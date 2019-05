'Contrato' de CC con las Islas para bajar el paro al 12% en 2023

Como un maestro de ceremonias, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cogió ayer un micrófono y, en un escenario en uno de los patios interiores del hotel Gran Laguna, asumió, sin más presentaciones previas, la explicación y lectura del "contrato con Canarias" que su partido firmó ayer con el fin de exponer las diez líneas básicas de su programa para vencer el 26 de mayo y seguir en el poder regional. Una decena de puntos en los que se realza, sobre todo, el cumplimiento del REF y el Estatuto, que haya cohesión social y territorial y que el paro "no baje del 12% desde 2023".

Ante la prensa y algunos dirigentes de CC-PNC, Clavijo leyó el contrato. Detrás le escuchaban, sentados en sillas elevadas (típicas de barra de bar), los siete candidatos nacionalistas al Parlamento canario por las distintas islas, así como el secretario general de CC y número 2 en la lista autonómica, José Miguel Barragán; el líder del PNC, Juan Manuel García Ramos (cuyo cargo y nombre no estaba en el documento a rubricar), y el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, que se ausentó antes de las firmas porque tenía otro acto.

El Contrato con Canarias, que no es más que un catálogo de diez compromisos genéricos, pero con partes categóricas, lleva el subtítulo de compromiso para seguir avanzando en la buena dirección. Según el preámbulo o la introducción, también leída por Clavijo, la cita electoral del 26 de mayo es "histórica" porque "nos jugamos contar con un gobierno fuerte y cohesionado, con unos objetivos claros y precisos, que priorice el progreso y el bienestar de Canarias". Un ejecutivo que sería la antítesis del que teme: "Débil y errático, suma oportunista de varias fuerzas, incoherente y confuso".

A juicio de CC, las Islas "merecen y necesitan lo mejor", un "compromiso innegociable" que, según recalcó Clavijo, se sintetiza en este "contrato" de diez puntos que "recogen y definen mi acción de gobierno en los próximos 4 años" con el fin de fundamentar en ellos la "modernización de Canarias y garantizar su progreso, cohesión social y territorial. Una clave de diálogo, de esperanza y futuro para construir entre todos Canarias como un territorio próspero y sostenible, justo y plural, tolerante y abierto".

Estatuto y REF. El decálogo se abre con una defensa "a ultranza" de "los derechos y competencias del Estatuto y el acervo económico-fiscal que consagra" el REF "porque Canarias se gobierna y gobernará desde Canarias y pensando en los canarios de las 8 islas".

Presupuesto estatal. El presidente también subraya, en el segundo punto, que "nunca" apoyará "unos PGE que incumplan el fuero canario y no garanticen los compromisos del REF. Canarias -añade el texto casi como resumen de lo vivido en los últimos meses en la visión de CC- no tolerará más frustraciones ni incumplimientos e iniciará cuantas aciones legales sean necesarias para defender el cumplimiento de nuestro REF".

Contra Vox y Podemos. Como lleva diciendo desde hace meses, los nacionalistas se comprometen a "no pactar el Gobierno con partidos como Podemos y Vox, opciones populistas y radicales que han renunciado a defender los fueros canarios o se proponen liquidar el autogobierno". A juicio de Clavijo, las Islas "deben ser gobernadas con moderación y diálogo, con solidaridad y responsabilidad".

En busca de consensos. El cuarto punto alude a la búsqueda y desarrollo de "los más amplios consensos políticos y sociales con fuerzas y organizaciones que se identifiquen con el Estatuto y compartan el estricto cumplimiento del REF para impulsar la modernización económica y promover la cohesión territorial y el bienestar social". Para CC, el Archipiélago "avanzará más y mejor hacia la prosperidad y el bienestar con consensos entre fuerzas realmente autonomistas que entiendan los intereses canarios como la máxima prioridad".

Financiación regional. Aunque lo deja pendiente para cuando sea el "momento", los puntos no obvian la reforma del sistema de financiación autonómica y apuntan a que se haga en virtud de una "auténtica solidaridad interterritorial". En la misma línea, se indica que las Islas participarán en el debate que haya sobre reforma constitucional siempre con "acuerdos amplios y transversales, y no a través de mayorías de derechas o izquierdas, porque solo entre todos podemos decidir las reglas de convivencia que obligan a todos. Estamos y estaremos siempre en contra de políticas de bloques".

Estado del Bienestar. El líder de CC se compromete también a "mantener y potenciar un Estado del sólido, estable y eficaz, al que tengan acceso los canarios de todas las Islas, avanzando en las políticas aplicadas los últimos 4 años". En ese sentido, subraya que "exigirá al Gobierno estatal los recursos imprescindibles para que el sistema público de educación, sanidad y dependencia tenga suficiente apoyo financiero". Asimismo, y en una de las aportaciones más llamativas y cuantificadas, seguramente en coherencia o previsión de la tendencia económica y de creación de empleo, empeña su palabra en que las Islas "no superen el 12% de paro en 2023", aparte de situar como máximas prioridades "combatir la pobreza, en especial la infantil, la desigualdad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres". En otra de las concreciones del texto, alude a la transformación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en una Renta Canaria de Inclusión y dice que el número de beneficiarios se incrementará en 35.000, multiplicándose por cinco las unidades familiares actuales.

Canarias en la UE y como RUP. En cuanto a la situación de las Islas en el mundo y, en especial, en la UE, CC dice que las "defenderá como Región Ultraperiférica", exigiendo "todo el apoyo del Estado", y defendiendo que "la Europa de los estados" se complemente con "la Europa de los pueblos, y Canarias es parte esencial del proyecto europeo".

Cohesión territorial. En uno de los mensajes más repetidos, el punto octavo liga la cohesión territorial como "eje de cohesión social para que todos los canarios, vivan en el territorio insular que vivan, tengan el mismo acceso a los servicios públicos". Según remarcan, "Canarias somos todos y nuestra aspiración es avanzar hacia la consolidación de un Archipiélago de islas iguales".

Cultura, identidad y patrimonio. El presidente y el resto de firmantes del "contrato" se comprometen también a "la defensa creativa y dialogante de nuestra identidad cultural, patrimonio histórico y expresiones artísticas de una Canarias que conoce sus raíces, respeta y preserva su legado, y conectada con el mundo como sociedad abierta y plural".

Cambio climático. El último punto, y en coherencia con la apuesta del Gobierno en este mandato por desbloquear la energía eólica, aunque la oposición de izquierdas le reprocha que no se opongan al gas como transición, se centra en la lucha "contra el desafío crucial del cambio climático, promoviendo que canarias sea referente internacional en investigación, fomento de las energías limpias, concienciación ciudadana, recuperación del paisaje e impulso de la economía circular y azul". En otro de los fragmentos concretizados con números, si bien es una cifra manejada desde hace tiempo por el Ejecutivo, se conjuran para "alcanzar el 45% de energías renovables en 2025".

Diez puntos de un programa genérico de gobierno que seguro que los nacionalistas detallarán mucho más en estos días y durante la campaña para este 26 de mayo, aunque, en muchos casos, supone una reiteración de las líneas de 2015. Eso sí, con el relevante matiz del énfasis en el cumplimiento del REF, Estatuto, fuero canario y la financiación de los servicios básicos que han remarcado en estos últimos tiempos, sobre todo desde el cambio de Gobierno en Madrid, que ahora se prolongará 4 años tras el triunfo del PSOE.

Euforia contenida tras lograr los dos escaños

Los nacionalistas no pudieron disimular mucho ayer su amplio optimismo tras el resultado electoral del pasado domingo. Y no solo por los dos escaños logrados al Congreso tras una intensa campaña de Ana Oramas, sino por duplicar votos en Gran Canaria. Eso sí, también son conscientes de que tienen algunas grietas o boquetes considerables, como lo ocurrido en El Hierro, donde AHI perdió su senador por mil votos de diferencia respecto al PSOE, lo que les hace temer por los dos escaños al Parlamento autonómico y que los socialistas inviertan el resultado desde hace muchas legislaturas. Diversos dirigentes de CC creen clave el logro de las dos diputadas en el Congreso para la moral y la activación de las bases ante las elecciones regionales, insulares y locales, y el hecho de haber sido segunda fuerza en la provincia tinerfeña con tres puntos de diferencias con el PP. No obstante, al mismo tiempo son conscientes de que han perdido su presencia en el Senado, por mucho que se acercaran bastante en Tenerife, y que el PSOE, su gran rival, ha logrado 8 de 11 senadores, así como un 28% de voto en el global de las Islas, frente al 12 de CC.

Diferencia entre las citas electorales

Pese a esa diferencia, tienen claro que habrá muchas diferencias entre unas y otras elecciones, aunque existe la incertidumbre de si la cercanía a las generales y la coincidencia con las europeas puede influir más que en otras ocasiones. Siempre con prudencia, la subida en Gran Canaria les hace confiar en lograr dos actas al Parlamento isleño en cuatro semanas, duplicando así la representación actual, y sus encuestas les siguen dando casi un empate técnico con el PSOE. De hecho, y según diversas fuentes, se mueven en una horquilla de 18-19 diputados, que podrían subir hasta la veintena, mientras que los socialistas están ligeramente por encima, con entre 19 y 21. Un pequeño margen que CC espera recortar y hasta superar en estas semanas con otra intensa campaña.