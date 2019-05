"Legítima y moralmente, somos los líderes de la oposición"

"Oxigenar" Canarias

Como llevan diciendo desde hace tiempo, más allá de la mezcolanza de las dos elecciones, Rodríguez subraya que en las autonómicas y locales "saldremos a ganar. Creemos que entraremos en la Cámara con un grupo fuerte para luchar por una alternativa de gobierno porque Canarias necesita oxigenarse. Que entre aire nuevo porque, por salud democrática, la regeneración es muy necesaria y aquí hay mucha política clientelar". ¿Significa eso que es reticente o rechaza un pacto con CC? "Implica que, con partidos que tienen imputados y corrupción en sus listas, no podemos llegar a un acuerdo". Prefiere, eso sí, no aventurar el número de escaños que sacarán en el Parlamento, "pero sí creemos que entraremos fuertes, pues hemos pasado ya del 14% de votos en todas las Islas y eso es muy indicativo de que estamos trabajado muy bien, incluso presentando iniciativas aunque no entrásemos en 2015".

Situación en Venezuela

Sobre los acontecimientos en Venezuela, Rodríguez se mostró prudente a la falta de más información (la entrevista se hizo el martes), aunque no disimula su apoyo a "al presidente Guaidó en su lucha por la libertad y para tratar de acabar con la dictadura. Sí es una buena noticia la liberación de Leopoldo López. Esperemos que todo se haga de forma pacífica, pero los venezolanos necesitan acabar con una tiranía que no se merecen".

Se muestra muy satisfecha por el resultado en general de su partido y, en concreto, en Canarias. De hecho, cree que "legítima y moralmente" tienen motivos para sentirse los líderes de la oposición en España, aunque tengan menos escaños que el PP. Melisa Rodríguez (Cs) va incluso más allá y asegura que, en las próximas elecciones, ganarán y gobernarán.

¿Qué piensa del supuesto giro de Casado al centro y que llame ahora ultraderecha a Vox? ¿Teme que les perjudique o eso resume su fracaso y desorientación?

Creo que es el hundimiento, pero prefiero no hablar de las crisis de otros partidos. Lógicamente, es la crónica de un hundimiento y a última hora quiere cambiar el discurso, no vaya a ser que se prolongue a las próximas elecciones. Intenta salvar los muebles, pero todos le hemos escuchado y sabemos que el PP se ha escorado y que no va a cambiar.

Por tanto, no teme que le quiten votos con esta maniobra...

Lo que creo es que el PP, hace tiempo, perdió la confianza de sus votantes, mientras que nosotros cada vez crecemos más. En Andalucía, por ejemplo, tenemos un acuerdo de coalición y hemos sido nosotros los que nos convertimos en segunda fuerza. Es decir, que ni siquiera estando en el gobierno aguantan. Entiendo que hagan un periodo de reflexión y ahora este cambio, pero no puedo comentar mucho más.

No obstante, ¿no es un exceso, una precipitación, decir que lideran la oposición cuando tienen 9 diputados menos que el PP?

Creemos que podemos decirlo legítima y moralmente. Sacaron más escaños, pero el porcentaje de votos es similar y hay que ver las tendencias, pues ellos pasan de 137 a 66 y nosotros solo subimos y, por tanto, sí: nos sentimos como líderes de la oposición. Y lo decimos así porque hay un gobierno ya más que pactado entre el PSOE y Podemos. Cada uno tendrá que reflexionar en su casa, pero los ciudadanos y las tendencias han hablado y, ahora, tenemos un millón más de razones, y no solo tres, para seguir trabajando por todos. Obviamente, el que ganó fue el PSOE, y los hemos felicitado públicamente, pero tenemos muy buenos datos y nos sentimos vencedores también moralmente.

Dice que les felicitaron, pero se les critica porque Rivera no llamó a Sánchez en la noche electoral, lo que es una tradición, y también por haber salido al mismo tiempo que el vencedor a hablar al país... ¿No es un error, aunque solo sea por estética democrática?

Salieron los 3 partidos a la vez...

Pero eso es lo atípico...

Bueno, nosotros no sabemos la coordinación de los demás y Rivera fue el primero que públicamente felicitó a Sánchez y ayer (lunes) hablaron. Es decir, no hay anomalías.

Lo habitual es llamar esa noche y salir antes que el que gana...

Desconozco los motivos por los que coincidieron, pero me parece increíble que no se analice que se le felicitó públicamente y que el lunes hablaron. Reconocemos lo que la gente ha decidido y habrá que preguntarle a los equipos de comunicación de los partidos si no hubo coordinación. De todos modos, a los que les vino peor es a los que no ganaron porque quien sale en directo es el vencedor.

Dan por hecho que el PSOE gobernará con Podemos, pero, si al final lo hace en solitario, ¿descarta acercamientos ante cuestiones claves en estos 4 años?

Este gobierno ya está pactado. No harán ningún movimiento hasta que pasen las autonómicas por si les puede penalizar, pero ya ha salido Ábalos a dejar claro que eso va a ser así e Irene Montero diciendo que solo contemplan un gobierno en coalición. Ya lo han dicho y entiendo que lo quieran esconder por si les perjudica, pero es lo que está sobre la mesa.

Con lo que dijo Rivera de Sánchez, presentándolo como un traidor al país, ¿cómo explica el resultado general?

Esta ha sido la campaña más larga y cara de la historia. Todos hemos visto cómo se han utilizado los medios públicos y el CIS. Aun así, hay que reconocer que los ciudadanos han decidido que sea el PSOE el que encabece el gobierno. Nosotros vamos a seguir trabajando y estamos seguros de que, en las próximas, ganaremos y gobernaremos, pues si con 32 diputados hicimos muchas cosas, ahora con 57 haremos muchas más. Lideraremos la oposición, aunque, obviamente, con cuestiones de Estado como el pacto por la educación que nadie dude de que estaremos ahí porque trabajaremos para todos los ciudadanos, como ya lo hacíamos con cosas concretas estos años.

No obstante, ¿no fue un excesos llamar "traidor" a Sánchez o decir lo que dijeron de Tezanos y el CIS, que, al final, acertó?

Creemos que la manipulación de los organismos públicos es una vergüenza y que las cacicadas habría que eliminarlas, así como los chiringuitos políticos, que en Canarias son casi 200 millones al año. Es dinero que nos podríamos ahorrar y no estamos de acuerdo con que los partidos, sea el que sea, pongan a dedo en organismos públicos a los suyos. Apostamos porque sea mediante un sistema meritocrático y transparente. Pensamos que el PSOE usó los viernes sociales y las encuestas del CIS para su propia campaña, usando el dinero de todos. Nunca nos arrepentiremos de ser duros con las cacicadas y estos chiringuitos, y ya hemos desmontado varios en Andalucía, donde había mucho más personal a dedo que funcionarios.

Es decir, ¿cree que los consejos de ministros y el CIS han sido determinantes en el resultado?

No lo puedo analizar; habrá que preguntarle al PSOE. Nuestros resultados son muy buenos, mucho mejores de lo que preveían los sondeos, pero sí nos parece mal esa utilización de los consejos y del CIS, aparte de colocar a los suyos.

Han subido en votos en Canarias pero es de las pocas comunidades donde no aportan más diputados. ¿Le defraudó esto?

No. En las Islas, nos quedamos solo a 4.000 votos de un segundo escaño en Las Palmas, crecimos en las dos provincias, tenemos casi 40.000 sufragios más y esa es una muy buena tendencia ante las próximas elecciones. Hay municipios, además, donde somos ya la segunda fuerza, con lo que hacemos una lectura muy positiva.

¿Qué le dice que Podemos haya sido segunda fuerza en las Islas y que CC logre dos diputadas?

Que los canarios han decidido eso, pero 40.000 canarios más han apostado por nosotros y vamos a representarles muy bien allá. Lo que no voy a hacer es comentar los resultados de otras fuerzas, aunque hay que ver el despliegue que algunos hicieron.