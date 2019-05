Román Rodríguez: "No estaremos en el Gobierno si no hay cambio de ciclo"

Román Rodríguez está convencido de que esta vez sí habrá cambio de ciclo político en Canarias. Por eso insiste en que su formación será determinante para que haya una mayoría progresista suficiente que deje a Coalición Canaria en la oposición. De todas formas ve riesgos, porque no se termina de fiar del todo del PSOE, tras lo ocurrido en las dos últimas legislaturas. Tiene un discurso muy crítico con la situación económica y social de la comunidad autónoma.

¿Se pueden convertir estas elecciones en una segunda vuelta de las generales ante lo que se vislumbra de dos bloques diferenciados de derechas e izquierdas y una mayor fragmentación política en el Parlamento?

Hay algunos elementos similares porque algunos de los actores son los mismos, pero creo que estamos en un proceso electoral sustancialmente distinto a unas elecciones generales y atravesado por unos parámetros y preocupaciones totalmente diferentes. Aquí no nos enfrentamos ni a Sánchez ni a Rivera; aquí, por ejemplo, se enfrenta Teodoro (Sosa) a Demetrio (Suárez), para entendernos. Se dirime quién gobierna en los ayuntamientos, en la isla y en Canarias y, aunque los actores son los mismos, la película es distinta. Tampoco se puede extrapolar los datos de las generales y el ejemplo de la Comunidad Valenciana lo pone en evidencia, porque la gente en el mismo instante que votó fue capaz de diferenciar el voto a las Cortes Valencianas de las Cortes Generales. Las elecciones generales estuvieron muy condicionadas por el conflicto catalán y por Vox, y aquí la gente está más atenta a las listas de espera, a los atascos, a los vertidos al litoral, al paro, a la concentración de la economía, a la falta de vivienda, a la pobreza, es decir, a los problemas de la vida real.

¿Ha tenido tiempo NC de digerir los malos resultados del 28A y las causas?

Están totalmente digeridos. Pasó y a otra cosa. Los ciudadanos decidieron y al día siguiente ya estábamos organizados para estas elecciones. Estamos trabajando intensamente en los ocho territorios para conseguir las políticas alternativas que hemos defendido durante años, que creemos vitales para el futuro de Canarias. En este terreno sabemos pelear y lo estamos haciendo.

¿Qué diferencias y qué semejanzas percibe con respecto a las elecciones autonómicas de 2015?

Estamos ante un proceso electoral de fin de ciclo de los que han gobernado Canarias, no tengo ninguna duda. Es cierto que los ciclos no se acaban de hoy para mañana, el declive de los actuales gobernantes viene de antiguo y su deterioro socioelectoral dura más de una década, pero es evidente que los canarios perciben que toca cambio, que toca otra política y mi impresión es que en 2019 habrá un cambio de ciclo político sustancial y NC lo va a pelear. Pensamos que debemos ser garantes de ese cambio por si hubiera alguna veleidad de repetir la historia, que haberla hayla.

En los debates todos los partidos atacan a CC y pregonan que se acerca un fin de ciclo, pero ¿qué condiciones hay ahora que no había en 2015? ¿En qué se basa para tener esa seguridad?

Hace cuatro años ya ganó el PSOE y el PP en votos a Coalición Canaria; entonces no había el parámetro de la reforma del sistema electoral que se pone ahora en marcha, donde más votos significan más escaños. Los que han malgobernado Canarias son más débiles ahora que en 2015 y, además, el sistema electoral vigente, que es provisional, va a contribuir también. El PSOE está en condiciones de ganar de nuevo a CC con mucha más diferencia en porcentaje y en votos, por lo que creo que puede haber mayorías alternativas. Otra cosa es que no se vuelva a repetir la misma historia, porque no hay que olvidar que fue el PSOE el que hizo presidente a Paulino Rivero en su segunda legislatura y también a Fernando Clavijo. Tampoco las políticas que se aplicaron en estos años han sido precisamente socialistas, sino más bien conservadoras e insularistas. Para que no existan tentaciones es determinante la presencia de Nueva Canarias con el fin de garantizar un gobierno alternativo y hacer otras políticas. Por ejemplo, creemos que hay que hacer un pacto por el territorio, revisar la Ley del Suelo y de las islas verdes, devolver a la primera línea la planificación y empoderar a los cabildos en materia territorial. Queremos que el gobierno alternativo implante desde ya la renta canaria de ciudadanía porque es un derecho estatutario y queremos debatir una ecotasa para apostar por un sector turístico decisivo en la economía canaria que recualifique los espacios públicos.

¿Cree que puede acabar el mantra de la política canaria de que el que gana no gobierna?

Se puede y se debe acabar. Hay condiciones objetivas para que se acabe porque los resultados electorales son determinantes. El gurú económico del Gobierno, que es el presidente de la CEOE de Tenerife (José Carlos Francisco), mantiene, y también lo he dicho en el Parlamento, que el PIB cae en picado y al final de este año puede estar por debajo del 80%, lo que quiere decir que la desconvergencia con la riqueza media española es brutal. La concentración de actividades es más intensa que nunca porque el turismo ya es el 35% del PIB y el 40% del empleo. Pero más grave aún es la distribución de la riqueza porque el 40,2% de la población está en riesgo de exclusión, hay 149.000 niños pobres según Unicef, salarios y pensiones bajas. En Canarias preocupa más la sanidad que el paro. No hay ni un solo parámetro razonable, la propaganda puede ocultar o confundir la realidad pero no cambiarla.

¿No hay una cierta corresponsabilidad de los partidos en esta situación tras una legislatura en la que durante dos años y medio ha habido un gobierno en minoría y el resto de las formaciones no han sido capaces de ponerse de acuerdo?

No creo que hayamos tenido un gobierno en minoría. La ASG y el PP no han dejado al Gobierno solo nunca y son actores principales de este mal gobierno. El PP no puede darse golpes en el pecho porque ha respaldado todas las leyes e iniciativas en el Parlamento. Antes de eso también el PSOE respaldó a CC. Coalición Canaria lo ha tenido fácil con estas formaciones, pero no con NC porque hemos sido críticos y alternativos en todos los ámbitos en estas dos últimas legislaturas. Evidentemente si la gente quiere cambiar lo que nos pasa no puede confiar en los responsables de lo que estamos sufriendo y nosotros, si participamos de una mayoría alternativa, es para hacer las nuevas políticas necesarias para esta tierra. Un parámetro fundamental para NC es defender Canarias y aquí hay que recordar que el REF y el Estatuto salen de la gaveta del PP porque impusimos que no hablábamos de presupuestos si no poníamos sobre la mesa las dos leyes y la reforma del sistema electoral. Estas dos normas da nuevos instrumentos de autogobierno a Canarias y por eso hay defender su estricto cumplimiento, de la misma manera que también hay que ser capaz de gestionar esos recursos. Lo que no puede ser es que se tengan fondos y se devuelvan porque no son capaces de gestionarlos.

Pero convendrá en que a CC le viene bien el discurso de enfrentarse con Madrid. ¿No cree que también lo será en esta cita electoral como lo fue el 28A?

Creo que en las elecciones generales CC lideró la derecha canaria. Ana Oramas es más de derechas que Rivera o Casado porque su discurso es el mismo y ahora se han consolidado en el espacio de la derecha con las incorporaciones de Bravo de Laguna y Nardy Barrios. Es una derecha regionalista tipo UPN y en eso son buenos no cabe duda.

¿No teme que al quedarse NC fuera del Congreso CC se apropie en exclusiva del discurso nacionalista en Madrid?

No estoy preocupado por eso porque lo determinante aquí es intentar consolidar los gobiernos de progreso donde los estamos garantizando, avanzar nuestra presencia en islas como Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera o Tenerife y conformar un gobierno nuevo y alternativo para aplicar nuevas políticas. De lo que no tengo ninguna duda es que la presencia de NC en un gobierno alternativo garantizará la defensa del REF y del Estatuto, porque hay competencias que son propias de Canarias y no hay que pedirle permiso a Madrid.

Se refiere mucho a una mayoría alternativa para un nuevo gobierno. ¿Se está refiriendo a un pacto entre el PSOE, Podemos y NC?

Lo que digan los ciudadanos, pero esa podría ser una mayoría perfectamente posible.

Pero ahora se necesitan cinco diputados más -36- para llegar a la mayoría absoluta...

Es más viable una mayoría de progreso que una nueva mayoría de la derecha. Entre otras cuestiones porque las contradicciones internas en las fuerzas de la derecha son superiores a las que pueda haber entre los progresistas.

Por lo que veo está seguro de que si CC suma con PP, Cs y ASG llegará a una alianza, pero ¿usted se fía de la actual dirección del PSOE?

No porque los dos últimos presidentes de Coalición Canaria los puso el PSOE y las políticas que se derivaron de esos gobiernos fueron conservadoras. Para asegurar una mayoría alternativa y un nuevo gobierno es determinante la presencia de NC, si no creo que estaría en riesgo. El discurso tanto del secretario general del PSOE como el del candidato socialista en Canarias va en la buena dirección y nosotros tratamos de que se articule una mayoría de progreso en el Parlamento. Aquí no hay nada ganado, quien crea que las cosas están hechas se equivoca, pero lo que sí está claro es la realidad del deterioro social que vive Canarias, con una quiebra del funcionamiento del Estado del Bienestar. No tengo dudas de que hay una mayoría de la población que está harta de estas políticas y quiere un cambio. CC le va a ofrecer la Presidencia del Gobierno a Ángel Víctor Torres si gana el 26 por la noche para reeditar el pacto, por eso digo que nosotros no estaremos en cualquier Gobierno si no es para llevar a cabo nuestras propuestas en sanidad, educación, dependencia o vivienda.

¿Sería un fracaso para NC conseguir cinco diputados o menos?

Le respondo de otra manera. Prefiero cinco diputados y gobernar que siete o nueve en la oposición. Lo determinante en política es que tus ideas influyan, impacten y cambien. Lo que pretendo es construir mayorías alternativas para hacer un nuevo gobierno con nuevas políticas y el número de diputados no es lo decisivo, ayuda pero lo importante es sumar. Nosotros nos movemos en una horquilla de entre cinco y siete escaños, que creemos que también pueden tener Podemos y Ciudadanos.

¿El desgaste de Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria puede afectar a las aspiraciones de NC?

Antonio Morales va a ganar las elecciones como mínimo con nueve consejeros.

¿Poner a Luis Ibarra como candidato del PSOE perjudica la reedición del pacto que gobierna en el Cabildo?

Lo determinante para el cambio en Canarias es que seamos decisivos y así evitar veleidades y aventuras ya conocidas. Creo que Ibarra está en la tesis de pactar con Coalición Canaria, eso al menos es lo que me llega. Espero que quien tome las decisiones en el PSOE para construir un nuevo gobierno en Canarias sea el secretario general Pedro Sánchez y en segundo lugar el secretario general en las Islas.

Ibarra mantiene que él no hubiese seguido adelante con el expediente de Amurga. ¿Qué le parece?

Que haga lo que considere si es presidente del Cabildo, sobre eso ya he dado mi explicación y cualquier polémica sobre este asunto que lo resuelvan en el Cabildo.

¿Cree que debe pararse el expediente?

El asunto debe dirimirlo el Cabildo, yo no he participado ni por activa ni por pasiva. Que decida el Cabildo conforme a los intereses generales, lo que haga estará bien hecho. Esa polémica no me compete.