Coalición, por un gobierno en minoría del PSOE

La diputada de CC en el Congreso Ana Oramas no pudo ser ayer más meridiana: la formación nacionalista no apoyará en ningún caso un gobierno de Pedro Sánchez que se apoye en Unidas Podemos y en los independentistas catalanes y vascos, aún en el caso de que éstos se abstengan en la investidura del líder socialista. Ahora bien, no tienen intención de hacer oposición y buscarán pues acuerdos por escrito "para cumplir con las políticas de Canarias", fijadas fundamentalmente en el cumplimiento del REF y el Estatuto de Autonomía aprobados en noviembre pasado, y en negociar una financiación autonómica "justa para Canarias".

"CC, el único compromiso que tiene con su electorado es que en esas sumas y restas que se hacen en los pactómetros, nuestro voto no va a servir para un gobierno del PSOE con el apoyo o la abstención de ERC y Bildu", afirmó la diputada tinerfeña. "Nuestro voto no decidirá un Gobierno que aplique las políticas de Podemos con cesiones a los secesionistas catalanas y vascos", recalcó.

Dicho esto, matizó: "No venimos como otros partidos para ser la oposición al Gobierno, sino a negociar ley a ley, decreto a decreto que sean buenos para Canarias. En el marco de un gobierno en minoría socialista, CC, con un compromiso de ese Gobierno, por escrito, de que va a cumplir las políticas con Canarias, nosotros estaremos ahí".

Oramas aseguró que "en este momento da la impresión que hasta después de las elecciones autonómicas, donde se van a decidir la composición y los gobiernos de muchas autonomía y se van a dar distintas alianzas, las conversaciones políticas para la investidura se aplazarán". Recordó que "CC ha trabajado y llegado a acuerdos con Gobierno del PSOE y del PP, tenemos retos importantes en esta legislatura donde es decisivo que lleguemos a acuerdos con el Gobierno que salga". "Venimos con sentido de Estado para llegar a acuerdos en asuntos de Estado con acuerdos progresistas en determinadas materias", como la reforma laboral; la reforma de las pensiones, sobre todo para potenciar las no contributivas, que son muy numerosas en Canarias; el desarrollo de la Ley de Violencia de Género; la aprobación de las propuestas para el colectivo LGTBI; y las recomendaciones surgidas de la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera que ella misma presidió.

La visión de Rosell

Con todo, desde Podemos, la canaria Victoria Rosell se mostró ayer convencida de que la formación nacionalista acabará pactando con el próximo gobierno, sea éste del formato que sea, diversos temas a lo largo de la legislatura. "CC ha gobernado siempre para las élites insularistas y no quiere gobernar con un grupo que quiere gobernar para la mayoría social, como es Unidas Podemos, pero no parece ponerle tanto problema a quien le abre la puerta a Vox directa o indirectamente [en referencia al PP o Cs"].

La también diputada considera sin embargo que "CC se suele mover mucho de los escenarios cuando le conviene. Primero pone unas líneas rojas que en este caso no tienen sentido porque está vetando a un partido constitucionalista, mucho más que otros, y, luego, siempre se ha caracterizado por aprobar presupuestos, leyes o iniciativas a las que antes había dicho que no". Aseguró pues que no habrá problemas en "contar con esos dos votos si son necesarios para el Gobierno", aseguró.

Tanto Oramas como Rosell, así como la otra diputada electa de CC, Guadalupe González Taño, entregaron ayer la documentación en el Congreso para acceder a sus respectivas actas de diputadas antes de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes el próximo día 21. Las dos nacionalistas coincidieron en este trámite con la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que se dirigirá a ellas en los próximos días para pedirles el apoyo a la constitución de la Mesa del Congreso, que PSOE está negociando de entrada con Unidas Podemos, PP y Cs. No hay sin embargo noticias por ahora respecto a un posible contacto entre los dirigentes de CC y Pedro Sánchez.

González Taño expresó ayer su ilusión y compromiso por iniciar una nueva etapa en su carrera política como diputada en el Congreso y aseguró que "venimos con los compromisos que asumimos en campaña electoral: luchar por una financiación autonómica justa para Canarias y un cumplimiento íntegro del lo que contemplan el nuevo REF y el nuevo Estatuto por parte del Gobierno que salga".

La palmera resaltó que para ella "es un reto importante acompañar a Ana Oramas después del trabajo que ella ha hecho desde su escaño en todos estos años". "Vengo muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar, vengo de cuatro años en el Parlamento de Canarias que han sido muy intensos, y aparte de los objetivos sobre Canarias, con un bagaje en materia social y de asuntos que hemos abordado en la cámara regional", remarcó.

Recordó que "en muchas ocasiones decíamos en el Parlamento canario que cosas que allí debatíamos las tenía que solucionar el Congreso, y esa es una tarea que también tengo ahora por delante, una mochila que me traigo de Canarias a Madrid". Oramas ensalzó el perfil político y técnico de su compañera. "Vamos a ser un equipo formidable, porque ella viene con su experiencia parlamentaria en Canarias en aspectos legislativos".