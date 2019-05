Clavijo (CC):, a Pedro Sánchez "Canarias no se vende"

El presidente de Canarias y candidato a la reelección, Fernando Clavijo, se ha mostrado convencido de que el próximo 26 de mayo los votantes volverán a "gritar" a Madrid "basta ya de desprecio" como ocurrió hace 26 años y ha querido lanzar un mensaje claro al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Canarias no se vende".

En un acto electoral de CC-PNC de Tenerife, Fernando Clavijo recordó que hace 26 años Canarias "se rebeló contra el desprecio y ninguneo" del Gobierno de España y casi tres décadas después "nos hemos dado cuenta, tras diez años de terrible crisis, que o defendemos y somos necesarios para la gobernabilidad de este país o nos castigan y nos niegan el pan y la sal".

Clavijo afirmó que a los socialistas les "molesta" y les resulta "incómodo" un partido como CC por decir que Canarias es distinta al resto de comunidades y criticó que digan que quieren un Gobierno que colabore con Madrid, pues lo que pretenden con eso es "seguir desvalijando a esta tierra". "No se lo vamos a permitir, le vamos a decir no Pedro, no, por ahí no pasamos".

Señaló, además, que después de conseguir unas leyes como el REF o el Estatuto que dicen que los canarios tienen derecho a ser iguales a los demás, "el desprecio, el ninguneo y la soberbia de los que gobiernan en Madrid tiraron a la basura todo eso". Por ello, dijo que el 26 de mayo no está en juego tener un diputado, un consejero o un alcalde más o menos, sino "la dignidad de Canarias y el futuro de nuestros hijos".

El candidato nacionalista dijo estar convencido de que dentro de ocho días los canarios "van a volver a gritar a Madrid 'basta ya de desprecio' y van a ir a votar al futuro de nuestros hijos, a nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros recursos, nuestra dignidad, nuestro campo, nuestra pensiones y nuestros mayores, y eso sólo tiene una papeleta y es la de Coalición Canaria".

Fernando Clavijo animó a los presentes a salir con las "pilas cargadas" para lograr que haya alcaldes y alcaldesas nacionalistas que luchen por el futuro de sus municipios, para que Carlos Alonso sea por mayoría "aplastante" el presidente del Cabido de Tenerife y Rosa Dávila la diputada que más votos consiga en la historia. "Tenemos que decir que Canarias se respeta, tiene futuro, dignidad, que no se vende y que por encima de todo están los hombres y mujeres de Canarias".