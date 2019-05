Dos diputados regionales que pueden ser claves

Como en el Senado, AHI-CC lleva desde 1995 (y ya lo consiguió solo como AHI en 1987) obteniendo dos diputados regionales en la Isla del Meridiano, en la que el reparto más habitual es el de dos actas para el partido más votado y una para el segundo. Si se repitiese el resultado del pasado domingo, el PSOE lograría dos escaños que pueden resultar claves o, al menos, muy importantes para la gobernabilidad autonómica por el empate al que apuntan las distintas encuestas y los cálculos de los partidos entre los socialistas y CC. Un empate de los que se llaman técnicos, toda vez que todos los sondeos y prospecciones otorgan una ligera ventaja, de momento, de uno o dos escaños a favor del PSC. Por eso, la recuperación del apoyo para AHI-CC el 26 de mayo resulta crucial para los nacionalistas, que también ven peligrar el Cabildo si no remontan lo ocurrido el 28A, si bien lo achacan, sobre todo, a la lectura nacional que se ha hecho de esos comicios y a la ola socialista a la que alude Allende. Para ello, una de las esperanzas pasa por que se confirme el supuesto tirón de Narvay Quintero (candidato al Parlamento). Además, AHI aspira a recuperar el poder en La Frontera, donde gobiernan los socialistas y la formación localista Unión Frontera, así como a mantener la Alcaldía de la capital y ganar terreno en El Pinar, municipio de gran arraigo socialista desde que se independizó precisamente de La Frontera.

La presidenta del Cabildo herreño y líder en la Isla de AHI-CC, Belén Allende, confía en que su formación mantenga la "base fiel" de apoyos electorales el próximo 26 de mayo, tras un aviso más que considerable el pasado 28 de abril, cuando, por primera vez desde la legislatura 1986-89, no lograron el acta de senador en favor del PSOE, si bien de 1977 al 86 recayó siempre en la extinta UCD. El dato no es baladí si se analiza, además, que la pérdida se produjo por un millar de votos en la isla con menos electores, aunque Allende se muestra convencida de que tienen motivos de sobra para confirmar el apoyo mayoritario en las locales "porque hemos levantado a la Isla, que se vio lastrada por los años del PSOE y Alpidio Armas en el Cabildo".

Allende es consciente de que el surgimiento de la nueva Agrupación de Electores por El Hierro impulsada por el, hasta ahora, diputado regional de AHI David Cabrera, con el apoyo externo de gran parte de los fundadores claves de AHI, como Tomás Padrón, ha sido determinante para ese resultado del domingo. No obstante, y aparte de criticar que sus creadores "están incumpliendo los estatutos de AHI porque no se puede pertenecer a dos partidos a la vez y no han pedido la baja", cree probado que no se cumplió lo anunciado por Cabrera, en el sentido de que pedirían el respaldo para AHI al Senado, en la persona del alcalde de Valverde, Daniel Morales y, ahora, para Narvay Quintero al Parlamento regional y a Clavijo en la plancha autonómica.

La presidenta da por hecho que buena parte de las firmas que apoyaron el surgimiento de dicha agrupación optaron por el PSOE, a lo que se sumó el apoyo de otras formaciones que no se presentan al Senado (Unión Frontera, por ejemplo). No obstante, espera que esto no se repita el 26M.

Allende confirma que se les ha abierto expediente a los impulsores de esa nueva formación, pero prefiere dejar eso en un plano totalmente secundario ante lo que sí considera crucial ahora: "Que la Isla no vuelva a la pésima gestión de Armas". En este sentido, y sin dejar de llamarles "traidores a los principios de AHI" y recordar que "ya hemos vivido otras escisiones, como la de Carmelo y Tomás Padrón con otros 500 votos", subraya que lo importante es "el gran trabajo que se ha desarrollado en estos 4 años, haciendo que El Hierro remonte de su situación previa y sentando las bases para que la pequeñez y lejanía de la Isla, lejos de restarnos, sean un revulsivo y atractivo más, incluso en el contexto internacional".

Preguntada por si se equivocaron al elegir a Morales al Senado y que no repitiera Pablo Rodríguez, que va ahora de candidato a la Alcaldía de La Frontera, lo niega y remarca que el joven político de El Golfo "es un valor en alza: tiene frescura, juventud y es, sin duda, un lujo para la formación y el mejor candidato para su municipio ante esta ola roja del PSOE en todo el país que entra por las televisiones y los diarios. El Hierro no podía ser menos a esa ola y nuestro partido creyó que Pablo era el mejor para recuperar una alcaldía que nos arrebataron con la censura porque ha participado mucho en movimientos sociales de La Frontera y ha demostrado honestidad, ha hecho un gran trabajo como senador y tiene una magnífica carta de presentación. En tal caso, si nos equivocamos habrá sido el consejo político y la asamblea de AHI, que así lo decidió".

A su juicio, el paso que dio Esther Carmona de AHI al PSOE sí les ha podido perjudicar en la votación al Senado, "pues ha arrastrado voto, pero Daniel era también un excelente candidato por su trabajo en Valverde, municipio que se nos resistía durante muchas elecciones por la dicotomía PSOE-PP".

Para la presidenta, los herreños "deben pensar en la estabilidad de instituciones como el Cabildo, en el paro que recibimos en 2015, que era del 34% y que, en el caso de los jóvenes, llegaba al 67%, cuando ahora baja cada mes más. Hemos sentado las bases de una economía productiva, reimpulsado y modernizado la agricultura y apostado por las tecnologías. Hemos recuperado el orgullo perdido como isla".

Sobre la figura de Tomás Padrón, dice que la carta de los fundadores no se la tomó, en ningún caso, como un ataque personal. "Nunca he hablado mal de mi padre político, del que siempre he destacado su maestría y rigor en la política". Eso sí, niega que la AHI que presida se haya alejado de los principios o esencias de su fundación, tal y como le reprochan, "pues seguimos teniendo muy claro que Canarias se construye desde cada isla y hemos tenido ahora al mejor consejero de Agricultura de la historia con Narvay Quintero. Además, nuestra voz como isla se ha escuchado en el Parlamento. No hay ni un solo gesto o hecho con el que se pueda probar que hemos perdido esas esencias. Al revés, hemos afianzado el espíritu de los fundadores, que sigue muy presente. Los principios están intactos en los miles de herreños que nos han apoyado y que estoy convencida de que lo seguirán haciendo ahora".

Allende avisa de las consecuencias de dividir el voto nacionalista el 26M