Clavijo: 'El 26M nos jugamos la dignidad y el futuro'

El candidato de CC-PNC a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, asegurado este sábado, en un acto electoral, que el próximo 26 de mayo Canarias "no se juega las elecciones, o tener un diputado o un alcalde más", sino que se está jugando "su dignidad y su futuro".

"Hace 26 años esta tierra se rebeló contra el desprecio y el ninguneo del Gobierno de España, y han sido los 26 años de mayor progreso para Canarias", ha afirmado Clavijo, que sostiene que "el trabajo conjunto" de su partido ha conseguido que se reconozca el derecho de los canarios "a ser iguales a los demás".

En un acto celebrado en el terreno de lucha "Perico Perdomo", del barrio de La Salud, en Santa Cruz, que tuvo como telonero al cantante Chago Melián y como maestro de ceremonias al comunicador Elvis Sanfiel, los líderes nacionalistas insistieron en que Canarias debe tener un gobierno de CC "fuerte", y recalcaron que votar al PSOE es lo mismo que votar a Podemos.

El candidato autonómico ha asegurado que "el desprecio, el ninguneo y la soberbia" de los presupuestos presentados por el Gobierno de Madrid "tiran a la basura" todos los derechos de los canarios, "como el derecho a una sanidad de calidad, a infraestructuras y a la inversión".

A este respecto, ha asegurado que "entiende" que Pedro Sánchez quiera un gobierno que colabore con Madrid, "porque necesita colaboradores para seguir desvalijando esta tierra", y se ha mostrado convencido de que en los próximos comicios "el pueblo canario volverá a gritar a Madrid ¡basta de tanto desprecio!"

Por su parte, la diputada de CC en el Congreso de los Diputados Ana Oramas ha asegurado que Canarias no necesita un gobierno que colabore con Madrid, "sino que defienda a los canarios y a sus intereses", y ha ratificado que "bajo ningún concepto" los votos a su partido servirán "para que las políticas de Podemos lleguen al gobierno".

Francisco Linares (CC), que repite por segunda vez como candidato a la Alcaldía de La Orotava, ha llamado a la "movilización" para que Fernando Clavijo, "el hombre de la licencia y de la lealtad, y el que lo ha dado todo por Canarias en estos últimos cuatro años", repita como presidente.

Linares ha augurado que CC ganará las elecciones del 26 de mayo y ha asegurado que "cuando eso ocurra" su partido "no cogerá el teléfono" al PSOE hasta el miércoles, "por no haber cogido el teléfono a Fernando Clavijo durante seis meses".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato por CC a la reelección, José Manuel Bermúdez, ha instado a Pedro Sánchez a que "pague lo que debe" a Canarias, y ha advertido de lo que "todos nos estamos jugando en las próximas elecciones".

"No podemos permitir que Podemos entre en las instituciones, porque no queremos que Canarias se convierta en otra Venezuela", ha aseverado.

En su intervención, el candidato de CC a la Alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, ha afirmado que su partido ha sido y es "una necesidad histórica" para el pueblo canario, y ha puesto en valor la "sabiduría" de los "laguneros y laguneras", que han "confiado" en un proyecto político "que ha mejorado las condiciones de los isleños de forma indiscutible".

Posteriormente, la candidata al Parlamento por Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado que solo hay un pacto posible, "que es el que Coalición Canaria tiene con los canarios, con su gente y con su tierra".

En este sentido, ha insistido en que el "único proyecto" que tienen PSOE y Podemos "es quitar a un hombre riguroso, trabajador y de palabra del Gobierno canario", y ha garantizado que CC "seguirá siendo un partido muy molesto para Pedro Sánchez".

El presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García Ramos, ha afirmado que "el PSOE actual es inquietante" y que "no se pueden fiar" de ellos, "porque no se sabe por dónde va a salir o qué va a pensar mañana".

"Fernando Clavijo nos va a llevar, junto Ana Oramas, a ponernos enfrente de estos partidos que no nos están permitiendo avanzar. Búsquenlo, nunca Canarias avanzó más que con los gobiernos nacionalistas", ha aseverado Ramos.

Al acto también acudió el presidente del Cabildo tinerfeño y candidato por CC a la reelección, Carlos Alonso, que ha asegurado que decidió volver de Bruselas a Tenerife por sus hijos y porque quiere contribuir a que "esta tierra sea un lugar mejor".

Alonso ha incidido en que "el discurso morado" es el discurso "del miedo, del odio y del rencor", y se ha mostrado convencido de que el próximo 26 de mayo no dirán "hasta luego" sino que "volveremos a decir, hola Pedro Sánchez, porque no nos van a parar", ha concluido.