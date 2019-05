Clavijo rechaza imponer una tasa a los turistas justo cuando Canarias pierde visitantes

El candidato de Coalición Canaria (CC) a presidir Canarias y actual presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha rechazado este miércoles imponer una ecotasa a los turistas justo cuando las islas pierden visitantes tras la recuperación de destinos competidores como Túnez o Egipto.

"Mientras yo sea presidente no habrá ecotasa, porque no se puede comparar Canarias con otros destinos. Nosotros recaudamos más con el IGIC del sector turístico más que con cualquier tasa. Y menos ahora que estamos perdiendo turistas y que una ecotasa lo encarecería", aseveró en el transcurso del debate electoral organizado por la Televisión Canaria y en el que también han participado Ángel Víctor Torres del PSOE, Asier Antona del PP, Noemí Santana de Unidas Podemos y Román Rodríguez de Nueva Canarias.

Fue Rodríguez precisamente el que habló primero de "imponer una ecotasa a pagar por los visitantes" de Canarias que, dijo, "van a pagar los extranjeros", y destinada a "mejorar el destino".

El líder del PP, por su parte, defendió que "no" se puede "poner una tasa turística al sector que es la principal industria" de las islas y advirtió de la "obsesión con los impuestos de la izquierda", que no saben mejorar servicios sin subirlos.

"¿TURISMO DE CALIDAD O DE CANTIDAD?"

Rodríguez insistió en la necesidad de tener un turismo "más de calidad que de cantidad". Además, consideró que las islas son una "sociedad quebrada", "muy injusta", consecuencia de "las políticas que han gobernado, con CC que siempre manda, auxiliado por el PP o PSOE".

Desde Podemos, Santana dijo que CC "ha hecho de la corrupción su forma de gobierno" y dijo que ellos, por contra, si alcanzan en el Gobierno no le deberán nada a nadie, "salvo a los ciudadanos".

Además, reforzó la idea de una Canarias injusta, con ricos y algunos que, como ella --mantuvo--, pasaban "penurias para llegar a final de mes". "El problema de Canarias es CC", terminó, tras insistir en que las islas deben avanzar hacia la "soberanía alimentaria".

EL PSOE CREE QUE LA ECONOMÍA CANARIA "NO FUNCIONA"

Torres (PSOE) aseveró que la economía de Canarias "no funciona" porque "hay algunos que son muy ricos y otros a los que no les llega", motivo por el que consideró que "desde lo público hay que incentivar".

Clavijo, mientras, defendió que Canarias "por primera vez" tiene las herramientas para que sus ciudadanos "sean tratados igual que el resto de españoles: el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto".

Ahora, toca, argumentó, "un gobierno fuerte" que no haga como el PSOE que con sus primeros presupuestos generales del Estado quiso "dejar a cero esas partidas que nos igualan" con el resto de españoles. CLAVIJO VE MUCHAS CRÍTICAS PERO "NINGUNA SOLUCIÓN"

"Nos comprometemos a no apoyar presupuestos que no se comprometan con Canarias", indicó, para a continuación criticar a los partidos por criticar pero no poner encima de la mesa "ninguna solución para los 207.000 parados" de las islas.

La solución, para Clavijo, es impulsar la agricultura y la construcción y que se cumplan esas herramientas de "igualdad con el resto de españoles": REF y Estatuto.

También espetó a Torres que olvida que las "peores cifras de desempleo" de toda España corresponden a comunidades gobernadas por el PSOE (Extremadura y Andalucía). En cambio, defendió, este Ejecutivo ha "demostrado que se pueden bajar impuestos y destinar más fondos a los servicios básicos".

LA IZQUIERDA "NO ESTÁ PARA SACAR PECHO" EN MATERIA SOCIAL

Antona dijo que ni CC ni la izquierda "pueden hablar de empleo" porque aunque CC representa el "fracaso absoluto", la izquierda ejecutó 2 millones de 92 en el Cabildo de Gran Canaria de un plan sociosanitario. "Es verdad que CC es un desastre pero ustedes no están para sacar mucho pecho en materia social", apostilló.