García Egea: 'Antona debe tomar las riendas para cambiar de modelo a Canarias'

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este viernes que el aspirante popular a la Presidencia, Asier Antona, debe tomar las riendas para un "cambio de modelo" y acabar con los 30 años de gobierno en los que CC ha tenido a las islas "en segundo plano".

El dirigente popular se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los periodistas antes de una visita al municipio palmero de Los Llanos de Aridane, en la que estuvo acompañado por el candidato a la Presidencia de Canarias, Asier Antona, y a la Alcaldía de dicho municipio, Noelia García, entre otros.

Teodoro García Egea ha indicado que el PP de Canarias "es una referencia para todos" y para lo que quiere ser la formación a nivel nacional, un partido de alcaldes que tienen el reconocimiento de sus vecinos, y puso como ejemplo a Noelia García.

Alabó además a Asier Antona como "un gran candidato" para lo que necesita Canarias: un nuevo impulso y abrir una nueva etapa como ha hecho el PP "apoyado por otras fuerzas" en la Junta de Andalucía.

Canarias necesita un cambio de modelo y que Antona tome las riendas para mejorar la asistencia sanitaria, la educación gratuita de 0 a 3 años, de excelencia y bilingüe, y que haya igualdad de oportunidades porque, añadió, el PP no quiere "una España de dos velocidades como la que algunos intentan imponer".

Por ello hizo un llamamiento a los canarios para poner al frente de su Gobierno a alguien que lleve a las islas "donde siempre han tenido que estar y que las impulse al futuro", dijo en alusión a Antona ya que, prosiguió, donde han pactado PSOE y Podemos "ha subido el paro y ha bajado la calidad del empleo".

Agregó el secretario general de los populares que "algunos creen en Canarias que gritando más, haciendo alharacas y llamando la atención se resuelven los problemas de la gente y no es así", se resuelven "con trabajo duro y riguroso al servicio de Canarias".

Reiteró su petición a los ciudadanos de las islas de una "oportunidad" para el PP "porque no les vamos a defraudar" y "a cada impuesto que suba Pedro Sánchez, nuestros presidentes y alcaldes bajarán otro".

Pidió además García Egea que "no se dejen engañar" por la división del voto de cuando "algunos" decían que votar al PP era lo mismo que votar al resto de partidos porque, prosiguió, si algo "hemos aprendido" en las elecciones generales es que en cada una de las urnas "sólo vale votar al PP: nada de dividir el voto ni de votar experimentos".

Sólo votando al PP es "como vamos a poner freno" a las subidas de impuestos e intentos de poner peaje en las vías públicas que a su juicio pretende Pedro Sánchez y la única forma de acabar de una vez por todas con impuestos como el de sucesiones.

Asimismo el candidato del PP a la Presidencia de Canarias, Asier Antona, dijo que su formación es el referente del cambio que necesita Canarias y la alternativa a tres décadas de gobierno de CC.

"Se aproxima un cambio de ciclo político y los canarios pueden elegir entre tres modelos, uno, el de CC, agotado y que está agotando a los ciudadanos; dos, el tripartito de izquierdas PSOE-Podemos-NC y que es el modelo de la recesión y el paro y tres, el del PP, el del crecimiento, el empleo y las oportunidades", indicó Asier Antona.