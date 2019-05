El PP usa la imagen de la exalcaldesa inhabilitada para anunciar su lista

El Partido Popular de Santa Úrsula utiliza la imagen de la exalcaldesa Milagros Pérez León, inhabilitada durante ocho años y medio por sentencia judicial, para anunciar la presentación de una candidatura en la que no participa. Fuentes de AISU lamentan que el PP use la imagen de Milagros Pérez en carteles virtuales, visibles por ejemplo en el perfil de Facebook del PP local, y también en carteles reales, como el que se colocó en el exterior de su sede popular en la localidad.

Los carteles que anuncian la presentación de la candidatura del PP en Santa Úrsula, prevista para el 4 de mayo a las 19:00 horas en la sede del PP local, en el número 65 de la carretera general, en el edificio Europa, incluyen una foto y el nombre de Milagros Pérez León junto a la imagen y el nombre del candidato a la Alcaldía, José Edelmiro García Castro.

Estas fuentes de AISU consideran que el uso de la imagen de la exalcaldesa, que no concurrirá a las elecciones locales, "es un cebo para votantes que no estén al tanto de que Milagros Pérez no está en la lista del PP en el municipio porque una sentencia judicial se lo impide".

Milagros Pérez León fue condenada a principios de marzo, junto al exedil socialista Víctor Hernández Barroso, a 8,5 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el Juzgado de lo Penal Nº5 de Santa Cruz de Tenerife. La justicia consideró a ambos responsables de un delito continuado de prevaricación en una sentencia que hace referencia a casi una veintena de contrataciones irregulares.

AISU estudia interponer una denuncia ante la Junta Electoral.