Zurita: "No supimos comunicar que nuestro programa es de centro"

Han pasado varios días y el PP canario, como el del resto del país, comienza a asimilar el derrumbe del 28A y a buscar explicaciones, aunque siguen impactados. La cabeza de lista por la provincia tinerfeña, Ana Zurita, asegura a El Día que han fallado, "de nuevo, en la comunicación porque nuestro programa, en realidad y basta con leerlo, es de centro". Por eso, no considera incongruente que Pablo Casado diese el martes el giro que todo el país comenta desde la derecha hacia posiciones más centradas y hasta niega que el viernes previo a los comicios ofreciera ministerios a Vox y, ahora, los llame ultraderecha. "Lo que sí dijimos, entre otras yo, es que, si sumábamos, estábamos dispuestos a pactar con Vox y Cs a la andaluza, con un apoyo de Vox externo".

Zurita lamenta que ese "fallo de comunicación" lo hayan cometido otras veces y espera que lo corrijan para las regionales, insulares, locales y europeas de este 26 de mayo, así como para el futuro. A su juicio, se les ha entendido tan mal, colocándolos a la derecha y con total complicidad con la ultraderecha, "que incluso no se ha tenido en cuenta que llevábamos iniciativas muy parecidas al PSOE, como la corrección de la reforma laboral. Eso no paré de decirlo en campaña, porque la situación económica no es la de 2012 gracias, precisamente, a la gestión del PP y hay que cambiar cosas, pero está claro que no se entendió ni supimos transmitirlo".

Una incomprensión social hacia el programa "centrista" del PP que, según asegura, ha sufrido también Casado, "pues donde quiera que fue se dedicó a hablar mucho del programa y en cada región, según sus características, lo hacía de cierta materia. Aquí, en Canarias, por ejemplo, habló mucho de turismo, de alquiler vacacional, sanidad, o de paro en Andalucía".

Preguntada por si les han perjudicado los guiños a la derecha de Casado, como su afirmación de volver a la ley del aborto de 1985, lo niega y va más allá, asegurando rotunda que "la palabra aborto no estaba en el programa, ni eutanasia, ni maternidad subrogada...".

Zurita tiene claro que "los votantes de Vox eran nuestros, pero los extremos son malos". Por eso, insiste en que Casado "no ha girado ahora, sino que ha recordado lo que estaba en el programa". A su juicio, el líder del PP debe seguir en su cargo porque "cumple con el perfil adecuado", al tiempo que dice entender que candidatos a alcaldías, como Albiol en Badalona, traten de alejarse de las siglas del PP "porque en las locales se vota mucho más a la persona, da igual el partido del que se sea".

"Lo que tenemos que hacer -subraya- es corregir errores y la reunión del martes sirvió para eso. Casado ha demostrado que es capaz de sacar adelante un proyecto y reconstruir el partido. En pocos meses, ha recorrido todas las regiones y conoce sus problemas, pero ha tenido poco tiempo".

"Donde manda capitán..."

Zurita vivió la noche electoral en la sede del PP de Santa Cruz. En un mal encaje democrático de los resultados, alguien decidió que las únicas declaraciones a los medios (de toda Canarias) las diera Asier Antona en Las Palmas, con lo que los periodistas en el resto se quedaron sin una palabra. Zurita se limita a decir eso de que "donde manda capitán..." y que, desde el lunes, no ha parado de hablar. Por otro lado, y sobre si Casado cometió errores de formas al insultar a Sánchez y presentarlo como traidor, insiste en que "el que ha cometido malas formas es el PSOE, y más con Canarias, porque, para seguir en el poder, nunca antes se colocó al independentismo como correa de transmisión".