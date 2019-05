Oramas (CC): "A Pedro Sánchez no le va a temblar la mano convocar elecciones en octubre"

Ana Oramas no descarta una próxima convocatoria electoral en Octubre

La diputada Ana Oramas ha querido dejar claro que Coalición Canaria "no va a ser en ningún caso ni el [voto] 173 ni el 175" que permita la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que al presidente en funciones "no le va a temblar la mano" si tiene que convocar elecciones en octubre. Además, ha afirmado que dicha investidura no está ligada a las negociaciones que se puedan llevar a cabo en Canarias entre el PSOE y CC porque ésta es "totalmente incompatible".

En la sección 'Un café con Susanna' del programa 'Espejo Público', la diputada de CC ha insistido en que no van a apoyar un gobierno con Podemos, ni con apoyo programático de Podemos, porque quieren "exterminar" al partido nacionalista, según palabras de Pablo Iglesias, que llegó a decir en un mitin en La Laguna que Ana Oramas es "indigna para representar a los canarios en Madrid", y porque las políticas económicas, financieras y programáticas de la formación morada son la "antítesis" de Coalición Canaria.

Ana Oramas ha reiterado que no van a cambiar de posición y cree que lo más "interesante" sería un Gobierno en minoría del Partido Socialista en el que los grandes pactos de estado, como la reforma de las pensiones o del sistema de financiación autonómica, se acordasen con el Partido Popular. De lo contrario, no oculta la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones en el mes de octubre.

"O hay un gobierno o hay elecciones en octubre", advirtió la diputada nacionalista, que no cree que a Pedro Sánchez "le fuera peor que como está"; es más, está segura de que al presidente en funciones "no le va a temblar la mano" a la hora de convocarlos, y considera que llegado ese momento se tendría que producir la abstención de algunos partidos, como Cs, para que se pueda formar gobierno.

Respecto a los que dicen que la investidura de Pedro Sánchez podría ir ligada a la negociación en Canarias, Ana Oramas ha señalado que esa gente "ni tiene ni idea" de los resultados registrados en las islas: "En este momento están abiertos todos los caminos, pero ninguno PSOE-PP". Añadió, además, que en este momento no hay ninguna negociación entre Coalición Canaria y Partido Socialista porque es "totalmente incompatible", ya que o es presidente Ángel Víctor Torres (PSOE) o Fernando Clavijo (CC), señaló la diputada.