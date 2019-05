Noemí Santana: "Si hay pacto me atraen las áreas de empleo y economía"

Noemí Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) quiere ser presidenta. Lo dice sin tapujos aunque es consciente de la caída de votos de Podemos en las elecciones generales. "En Canarias hemos mantenido el tipo", reflexiona la candidata a la Presidencia del Gobierno, que apuesta por un pacto con el PSOE y Nueva Canarias para descabalgar a Coalición Canaria del poder regional. "La gente tiene que tomarse estas elecciones como un plebiscito: CC sí o CC no", sentencia.

En las elecciones del 28 de abril Unidas Podemos bajó en votos y en escaños. ¿Son los resultados extrapolables a Canarias en los comicios del 26 de mayo?

Nosotros estamos bastante satisfechos, porque dentro de esa pequeña caída creo que hemos mantenido muy bien el tipo con respecto a los datos que Podemos ha obtenido en el resto del Estado, además, siendo la segunda fuerza política en Canarias.

¿A qué se debe esa caída?

Creo que hay gente que se ha ido un poco desencantada por esos rifirrafes que hemos podido tener, de estarnos más mirando el ombligo, mirando la parte interna, que estar hablando de lo que a la gente le importa, que es intentar solucionar sus problemas. Por otra parte, hemos prestado bastante voto al PSOE. Mucha gente de cara a las generales vio al PSOE como el voto útil para frenar a la derecha.

Fíjese cómo ha cambiado el panorama porque ustedes eran ese partido del cambio contra los tradicionales, entre ellos el PSOE. ¿Qué ha pasado en estos años?

Tal vez se debe a habernos naturalizado dentro de las instituciones como una fuerza política más y, en ese sentido, sí que resta un poquito de ese enamoramiento inicial que uno puede tener, pero creo que a Canarias no se va a extrapolar, porque en Canarias el PSOE no ha sido claro. Ángel Víctor Torres no ha contestado a si va a reeditar los pactos que ha tenido en otras legislaturas con Coalición Canaria y eso va a hacer que mucha gente no vea al PSOE de Canarias como el voto útil hacia la izquierda.

Pero ustedes gobiernan con el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estos comentarios que hace ¿no están un poco fuera de lugar?

Podemos tiene claro que nuestras fuerzas aliadas son las de progreso como pueden ser el PSOE o NC. Ahora, el que no creo que lo tenga tan claro es el PSOE con Podemos.

Según las últimas encuestas podría darse un pacto de izquierdas en Canarias...

Sí. Y si se da esa oportunidad al PSOE no le va a quedar otro remedio que pactar con nosotros porque con la misma que la gente le gritaba a Pedro Sánchez en Ferraz: "Con Rivera no". Creo que aquí le van a decir: "Con Clavijo no".

Y si hay pacto ¿qué le gustaría ser dentro del Gobierno?

Me gustaría ser presidenta del Gobierno (risas). Para eso me presento, está claro.

Pero usted sabe que el PSOE ha subido y qué será difícil...

Bueno, el PSOE está en alza pero la política canaria da muchas sorpresas y nunca sabemos lo que puede pasar. No obstante, hay muchísimas áreas que a mí me atraen y creo que se pueden hacer muchas cosas bonitas. Especialmente me atrae el área de empleo y el de economía, porque en economía creo que hay que emprender una diversificación económica en Canarias y en empleo porque creo que es un gran reto con un 20% de personas que están en busca activa de empleo y no encuentran trabajo.

Antes decían que el apoyo al PSOE se produjo por un voto útil contra la derecha. ¿Tiene Vox opciones de entrar en el Parlamento?

Después de las elecciones del 28 de abril no creo que entre. Lo veo difícil. Además, cuando la gente vota en clave autonómica suele votar por cercanía y yo no conozco las caras que están liderando Vox en Canarias.

¿Está Podemos unido en Canarias?

Tenemos un Podemos fuerte, hay distintas sensibilidades y, por supuesto, tenemos nuestras disputas y nuestros debates, pero como en todos los partidos.

¿Y qué pasó el día de las elecciones generales que se dieron de baja 16 miembros del partido de las candidaturas al Parlamento, entre ellas la de usted, y por poco no se pueden presentar a las del 26 de mayo?

Bueno, no sé, habrá que preguntárselo a ellos pero, sinceramente, me parece muy grave. Eso ya trasciende el debate político y las diferencias de ideas dentro de la organización, y cuando se pone en jaque la candidatura de Podemos a las elecciones autonómicas ya estamos hablando de algo mucho más grave.

¿Cómo han salvado ese tema?

Nosotros estamos centrados en la batalla que tenemos por delante y ya veremos. Primero habrá que depurar responsabilidades con esas personas pero desde la dirección de Canarias siempre hemos intentando ensanchar y que nos sintiéramos cómodos todos, y mayoritariamente lo hemos logrado porque de las cuatro candidaturas que nos presentamos a la secretaría general tres estamos trabajando perfectamente bien y conjuntamente y sólo hay una que todavía parece que no termina de encajar en este puzzle.

¿Habla de la de Meri Pita [exsecretaria general y diputada electa en el Congreso]?

No nombro a nadie, pero esa candidatura la apoyó Meri Pita.

Aproveche y haga un resumen de sus principales propuestas.

Pues la diversificación económica.

Todos los partidos hablan de la diversificación económica y ya suena como algo abstracto.

Bueno, dentro de la diversificación económica apuesto por las energías renovables. Es indispensable una apuesta al 100% por las energías limpias sin intentarnos meter el gas por la puerta de atrás. De ninguna de las maneras vamos a apostar por esa regasificadora y, como mínimo, creemos que debemos llegar a la media estatal en la implantación de renovables. Es un campo que genera muchísima riqueza y muchísimos puestos de trabajo. También en el campo de la I+D+i aumentar el presupuesto. Canarias destina solo un 0,6% a investigación , desarrollo e innovación.

Hablan de una renta ciudadana. ¿En cuánto la cuantifican?

Es otra de las medidas que vamos a llevar para paliar la pobreza. En una primera fase la cuantificábamos en unos 600 millones de euros, pero lo que decimos es que tiene que ser un 80% del Salario Mínimo Interprofesional y luego irla incrementando, pero, eso sí, está especialmente pensada para aquellas personas que están teniendo dificultades para encontrar un trabajo, para sectores vulnerables, como personas mayores de 55 años que llevan ya tiempo en un paro bastante prolongado, para complementar las pensiones mínimas o para personas con dependencia o discapacidad. Lo que nosotros realmente queremos es generar empleo para que la gente pueda vivir dignamente.

¿Cómo van a ilusionar de nuevo a los canarios?

Contándole las verdades. La gente esta cansada de que intenten vender cuentos en campaña electoral y nosotros no vendemos humo. Yo lo que espero es que la sociedad canaria se movilice el próximo domingo porque a lo mejor la gente se cree que ya está todo hecho, que ya frenamos a la derecha reaccionaria el 28 de abril donde la participación fue un hito histórico. Pero se pueden estar olvidando de un reto muy importante que tenemos en Canarias, que es la oportunidad de echar a CC del Gobierno. Que se tomen este 26 de mayo como un plebiscito: CC sí o CC no. CC es la derecha y se vio el 28 A. El voto de la derecha enfadada con el PP que en otras comunidades iba a Vox en Canarias se fue a CC.

Por cierto, ¿qué le ocurre con el presidente Fernando Clavijo? Se llevan muy mal.

(Risas) Es una cuestión política no es una cuestión personal, aunque muchas veces parece que trasciende lo político a lo personal. Yo recuerdo que Clavijo llegó un momento en el cual ya ni me saludaba. Es una auténtica tragedia para la Comunidad Autónoma que tengamos un presidente que esté imputado. Hemos dicho muchas veces que debería apartarse hasta que se esclarezca.

Si se apartara Clavijo ¿podrían pactar con CC?

No porque CC ha hecho de la corrupción su forma de Gobierno. Y El PP también. Tampoco pactaríamos con ellos. Pero en CC son muchos los casos. Conocíamos el caso Las Teresitas, el otro día denunciamos, y Fiscalía ve indicios de delito, unas obras en las carreteras de La Palma, altos cargos de CC están en el caso Lezo... Es decir, es que no es una manzana, es el saco entero el que está podrido.