El CIS pronostica que la izquierda roza la mayoría absoluta en las Islas

A nivel nacional, el PSOE ganaría en 10 de las 12 comunidades

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas del 26 de mayo en Canarias, logrando entre 20 a 23 diputados de los 70 que conformarán el nuevo Parlamento regional, y podría desbancar a Coalición Canaria del Ejecutivo tras tres décadas en el poder, mediante una alianza de izquierdas con Sí Podemos y Nueva Canarias (NC). El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) augura que la candidatura liderada por Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en las Islas, obtiene el 27,8% de los sufragios, ocho puntos más que en las elecciones de 2015, mientras CC desciende a entre 12 a 15 diputados, frente a los 18 actuales. Esta encuesta ha sido cuestionada por distintos sociólogos de las Islas, puesto que no recoge las singularidades canarias. Los datos son provinciales cuando en estas elecciones las circunscripciones en el Archipiélago son insulares. De otro lado, no tiene en cuenta las barreras electorales de 4% regional y el 15% insular para acceder al Parlamento canario, por lo que Vox no tendría representación en la Cámara al alcanzar una estimación de voto del 3,6% aunque el CIS pronostica que podría obtener un diputado.

El Centro de Investigaciones Sociológicas pronostica además que, procedente de Canarias, solo ocuparía plaza en la Eurocámara el socialista Juan Fernando López Aguilar, en el puesto 14, pues el barómetro le da entre 17 y 18 diputados al PSOE, mientras que el popular Gabriel Mato, eurodiputado palmero en la legislatura que culmina, no repetiría en el Parlamento europeo al concurrir en el número 13 y la encuesta otorga entre 11 y 12 parlamentarios al PP.

El pacto de izquierdas que se podría formar en el Parlamento canario por los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en su inicio, en el Cabildo de Gran Canaria podría sumar 38 diputados en la horquilla más alta de escaños. El PSOE obtendría de 20 a 23 diputados -tenía 15- en una cámara que requiere 36 escaños para la mayoría; Sí Podemos lograría entre seis a ocho diputados frente a los siete actuales y Nueva Canarias entre cuatro a siete ante los cinco que obtuvo en los pasados comicios. En el abanico de alianzas, también sumarían CC, PP, Cs y la Agrupación Socialista Gomera con 37 diputados en su escala máxima de escaños, con lo que Clavijo revalidaría la Presidencia. La encuesta abre las puertas a otro posible pacto entre el PSOE y CC -al igual que al principio de la reciente legislatura y la pasada- sin necesidad de Podemos y NC, pero Clavijo cedería la Presidencia a Torres.

CC desciende de sus actuales 18 diputados -es la primera fuerza en escaños que provienen principalmente de Tenerife y las islas no capitalinas- a una horquilla de entre 12 y 15 escaños, aunque no se sabe si la encuesta recoge a los parlamentarios de Agrupación Herreña Independiente (AHI).

A nivel nacional, el PSOE vencería en diez de las doce comunidades que acuden a las urnas el día 26 y mantendría los gobiernos de Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los socialistas sólo saldrían derrotados en Cantabria, donde el PRC de Miguel Ángel Revilla sería el más votado por primera vez, y Navarra, donde ganaría Navarra Suma, que coaliga para ese territorio al PP, Cs y UPN.