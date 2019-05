La mayoría de partidos se oponen a una tasa turística

En un debate sectorial poco habitual en elecciones regionales, pero que la economía y sociedad canaria necesitan, el hotel Mencey, en la capital tinerfeña, acogió en la tarde de ayer algunas visiones contrapuestas del presente y futuro del turismo en las Islas, aunque con mucha coincidencia sobre sostenibilidad ambiental, movilidad, conectividad, promoción y seguridad. La principal diferencia, como se preveía, radicó en si debe implantarse o no una tasa turística, en lo que sí coinciden el PSOE, NC y Sí Podemos Canarias, siempre que sea consensuada con el subsector y de carácter finalista, mientras que la mayoría (CC, PP, Cs, ASG y Vox) la rechazan casi sin muchas matizaciones, si bien algunos abogan por cobrar por acceder a parques nacionales o por ciertos servicios.

Organizado por la patronal Ashotel, participaron ocho candidatos a diversas instituciones el próximo 26 de este mes, aunque en su mayoría los cabezas de lista al Parlamento regional por Tenerife. El acto se cuidó al detalle, con solo 13 minutos de retraso, con intervenciones, temáticas y preguntas según sorteo, exquisito juego limpio, micros adaptables, tiempos tasados, cronómetros con cuenta atrás, 16 asuntos consensuados de antemano y un centenar de asistentes, mayormente miembros o representantes del sector hotelero y turístico, aunque también muchos compañeros de partido. Moderado por el periodista Jaime Pérez Llombet, quien recalcó que la vocación no era concluir quién había ganado o perdido, duró dos horas y media y quizás estuvo muy encorsetado por el formato, dándose el verdadero debate con las preguntas del público, aunque sí quedaron claras algunas posturas.

CC. Con soltura dialéctica, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió la sostenibilidad económica del subsector y criticó (en referencia a Podemos) a los que "demonizan a estos empresarios, que mantuvieron el empleo en la parte más dura de la crisis". Como NC, subrayó que el turismo representa el 40% del empleo y el 35% del PIB y, en una tónica repetida, habló de reducir la huella de carbono y los plásticos, aunque NC recordó el gas y Cs, que se quema un 90% de fuel.

CC defiende las bonificaciones fiscales como el 0% en energía y cree que, con una tasa turística, se perdería recaudación y competitividad. También exige que las transferencias sobre costas sean transferidas, cree en la regulación del alquiler vacacional junto a los cabildos y ayuntamientos, en apostar por turistas que aprecian la gastronomía, el deporte o el ocio nocturno y por mercados como el chino. Además, recordó los recortes en carreteras y recursos hidráulicos, que pide que se dupliquen (de 50 a 100 millones), y, sobre el 75%, pide vigilancia sobre los precios y transparencia. También aboga por más policías y considera que el turismo necesita una política trasversal, que simplifique los trámites, que vaya de la mano del subsector y apueste por el bilingüismo.

PSOE. Nira Fierro, que da el gran salto desde su acta de concejal de Tacoronte a encabezar la plancha por Tenerife, fue soltándose tras unas intervenciones dubitativas al principio y defendió, sobre todo, la estabilidad política, pidiéndole a los hoteleros que contribuyan en busca de una Canarias "más justa y social". Como NC, Cs o PP, puso énfasis en la necesidad de incrementar el presupuesto público para el subsector, destacó la necesidad de la estrategia de desarrollo sostenible 2030, la digitalización, el desbloqueo de proyectos como los de costas o acabar con los vertidos, en lo que coinciden todos. Cree imprescindible que se ejecuten las partidas y, sobre la tasa, dejó claro que ha habido debate interno en su partido y que la defienden si es finalista, "aunque siempre en diálogo con el sector porque hay margen, ya que ha habido récord de recaudación en el IGIC". Sobre el alquiler vacacional, recalcó que debe competir en condiciones similares, pero siempre abogando por la calidad, al tiempo que reclamó más dinero para la promoción. Alabó la renovación en zonas como el Puerto o Arona, destacó proyectos como Tenerife y el Mar para zonas como los Silos y criticó que, desde hace 15 años, las carencias en infraestructuras sean las mismas. Asimismo, defendió el transporte público y acabar ya equipamientos como el hospital del sur.

PP. El alcalde portuense y candidato al Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, insistió en afrontar el turismo desde la serenidad y rigor, apostando con fuerza por un destino "inteligente y verde, en el que la sotenibilidad añada un valor decisivo en un mercado cada vez más competitivo y fluctuante" y sin obviar las tecnologías y la innovación. A su juicio, hay que ganar en eficiencia y potenciar la formación para el empleo. Lo que no entiende es el empeño en la tasa turística "salvo que sea para liarla y generar incertidumbre", mientras que defiende una regulación "equilibrada del alquiler vacacional" desde su apuesta por el libre mercado. En energía, aboga por que "pague más quien más consume" y cree que "la promoción es francamente mejorable en los departamentos de la consejería". lamenta que no se actuara a tiempo con los vertidos para evitar las sanciones y pide un mayor esfuerzo para recuperar los destinos obsoletos. Sobre el 75%, advierte de los riesgos por la subida de precios ya que el 45% de los turistas en su ciudad son peninsulares, al tiempo que reclama una mayor coordinación en las ferias, si bien ve consolidada la marca Canarias. Eso sí, censura que se llegase tan tarde al bilingüismo en comparación con otras regiones menos turísticas.

Sí Podemos Canarias. Con su habitual tono docente, pero logrando asentimientos al hablar, sobre todo, de movilidad y la mala imagen para el turismo por las colas, Manuel Marrero recordó que el turismo vivió su "época dorada de 2012 a 2018", pero avisó de "los nubarrones por la recuperación de los destinos de Agadir a Egipto". Frente a los récords, insistió en que apuestan más por la calidad y porque "los buenos empleos y el respeto al medio ambiente sirvan para prestigiar nuestro destino". Por eso, recordó la situación de las camareras de piso, pidió que se les trate bien en el nuevo convenio y, en general, por repartir mejor la riqueza que se crea en las Islas. Alertó también del estado de muchas playas o zonas u hoteles abandonadas, como Ten Bel o Callado Salvaje, así como los problemas con el ciclo del agua, los vertidos o emisarios.

Sobre el alquiler, cree que se debe acabar con la alegalidad e ilegalidades desde el consenso, mientras que insistió con las energías renovables, con los carriles BUS-VAO para luchar contra las colas, en reutilizar los puertos de Granadilla y Arinaga y apostar por el cicloturismo. Cree que Canarias debe ir unida a las ferias y tecnificar mucho más esos eventos, que los idiomas se enseñen más desde el punto de vista comunicacional, que hay que ampliar los vuelos en el Sur y terminarse los hospitales.

NC. Román Rodríguez demostró, de nuevo, que domina la retórica y la escenificación y, pese a lo limitado del debate, fue el que desató más carcajadas sin perder un ápice de profundidad y contundencia argumental. Su mensaje más repetido fue que, "para mejorar el turismo, hay que cambiar el Gobierno porque ha carecido de política, apenas ha aportado el 0,8% del presupuesto a este departamento y usa la consejería para compensar cuestiones territoriales y políticas" con los cargos. A su juicio, eso contrasta con un sector de gran profesionalización que no merece "que solo se cuenten turistas". Exige que se aplique el estatuto con costas, aboga por regular el alquiler vacacional y que se garantice también el derecho a la vivienda y censuró el uso de 160 millones con el Fdcan para "aceras y farolas" y no para este sector o los vertidos.

Cs. Ricardo Fernández De la Puente, exviceconsejero de Turismo, aboga por "un plan de renovación plurianual pactado con los cabildos y consistorios para revalorizar las zonas turísticas obsoletas" y que lo que aporta el Gobierno canario al sector "es ridículo y depende Madrid". A su juicio, se necesita una promoción más específica ante la reducción que viene (del 12% de alemanas y 2% de británicos", defiende simplificar las normas y desarrollar primero las transferencias antes que las pendientes.

ASG. Ejerciendo como consejera de Turismo del Cabildo gomero, María Isabel Méndez parecía más bien en una feria promocional de su isla, si bien subrayó la necesidad de apostar por el turismo más selecto y por las energías limpias. Sobre la tasa, no la ve, "pero sí que se pague por visitas guiadas a parques de forma simbólica".

Vox. Antonio Rocha no paró de decir que se necesita "bajar la presión fiscal" y que su partido "quiere separar el ámbito político del de los empresarios".

CC no bajará más el IGIC si no se libera el superávit

La libertad dada en el turno de preguntas hizo que el debate fuera mucho más vivo. Un momento que dio para que Dávila aclarara que, si no se les deja usar el superávit y se elimina la regla de gasto, CC no bajará el IGIC del 6,5% "porque habría que recortar 400 millones". Además, se alertó de la presencia de bandas de rumanos que "campan a sus anchas sin que la policía llegue", lo que hizo que CC insistiera en la necesidad de reforzar los guardias civiles y nacionales, al tiempo que avisó de que hasta las casas de alquiler de coches tienen problemas porque estos grupos usan vehículos para delinquir. Sobre esto, Marrero reclamó presencia policial en miradores dados los muchos hurtos, si bien el debate potente vino cuando Rodríguez ahondó en sus críticas al Gobierno y cuando Dávila dejó claro que no gobernarán ni con Vox ni Podemos (pese a las muchas coincidencias con Marrero, no así con el REF y Estatuto). Luego, incluyó al PSOE en la izquierda "radical" (lo que le hizo mucha gracia a Rodríguez), mientras Vox respondía que tampoco gobernará con CC. Fierro recordó los 140 años del PSOE, su municipalismo y que gobiernen "bastiones" turísticos (Adeje, Arona...), aparte de avisar de que la fragmentación vino para quedarse y que se requiere mucho diálogo. Marrero subrayó que son lícitas las visiones divergentes y que priorizan lo social, mientras Afonso prefirió no terciar en los cruces.