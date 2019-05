Clavijo y Antona muestran más cercanía frente al sector progresista

Los estudios de Radio Televisión Canaria (RTVC) en la capital tinerfeña acogieron anoche el primer gran debate televisivo a la presidencia del Gobierno regional del 26M con una ausencia un poco chirriante, la de la candidata de Cs, Vidina Espino, que ya sorprendió con sus tablas y críticas agudas en el celebrado por Ser Canarias el pasado viernes, aunque su falta se justifica, así como la de Vox, por no contar con diputados autonómicos. Como ocurrió en el intercambio del viernes en el Hotel Escuela, los aspirantes del PSOE, PP, Podemos y NC hablan de nueva etapa tras 32 años de CC (ATI...), mientras que el líder de los nacionalistas gobernantes, Fernando Clavijo, insistió en presentarse como la garantía para que el Ejecutivo regional sea verdaderamente autónomo al exigir en Madrid que se cumpla y aproveche al máximo el fuero canario, con lo que se mejorará la economía, la creación de empleo, la construcción, sanidad, educación y servicios sociales.

Eso sí, anoche, y pese a que el líder popular cree agotado el proyecto nacionalista, se notó una mayor complicidad entre CC y PP frente a las fuerzas de izquierdas, sobre todo en lo relativo a los impuestos y a si es o no factible mejorar los servicios básicos al tiempo que se baja la presión fiscal. Clavijo y Antona sí lo creen posible ante las tesis de las fuerzas progresistas, que insisten en que paguen más los que más tienen.

El debate se dividió en 6 bloques, que fueron consensuados previamente entre las formaciones. Los candidatos tuvieron los tiempos tasados (con la opción de administrarlos), pero optaron casi desde el principio por interrumpirse y pisarse continuamente en sus intervenciones. En gran parte, se dio un loable juego limpio, aunque también hubo duros tramos entre Clavijo y Santana sobre los trabajadores del hospital insular de Gran Canaria o sobre "cómo le han preparado el debate" desde RTVC, "que no los trabajadores". También se enfrentaron Torres y Clavijo y el líder socialista hasta creyó estar asistiendo a un debate sobre el Cabildo grancanario por las constantes alusiones al "tripartito", sobre todo del PP.

Bajo la moderación de Roberto González y Pilar Rumeu, el debate vino precedido de cinco minutos de vídeos electorales en la cadena autonómica de los distintos partidos, incluso de los que no participaron en el intercambio posterior, aunque curiosamente con ausencia, de nuevo, de Cs. Tras la batalla dialéctica, la cadena desarrolló un postdebate con periodistas para analizar lo ocurrido.

Fernando Clavijo. Situado en el centro, el cartel de CC-PNC abrió sus intervenciones, como el resto, respondiendo a la pregunta sobre por qué quiere seguir en el máximo cargo. En este sentido, subrayó que su coalición ha logrado en esta legislatura "dotarnos de las herramientas para ser tratados igual que al resto de españoles, pero necesitamos un gobierno fuerte para eso". Criticó que Sánchez haya dejado "a cero" el presupuesto para Canarias y remarcó que las Islas necesitan un Ejecutivo "que no sea obediente" con Madrid.

El presidente le censuró al resto que no aportaran "soluciones" para el empleo y que solo recurrieran a las buenas palabras. Recordó que, desde 2015, el paro bajó en 117.000 personas e insistió en que la creación de trabajo y la sostenibilidad son factibles si se cumple el fuero isleño. En réplica a los demás, dijo que solo lleva gobernando 4 años y sostuvo que no se puede comparar Canarias con Baleares porque allí no hay Igic, aparte de alertar de que una ecotasa sería mala para la competitividad. El líder nacionalista fue muy crítico con el PSOE porque "no ha cumplido" e insistió, sobre todo, con los 8 millones agrícolas. En su última intervención, recalcó la necesidad de que el próximo Gobierno no permita que lo que le corresponde a las Islas se derive a comunidades como Cataluña e instó a evitarlo en las urnas.

Ángel Víctor Torres. El aspirante socialista, ubicado a la izquierda según el televidente, comenzó dando ánimos a los que extinguían anoche el fuego en Las Cañadas. Según remarcó, se necesita un cambio en Canarias porque todos los parámetros "nos colocan a la cola en sanidad, dependencia o en abandono escolar". A su juicio, "la economía no funciona porque estamos a la cabeza en pobreza. Estamos igual en PIB que hace 26 años y tenemos que hacer que el que más pague sea el que más tiene en busca de una Canarias mucho más justa".

En respuesta a Clavijo, subrayó que las Islas se sitúan en el puesto 15 en paro y le acusó de vivir "en una realidad virtual". Prometió la creación de 100.000 trabajos en los próximos 4 años y, para eso, apuesta por un plan de empleo social, cambiando el último presupuesto regional, y ayudando a las familias más necesitadas. Al PP, le reprochó que hayan abaratado el despido y empobrecido a las clases medias y bajas, aparte de recordarle a Antona que, de los últimos 26 años, han cogobernado con CC en las Islas en 20.

A Clavijo, además, le reprochó (incluso tuteándole) que solo sepa quejarse del Gobierno central y que no lidere el sector turístico ni se invierta lo que se debe en ese ámbito, "sobre todo pensando en los trabajadores". Asimismo, defendió a Jesús Morera, al que volvió a presentar como uno de los mejores consejeros de Sanidad, recordó que los canarios refrendaron al Gobierno del PSOE el 28 de abril y censuró a CC por rechazar los presupuestos estatales más sociales de la historia.

Asier Antona. El líder del PP aludió al principio a la nueva víctima de violencia de género y, como queriendo aludir ya a Podemos, a los venezolanos. Recordó luego que, "cuando tenía 12 años, ya gobernaba CC" y, por eso, cree que es bueno "regenerar". Además, quiere "una tierra mejor, en la que los jóvenes no tengan que emigrar" y, para eso, cuenta "con una hoja de ruta clara". Según recalcó, "ni CC ni el PSOE pueden hablar de empleo por la situación en las Islas y porque Gran Canaria, donde Torres lleva este área en el Cabildo, tiene las peores tasas". En contraposición, repitió que el PP ha creado "7 millones de empleos cuando ha gobernado", al tiempo que subrayó que le "aterra que la izquierda quiera subir impuestos", entre otras cosas con la ecotasa. Asimismo, recordó que, en los últimos años, los que han cogobernado han sido los nacionalistas y socialistas. Luego, le preguntó a Santana por qué no obliga al Gobierno central a cumplir con Canarias y hasta dijo que, en Triana, la gente le decía el martes a Rajoy que "vuelva". En el cierre, presentó al PP como la alternativa "del sentido común" frente al tripartito de izquierdas, del que avisó sobre sus consecuencias económicas, y sobre la continuidad del ciclo de CC, que cree acabado.

Noemí Santana. La candidata de Sí Podemos Canarias comenzó con un mensaje de "regeneración democrática" recalcando que CC "ha hecho de la corrupción en 30 años su forma de gobierno" y recordando, de nuevo, que Clavijo está investigado. Según indicó, si Podemos gobierna "no tendrá deudas con nadie, con ningún banquero, sino con los canarios". Censuró luego el 40% de población en exclusión social, el 20% que busca trabajo y, a la vez, que "el 1% tenga el 40% de la riqueza o que 5 familias tienen 2.000 millones". En su opinión, esto es un fraude que se debe a la gestión si, por ejemplo, se compara Canarias con Baleares. "El problema no es el turismo, sino CC, por competir por uno de cantidad y no de calidad". Apuesta también por la ecotasa contra la huella ecológica y por que las palabras "diversificación económica", tan escuchadas durante décadas, sean una realidad. Al final, y evocando a Lezcano, pidió a los canarios que acaben con la gestión de CC.

Román Rodríguez. El expresidente y candidato de Nueva Canarias quiere dirigir las Islas de nuevo porque dice tener un programa elaborado "por la gente" y que da respuesta "a las listas de espera, a los que no tienen casa, a los que necesitan una renta de ciudadanía, a los que quieren luchar contra el cambio climático y defender Canarias frente a Madrid". Como lleva años diciendo, se necesita una ecotasa y que el turismo reparta mejor lo que genera, sin olvidar la economía circular y verde, la investigación y la creación de empleo de "calidad, estable, con buenos salarios y comparables con el resto del Estado".

Para Rodríguez, los resultados de Clavijo y de los cogobiernos de CC con el PSOE y PP deben reconducirse cumpliéndose el REF, los convenios hidráulicos y turísticos y con planes sociales para el empleo, evitando que los autónomos "estén abandonados y apostando siempre por políticas "trasversales". Por eso, en su última intervención insistió en que quiere "un ejecutivo centrado en las personas y que defienda a Canarias con firmeza en Madrid y en Bruselas".

Financiación, nuevo Estatuto y Régimen Económico y Fiscal

Torres recordó que el PSOE ya aprobó el REF de 1994 con González y el nuevo, junto al Estatuto, con Sánchez, al tiempo que subrayó que hay partidos que se opusieron a la reforma electoral (CC). Antona insistió en que, como con "los mejores presupuestos para Canarias", el PP los "propició", así como una financiación diferente a la de Zapatero. Clavijo remarcó que ambos instrumentos "son de todos los canarios" y censuró al PSOE porque, "en menos de 2 meses, los pulverizó dejando a 0 partidas que eran de más de 954 millones", incluidos los 30 de pobreza. Enumeró esos incumplimientos, reiteró lo del "gobierno fuerte" y preguntó si los diputados canarios de otras fuerzas votarán contra el PGE estatal si incumple el fuero. Además, le afeó a Rodríguez que tenga cada vez "menos cintura", mientras que el líder de NC recordó que el PP "desempolvó el REF y Estatuto porque necesitaba votos", resaltó los logros de NC en Madrid, ironizó con que echa de menos a Rajoy por el balance de Casado y criticó a CC por no gastar ni la mitad del dinero para vías. Santana le preguntó al televidente si sabía que existía otro Estatuto y por qué no fue refrendado por los isleños, lo que, a su juicio, justifica su rechazo, al tiempo que cree que el REF está concebido para unas minorías.