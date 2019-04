Antona realza aspirar a la presidencia desde una lista insular y niega el fraude

El candidato del PP a la presidencia regional, Asier Antona, presentó en la mañana de ayer, tras NC y PSOE, la plancha regional de su formación, en la que no está y que lideran el alcalde de Moya, Poli Suárez, y la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro. Antona aprovechó las preguntas de los medios para cuestionar precisamente al presidente canario, Fernando Clavijo, y sus críticas a que líderes que impulsaron la reforma electoral para el próximo 26 de mayo hayan rehuido presentarse en la lista autonómica. A su juicio, no solo no hay ningún agravio a las Islas por renunciar a esa plancha, sino que, en su caso, realza a todo el Archipiélago por ser el primer aspirante al máximo cargo que lo hace por una isla no capitalina, en su caso por La Palma.

Aparte de remarcar a su partido como la mejor opción para la nueva etapa que cree que se abre en Canarias, Antona no pudo evitar llevarse por la vorágine y actualidad electoral e hizo un llamamiento al voto útil de centroderecha en la figura de Pablo Casado para este domingo. Aunque no cree en las encuestas y recuerda lo ocurrido en Andalucía, en lo que coincidió con la candidata al Senado Isabel García, el líder conservador sigue advirtiendo a su electorado de las consecuencias de dividir el voto y apostar por Cs o Vox, ya que, de esa manera, sostiene que se estaría respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez y los "populistas de Podemos, los secesionistas de ERC y Bildu".

Tanto Suárez como Castro agradecieron la apuesta por sus personas y resaltaron la relevancia de apostar por medidas como la rebaja de impuestos del PP.