El PP responde a Clavijo: "El único fraude que hay en Canarias es la campaña del Gobierno sobre la lista regional"

El cabeza de lista del Partido Popular en la lista regional al Parlamento de Canarias, Poli Suárez, ha afirmado que "el único fraude que existe en las islas es el que ha hecho el actual Gobierno de CC, pagando con dinero público una campaña de publicidad para engañar a la población sobre en qué lista electoral van los candidatos a la Presidencia del Gobierno".

Así se ha manifestado Poli Suárez en respuesta a las declaraciones de Fernando Clavijo de esta mañana, en las que consideraba un "fraude" que los candidatos a presidente del Gobierno de Canarias no figurasen en la lista regional al Parlamento.

El cabeza de lista regional del PP subrayó que "dicha campaña publicitaria pagada con fondos públicos del Gobierno de Canarias ya fue denunciada ante la Junta Electoral, porque sólo servía a los intereses de Coalición Canaria y no al del conjunto de los canarios".

Además, Suárez consideró "lamentable" que los que se autodenominan nacionalistas "minusvaloren ahora a los canarios que residen en las islas no capitalinas, cuando Canarias se construye desde las ocho islas por igual".

El candidato popular destacó que el Partido Popular "demuestra con hechos que se puede presidir Canarias independientemente de la isla de la que se proceda, ya sea de Gran Canaria, de Tenerife o del resto de las islas, como es el caso de los populares cuyo candidato es de la isla de La Palma".