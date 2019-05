'Cambia Canarias' y 'Hazlo posible', lemas de campaña del PSOE en las Islas

El secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres , anunció que el lema principal de campaña del PSOE Canarias para las elecciones del 26 de mayo será Cambia Canarias , la frase que en su opinión "mejor representa" la voluntad con la que su partido afronta la próxima cita con las urnas. A este mensaje le acompaña otro, Hazlo posible , dirigido a los votantes y a animar la participación, añadió el líder socialista,

"El 26 de mayo, las canarias y los canarios tendrán que decidir si quieren cambiar Canarias o no. Si quieren resignarse a que sigamos a la cola en dependencia, sanidad, educación, bienestar social, empleo o si quieren una alternativa. Para eso tenemos que hacerlo posible y la única opción real es el Partido Socialista", explicó en una comparecencia celebrada en un hotel de Santa Cruz de Tenerife.

Ángel Víctor Torres estuvo acompañado por los cabezas de lista socialistas al Parlamento de Canarias por las islas de Gran Canaria, Sebastián Franquis; Fuerteventura, Iñaki Lavandera; La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez; La Palma, Jorge González; Tenerife, Nira Fierro, y El Hierro, Ana González, y por los números dos por Lanzarote, Marcos Hernández Guillén, y la circunscripción regional, Patricia Hernández .

El dirigente socialista señaló que Cambia Canarias es un "mensaje directo y contundente", que tiene que ver con el propósito de su partido de poner fin a la larga etapa de Coalición Canaria al frente del Ejecutivo regional y abrir, a partir del 26 de mayo, un nuevo ciclo liderado por el PSOE y en el que la prioridad sea "la política al servicio de las personas".

Por su parte, el lema Hazlo posible es tanto "un mensaje a los votantes" como una invitación a la participación ciudadana, ya que "solo así, con una alta participación, será posible el cambio en Canarias". Torres subrayó que "si queremos un gobierno que, desde el principio, actúe priorizando a las personas, los socialistas tenemos la respuesta: cambia Canarias y hazlo posible".

"Estamos en disposición de hacer historia y creo que lo vamos a lograr", continuó diciendo. "Pelearemos por una Canarias donde la agenda social sea lo primero, sin crispación y donde el diálogo sea el que construya nuestra tierra". El candidato socialista señaló que si llega a la presidencia regional "me comprometo a no esconderme de ninguna crítica, ni acusaré a ninguna otra administración de lo que son mis responsabilidades, como hace el actual Gobierno, que se camufla de manera poco valiente acusando a otros de lo que ellos no hacen".

"El 26 de mayo los canarios y las canarias votarán sí o no a los 26 años de presidencia de Coalición Canaria, y si el voto es que quieren cambiar, la única alternativa posible es el Partido Socialista", concluyó Ángel Víctor Torres.