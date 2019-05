Vidina Espino: "Vamos a acabar con el despilfarro y la política de amiguetes"

La periodista Vidina Espino (Ingenio, 1979) se estrena en política como candidata de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del?Gobierno de Canarias. La aspirante, que encabeza la plancha electoral por Gran Canaria, asegura que algunas formaciones ya han querido sentarse con ella para negociar posibles pactos. De momento no quiere desvelar qué partidos, pero sostiene que cualquier acuerdo en el que participe se hará en base a un programa y no a un reparto de sillones.

¿Confía en que la oleada nacional de Ciudadanos se traslade al Parlamento canario?

Notamos en la calle esas ganas de cambio. Es evidente que Cs cada vez que se presenta a unas elecciones genera ilusión. Es un partido que crece mientras que otros han tenido un batacazo importante y ahora se están intentando lamer las heridas. Estamos convencidos de que en Canarias también será así. No en vano, ya tuvimos un crecimiento importante en número de votos en las elecciones del 28A.

¿Con cuántos escaños espera Cs irrumpir en la Cámara canaria tras quedarse a las puertas la vez pasada?

Vamos a salir a ganar las elecciones. Queremos ocupar un gran centro político en el Parlamento con muchísimos diputados. Como es muy difícil conseguir mayorías absolutas, serán necesarios los acuerdos con otros partidos. Nosotros somos el partido del pacto, del diálogo, del entendimiento y de buscar los puntos en común. Desde ese centro político buscamos llegar a acuerdos con otras formaciones en base a un programa que mejore la vida de los canarios, no en base a un reparto de sillones como en los últimos 25 años en los que siempre gobiernan los mismos porque el PP y el PSOE son cómplices de CC. Tristemente, votar al PP y al PSOE será como votar a CC. Por eso somos la única garantía de que se haga política de una manera diferente en las Islas y de que, por ejemplo, se cierren los chiringuitos políticos. Tanto el PP y PSOE no van a cerrar esos chiringuitos porque ellos están deseando ocuparlos con su gente. Queremos acabar con todo lo que sea despilfarro público y política de amiguetes.

¿Algún partido ha llamado a su puerta para tantear un posible pacto?

Hay partidos que quieren reunirse con nosotros, pero ahora estamos centrados en lo que es la campaña electoral y llegar con nuestro mensaje a los ciudadanos para ganar su confianza. Después del 26M si hay que llegar a algún acuerdo, ya lo veremos.

¿Qué partidos?

Como de momento no hemos querido reunirnos, preferimos esperar al 26M.

A CC ya lo tienen descartado y dice que apoyar a PP y PSOE es como votar a Coalición,?¿qué les queda?

No es que no queramos PP o PSOE. Lo que decimos es que para liderar un cambio ni el PP ni el PSOE van a poner sobre la mesa determinados asuntos que nosotros sí vamos a priorizar. Es decir, para que haya un cambio real éste tiene que estar liderado por Cs. Si el PP o el PSOE quieren ser aliados de ese cambio, estoy segura de que nos podremos entender.

¿Entonces la única línea roja de Cs es CC o Clavijo?

Somos un partido de centro y para nosotros es muy complicado llegar a un acuerdo con los extremos porque somos moderados. Solo nos entendemos con quienes quieran hacer política útil para los ciudadanos. Sí que es verdad que somos tajantes con la corrupción y no pactamos con partidos que tengan imputados en sus filas. A día de hoy CC tiene un candidato imputado por tres delitos muy graves: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Nosotros no pactamos con partidos con imputados en sus filas y esto no es algo que ofrezcan PP o PSOE. Por eso decimos que tiene que ser Cs quien lidere el cambio en Canarias.

¿Si Clavijo dejara de estar investigado o no se presentase a las elecciones, estarían dispuestos a pactar con CC?

Venimos a regenerar la política en Canarias y parece que el partido que lleva 25 años gobernando el Archipiélago no está llamado a regenerar la política. En cualquier caso, creo que los ciudadanos van a ser los que imposibiliten cualquier tipo de acuerdo con Coalición porque están realmente cansados de sus políticas agotadas, que nos mantienen en la cola de todas las cuestiones que nos preocupan: el empleo, la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda.

¿Cuál es el principal objetivo de su formación: desactivar el efecto del giro al centro que ha dado el PP para tratar de rescatar votos o derrocar a Clavijo?

No nos planteamos las elecciones en base a rivales políticos, sino en base a un programa. Lo que buscamos son aliados para tener una Canarias en la que dejemos atrás las listas de espera, los atascos en las carreteras, la masificación en las aulas, el despilfarro público o la política de favores. Queremos dar la bienvenida a una sanidad bien gestionada, al empleo o a la igualdad de oportunidades.

¿Teme que ese giro al centro del PP les reste votos?

Sinceramente, no me preocupa lo que diga o haga el PP. Lo que queremos es contar con la confianza de los ciudadanos para hacer posible el cambio en Canarias, cambio que el PP ha tenido oportunidad de hacer y nunca ha hecho porque siempre ha preferido pactar con CC. Llevan cuatro años sin hacer prácticamente oposición al Gobierno, facilitándole todo a Clavijo, a cambio de dos sillones en las autoridades portuarias de Canarias. No estamos en la política de sillones, de venir a ocupar cargos, sino en la política real y útil.

Desde que Sánchez entró en el Gobierno central se han producido varios desencuentros entre el Estado y el Ejecutivo regional. Teniendo en cuenta la tensión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, ¿si Cs entrase en el Gobierno de Canarias sería un obstáculo para mantener buenas relaciones con el Estado?

Si soy presidenta las buenas o malas relaciones no van a ser ningún tipo de excusa. Cuando representas a todos los canarios te tienes que entender con todas las instituciones. Puedo garantizar que tocaré todas las puertas que hagan falta y estableceré todos los diálogos necesarios para conseguir que el Gobierno de Sánchez cumpla con Canarias, algo que no está haciendo. No vale ni la política del enfrentamiento que están queriendo tener algunos, sobre todo CC, pero tampoco vale la política de la justificación continua que hace el PSOE cuando no cumple con Canarias.

Se ha comprometido a crear una oficina de lucha contra la corrupción y también se fija como objetivo auditar la utilidad de las fundaciones y entidades públicas. ¿Tiene el punto de mira puesto en alguna en concreto?

Hay muchas fundaciones o empresas que tendremos que auditar a fondo para saber si realmente prestan un servicio para la sociedad civil. Si solamente se trata de grasa que hay en la Administración o de un lugar donde colocar a gente, va a desaparecer. Todo lo que sea despilfarro de dinero público lo vamos a cerrar.

En sanidad ha sido muy crítica con los atascos que padece. ¿Qué medidas concretas propone para reflotar ese servicio?

Vamos a chequear el sistema sanitario y ver donde va a parar hasta el último euro para ver qué está fallando porque no se están reduciendo las listas de espera. Creemos que esto no es admisible porque quien no tiene salud no puede estudiar, trabaja o tener un proyecto de vida. La salud de los canarios tiene que ser una prioridad. Vamos a hacer ese chequeo y trabajar de la mano de los sanitarios. Ellos apuntan también a un problema de gestión. No se trata de gastar más si no es necesario, sino de gastar mejor.

¿Está de acuerdo con que las regiones cumplidores con el déficit puedan emplear el superávit en servicios básicos?

Sí, creemos que las comunidades que cumplen se les debe flexibilizar la regla de gasto. Lo que no se puede hacer, como ha pretendido el Gobierno canario y en concreto Clavijo, es forzar la ley. Clavijo es experto en forzar la ley, pero luego eso tiene sus consecuencias y se acaba teniendo que dar explicaciones en los tribunales. Las cosas hay que hacerlas bien. Y si hace falta tener el visto bueno del Gobierno central o una modificación legislativa, no nos podemos saltar la ley.

¿Usted hubiese esperado?

No, hubiese hablado y dialogado para buscar más apoyos. Si en el Congreso conseguimos un apoyo de más fuerzas que estén dispuestas a flexibilizar la ley de estabilidad para aquellas comunidades cumplidoras, no hay que saltarse ni forzar ninguna ley.

El turismo es el principal motor del Archipiélago. La apuesta del partido es simplificar la normativa, ¿con eso es suficiente para responder a las demandas de este sector?

A lo que nos referimos, en general, es a eliminar la burocracia. Los jóvenes empresarios me dicen que trabajar con la Administración es un auténtico martirio. Lo que queremos es simplificar todo lo que tiene que ver con la legislación y los trámites.

¿Por dónde empezaría?

Por no pedir a quien quiera emprender en cualquier sector, ya sea el turístico, el tecnológico, o el de las energías renovables, un papel que ya estén en manos de la Administración. Tenemos que quitar duplicidades que, en el caso de Canarias, se elevan a triplicidades. Tenemos que eliminar toda esa maraña digitalizando la Administración.

Entonces, si esto es algo más general, ¿cuál es la propuesta concreta de Cs en turismo, que se enfrenta a retos importantes como el del alquiler vacacional?

Creemos que tiene que haber una legislación nacional del alquiler vacacional. Lo que no se puede hacer es lo que pretende el Gobierno de Canarias, de que cada ayuntamiento y cabildo regule el asunto según le parezca. Eso es complicarlo más.

Todos los partidos hacen alusión a la necesidad de diversificar la economía por el riesgo que supone depender del turismo. Parece ya un mantra. ¿Cómo efectuaría Cs ese cambio?

Poniéndonos a trabajar de verdad con otros sectores. Tenemos claro que el turismo es nuestro motor económico, que tenemos que cuidarlo y modernizarlo. Podríamos ser el Silicon Valley del turismo si sabemos hacerlo bien, pero no puede ser lo único. Los sectores de las nuevas tecnologías y de las energías renovables son importantes. Ya tenemos un nuevo REF con muchísimas ventajas fiscales que son muy desconocidas y hay que dar a conocer para atraer inversión.

El partido sostiene que hay capacidad para reducir la presión fiscal. ¿Cómo y en qué medida?

Tenemos que hacer posible un alivio fiscal para la clase media trabajadora y para las familias. Por cada euro que va a subir Sánchez, nos comprometemos a bajarlo en Canarias. Lo queremos hacer en el tramo autonómico del IRPF. Serían deducciones fiscales para que las familias tengan más recursos para cubrir sus necesidades.

¿Esa bajada que propone va a afectaría a todas las rentas por igual o beneficiaría solo a las más bajas?

Tenemos que hacer los números, pero se primará la bajada a las clases medias y aquellas que tienen menos recursos, no a las clases que más ingresos tienen, lógicamente. Lo que sí es para todas las familias es una ayuda de 1.200 euros al año para aquellas con dos hijos o que sean monoparentales y de 2.400 euros al año para quienes tengan tres hijos. Queremos que Canarias sea la mejor comunidad para las familias y por eso queremos devolver la gratuidad de los libros de texto y poner en marcha la enseñanza infantil de 0 a 3 años.