sino de los agentes económicos y sociales en una situación política muy complicada. Además, hemos hecho la cuadratura del círculo con 2.000 millones más de presupuesto, de los que el 82% se destinan a las personas, al tiempo que hemos bajado los impuestos, especialmente a las rentas medias y bajas. Somos la comunidad con las deducciones más amplias y la de menos deuda, lo que nos convierte en una región saneada. También ha sido importante la bajada del paro, pues estaba casi en el 33% y, ahora, en el 20. El objetivo es reducir la precariedad y, para eso, son muy importantes las herramientas del REF.

Durante la legislatura no han parado de decir que, pese a esa evolución, no están satisfechos: ¿al decirlo en qué piensa antes?

En que haya más empleo indefinido. En parte, lo conseguimos porque somos la comunidad que más contratos indefinidos hace y hemos dado un salto muy importante en el empleo femenino. No obstante, tenemos que aprovechar el REF, y de ahí el énfasis que ponemos en que los gobiernos de España cumplan. Y es que, en noviembre, tras aprobarse, Sánchez lo dilapida. De ahí la importancia de que siga habiendo un Gobierno isleño fuerte, independiente y con un buen número de parlamentarios que le permitan plantar cara al Ejecutivo central.

Ante eso, el PSOE les acusa de victimismo y ustedes dicen que Sánchez ha sido el peor presidente para las Islas: ¿no hay un término medio o lo último es aplastante?

Victimismo no es exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Estatuto y REF. Los vascos no son victimistas: exigen sus derechos, los hacen cumplir y ejercen su aritmética parlamentaria. Por eso, necesitamos un gobierno independiente de Madrid, que no sea una sucursal, y no como el PSOE, que encima es una sucursal pequeñita, sin ninguna influencia. Ángel Víctor Torres no tiene influencia en Madrid, no pinta nada, no le hacen caso los ministros. Le cuentan milongas y él se las cree, y viene con lo que le dicen el funcionario de turno. Hemos visto cómo no son transferidos los recursos al campo o cómo se recurren las deducción fiscales a los plataneros. No se ha pintado nada en los presupuestos para luchar contra la pobreza, aunque está en el REF y Estatuto. Esta tierra, que está alejada y necesita herramientas específicas, debe tener dotación presupuestaria porque, si no, será papel mojado. Y si el primer gobierno que hace un presupuesto incumple el REF, pues esta tierra no tendrá futuro. Quedará muy bonito en un libro que se titula Estatuto de Autonomía, pero no lo cumpliremos.

En 2015, el lema de CC fue "De aquí en adelante". Sin embargo, la oposición les critica por seguir a la cola de lo bueno y primeros en lo malo: ¿cuál es la realidad?

Nos encontramos con una Canarias a la cola en financiación...

Pero gobernaban ustedes...

Sí, y con el PSOE, pero la situación era muy complicada en financiación y había una crisis muy profunda. Mientras que, ahora, Canarias ha avanzado por encima de la media en lucha contra la pobreza, en Sanidad... El problema es que nos están pidiendo que un retraso de 10 años lo recuperemos en apenas 3, y algo así no se hace en 3 años. Por eso es necesario que siga Clavijo, que le planta cara y le dice al Gobierno de España que tienen que venir los recursos. ¿Qué haría un Gobierno sumiso? ¿Le plantearía cara a Madrid? Un gobierno con Podemos y PSOE, que es lo que se vislumbra como alternativa a CC... ¿Ven la economía de Canarias en manos de Podemos? ¿Eso es lo que queremos?

¿Ese retraso de 10 años no existiría de estar antes Clavijo?

Lo que hemos demostrado es que desvinculamos el REF; es decir, tener la misma financiación que cualquier español para los servicios públicos, y este es el primer año en la media. A partir de aquí, todo debe mejorar, pero nos hemos dotado de las herramientas: REF y compensaciones para ese reconocimiento a la ultraperiferia y la doble insularidad. El REF es algo que a mucha gente le parece lejano, pero es lo que hace posible el 75% para viajar. El problema es que, cuando te sientas con un ministro, te ven como un privilegiado y te dicen que ya tienes ese 75 y de qué te quejas. Pero con ese 75% no se come en Canarias y hay un plan integral de empleo que dice que, cuando el paro está por encima de la media, debe tener dotación, pero el Gobierno del PSOE se lo llevó por delante. Por eso, a mí y creo que a muchos canarios nos da mucho miedo que llegue un Gobierno de un PSOE sumiso y entregado a los brazos de Podemos, y vemos cómo está Venezuela. Una de sus propuestas es subir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, en una tierra donde la gente ahorra y hace el esfuerzo para que sus hijos hereden, pero si el 50% de la herencia se la lleva Hacienda... Nosotros lo quitamos, pero la propuesta de PSOE, Podemos y NC es subir los impuestos y, además, demonizar al sector empresarial.

¿No es un trazo muy grueso igualar a Podemos con Venezuela?

No. Son el lobo con piel de cordero y le tengo mucho miedo a que la economía quede en sus manos, con un PSOE débil y un candidato sumiso, que ha demostrado en múltiples ocasiones cómo baja la cabeza ante sus jefes de Madrid o de Podemos.

¿Qué le diría al canario que, tras 32 años de CC (antes como ATI...), duda y no sabe a quién votar?

La razón mayor es que, si nosotros no luchamos por lo nuestro, no lo va a hacer nadie. Es así de sencillo. No somos una sucursal. Nosotros nos equivocamos, podemos haber cometido errores, somos críticos y creemos que se pueden mejorar las cosas, pero lo que no hacemos es traicionar a nuestra tierra, a nuestro pueblo.

¿El principal error de CC?

Buf, tampoco sabría decir uno... Creo que se cometió un gran error, en 2009, al vincular el REF a la financiación. Sé que no había alternativas o eran pocas, pero fue un error porque supuso un retraso de 10 años y, probablemente, no estaríamos en la situación que estamos con las listas de espera. Hay otras cosas que no son errores, pero sí está claro que ha habido un déficit de financiación en carreteras y de ahí la importancia de que lleguen los mil millones pendientes.



"Descarto pactar con un Torres que baje la cabeza"

En caso de que los bloques de centroizquierda y centroderecha no sumen, Dávila descarta un pacto con el PSOE "si es con un Torres sumiso y que baje la cabeza. Con un PSOE incapaz de luchar por los derechos de los isleños, no. Además, subraya que el presidente no siempre ha sido el que más votos y diputados tiene "y no debe cambiarse eso".

"Cs se equivoca con su veto a Clavijo y lo vivirán"

Igual de directa se muestra sobre el veto de Cs a Clavijo por su imputación por el caso grúas. "Se equivocan y se darán cuenta de que, en política, se usan herramientas para judicializarlo todo. Lo vivirán en sus propias carnes. Al tiempo". Además, resalta el perfil "dialogante y de consenso de Clavijo, como prueba la ley social por unanimidad o los presupuestos con un gobierno en minoría".

"El PP se ha desfondado; Cs se lo está comiendo "

Aunque sigue siendo su socio potencial más fiable, ve al PP "desmoronado. Debe trabajar mucho internamente, está completamente desfondado y no es alternativa a nada, pues Cs se lo está comiendo. El votante centrado debe pensar en Canarias. Ese voto de centroderecha liberal ya no sirve a un PP que hace aguas; debe ir a CC. También el voto progresista moderado al PSOE debería ir a CC, pues es la sociedad que defendemos, pero sin entregarnos a Podemos. Me dirijo al votante de centro, de sentido común, que piensa en sus hijos y quiere defender su tierra".

Capacidad de gestión y el problema de las colas

Preguntada por si, aparte de problemas de financiación, Canarias ha sufrido un déficit de gestión, lo niega y subraya que "nos felicitan por los niveles de ejecución presupuestaria y saneamiento. Esto nos permite garantizar derechos como la sanidad en un momento de ralentización. De todos modos, en estos 4 años se abordará la financiación y me pregunto quién va a defender la Sanidad o que vengan los recursos para Educación. ¿Lo hará un Torres entregado a Podemos?". Sobre la colas en Tenerife y si ha tenido algo de culpa CC, dice que, "como ocurre ahora en Gran Canaria con un tripartito con miedo a sacar adelante las infraestructuras, aquí hubo un tiempo en que también pasó y se lastraron algunos equipamientos. Hay que tener los necesarios y las carreteras en condiciones, aparte de otra concienciación sobre el transporte. Las buenas vías se ven entre Navarra y País Vasco. En la Península, se hacen kilómetros y kilómetros de AVE y, aquí, cuando se logra el 75% se ve como un privilegio".