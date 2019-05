Antona (PP): Ha llegado el momento de despedir las políticas nacionalistas

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este jueves que en Canarias ha llegado el momento de abrir puertas y ventanas para despedir a las políticas nacionalistas que ha criticado que llevan "treinta años instauradas en nuestro archipiélago, sin ofrecernos soluciones eficaces.".

Asier Antona, en la presentación de la lista insular por La Palma del PP al Parlamento, ha hecho especial hincapié "en el orgullo que supone" que por primera vez en la historia de Canarias se presente un candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por una isla no capitalina, como es su caso que se presenta por La Palma.

"Nuestro archipiélago se construye desde las 8 islas, no solo desde las islas capitalinas, por eso me presento por La Palma a la presidencia autonómica, con el mayor de los orgullos y convencimientos", ha aseverado.

El candidato del Partido Popular ha avanzado que va a hacer durante estos 15 días, una "campaña en positivo", y aseguró que "todos los canarios ya sabemos cuáles son los problemas a los que está sometida comunidad, por eso, el próximo 26 de mayo, tenemos la oportunidad de dar soluciones eficaces a los problemas de a los que se enfrenta nuestro archipiélago".

Antona también ha incidido en la necesidad que tiene Canarias de que la figura de Gabriel Mato siga defendiendo los intereses de España, "pero sobre todo de Canarias", en el Parlamento Europeo.

"Mato debe seguir defendiendo los intereses y desafíos a los que se enfrenta Canarias. Debe seguir siendo nuestra voz en el Parlamento", ha resaltado Antona, quien ha agregado que "Canarias es Europa, pero Europa también es Canarias".

Sobre la lista con la que concurre a las elecciones ha dicho que cuenta con representantes con una dilatada experiencia en el ámbito municipal, insular y autonómico en la que están representados los 88 municipios de las 8 islas canarias.

"Me presento junto a un equipo en el que quiero que las sensibilidades y singularidades, de toda Canarias, se sientan identificadas", ha manifestado el candidato, quien cree que con esta "magnifica candidatura" van a apuntalar lo que va a ser el éxito electoral del Partido Popular en las próximas elecciones.