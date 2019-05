NC, obligada a retirar carteles en espacios reservados a otros partidos en Santa Cruz

La Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife ha obligado a Nueva Canarias (NC) a retirar carteles electorales de esta formación política en espacios reservados a otros partidos, según una notificación.

Esta decisión ha sido tomada a raíz de una denuncia presentada por Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario contra NC por pegar carteles de forma masiva en todo el municipio de Santa Cruz en espacios reservados para otras formaciones políticas.

La Junta Electoral ha acordado por unanimidad requerir a NC para que en el plazo de 24 horas retire los carteles en espacios no reservados a su formación política y se abstenga en el futuro de volver a utilizar dichos espacios.

Horas antes de hacerse pública esta notificación, Nueva Canarias aseguraba ante los votantes de Las Palmas de Gran Canaria que Coalición Canaria se presenta a las elecciones en su ciudad y su isla "disfrazada" tras las siglas y los candidatos de UxGC para, según asegura, intentar "engañar" y captar electores que "jamás votarían a ATI".

Prueba de esa estrategia es "esta jugadita de estar escondiendo la marca que están haciendo en su cartelería electoral, en la que, si uno se fija, para ver que pone Coalición Canaria hay que llevar una lupa de tan pequeño", ha sostenido este sábado al candidato a la Alcaldía de la capital por NC, Pedro Quevedo.

Quien, con motivo de un acto de presentación de su programa a los ciudadanos llevado a cabo en la avenida de la playa de Las Canteras, ha subrayado que en lo que queda de campaña insistirá en dejar claro que "eso que se está presentando con el nombre de Unidos por Gran Canaria es, en realidad, la marca de ATI-Coalición Canaria en Gran Canaria".

Y ello a pesar de que sus listas al Cabildo y al Ayuntamiento de la capital las encabecen José Miguel Bravo de Laguna y Nardy Barrios, conocidos políticos que nunca antes estuvieron vinculados a CC, ha especificado.

Pedro Quevedo ha justificado su propósito de hacer hincapié en ese asunto "porque es poco razonable que la gente que sabe que el Gobierno de ATI-Coalición Canaria ha perjudicado a esta isla y a esta ciudad como ninguno, encima, fuera a acabar votándoles sin percatarse de ello", según ha dicho.

Agregando: "nosotros vamos a explicar eso, porque no nos hacen gracia las campañas negativas, pero tampoco nos hace gracia que se intente engañar a la gente, sino que cada uno dé la cara y ponga lo que de verdad es".

El candidato de NC ha hablado también de la marcha de la campaña electoral al llegar a su ecuador, y ha asegurado tener expectativas positivas, más allá de las encuestas que apuntan a una reedición del actual gobierno municipal de la ciudad, del que forma parte su partido junto a PSOE y LPGC Puede.

"Nosotros creemos que nos va a ir bien, que vamos a más que duplicar nuestros anteriores resultados, y consideramos que eso es fruto, en buena parte, de que creemos que podemos decir que hemos hecho el trabajo al que nos habíamos comprometido" en el mandato que concluye, ha declarado al respecto.

Ha matizado en todo caso que, aunque valora que se vaticine que la actual alianza de partidos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría repetirse tras el 26M, como indicio de que su trabajo es reconocido por la población, no comparte el detalle del reparto de resultados que se hace entre unos y otros socios del pacto.

La razón es que "todavía es pronto para poder tener claros esos pormenores, porque todo hace pensar que en esta capital hay ventajas que se van a dirimir, en última instancia, por diferencias de solo 2.000 o 3.000 votos, con lo que las cosas pueden cambiar bastante en función de quién se haga al final con ellos", ha argumentado