El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que su partido "no hará presidente a Pedro Sánchez", y por ello rechazó las presiones del mundo empresarial y de la banca para pactar con el PSOE. En las elecciones generales, "han votado los españoles, no la CEOE ni un banco", subrayó. En este sentido, explicó que Cs se dedicará a vigilar que se cumple la Constitución y a controlar al Gobierno para que no "destroce" la economía, desempeñando un papel de oposición "con sentido de Estado".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera indicó que el PSOE "tiene la obligación de formar Gobierno" y que "tiene la mayoría para hacerlo", sumando con Unidas Podemos y contando con partidos nacionalistas o independentistas. Aunque antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo el PSOE "no nos va a contar nada" sobre ese pacto, "yo creo que lo tienen hecho", ha declarado, apuntando que ya en la campaña electoral se vio la "sintonía" entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En este contexto, volvió a rechazar la posibilidad de que Ciudadanos llegue a un acuerdo con el PSOE. "Ese Gobierno no se va a producir", ha respondido cuando le han preguntado por el Banco Santander o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que han expresado su preferencia por que Sánchez no pacte con Podemos o al menos no lo incluya en el Ejecutivo.

"A mí no me gusta que la economía esté en manos de Iglesias o ver a Sánchez subiendo los impuestos o pactando con los separatistas", pero "han votado los españoles, no la CEOE ni un banco", ha indicado. En su opinión, lo que se necesita ahora para que haya estabilidad en España es "que los que pueden formar Gobierno lo hagan pronto" y "no enreden" pensando en los resultados de los comicios del 26 de mayo.