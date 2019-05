Bermúdez quiere crear un cheque-guardería para las familias de Santa Cruz

Un cheque-guardería para familias con escasos recursos, con el que poder acceder a cualquier centro infantil de la ciudad. Es una de las más de 60 propuestas que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato de Coalición Canaria (CC) a la reelección, José Manuel Bermúdez, ha incluido en el primero de los cuatro ejes que forman su programa electoral 2019-2023, "el dirigido a las personas", el cual fue presentado ayer ante los medios de comunicación, en el Parque Secundino Delgado. Bermúdez estuvo acompañado por los 27 miembros de su lista, 16 mujeres y 14 hombres. El resto de los ejes de su programa, Santa Cruz diversa y popular, Santa Cruz emprendedora y capaz, y Santa Cruz verde y azul, serán dados a conocer en las próximas semanas.

Entre las propuestas de este primer apartado de su programa, denominado Santa Cruz social y comprometida, el alcalde y candidato de CC también destacó la construcción o adquisición por parte del Ayuntamiento, en los próximos cuatro años, de un centenar de viviendas que "engrosarán el parque municipal y cubrirán las necesidades de los vecinos, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)".

Además, agregó, la capital cederá a la Comunidad Autónoma suelo municipal para la promoción de 1.000 viviendas protegidas. "Ya hemos constituido nuestro Patrimonio Público del Suelo, por lo que podemos proceder a dicha cesión. La mayoría de los terrenos se encuentran en el Distrito Suroeste. Entregaremos todo nuestro suelo al Gobierno canario para la promoción pública de viviendas", argumentó el regidor.

Asimismo, el programa de Bermúdez también incluye la rehabilitación de 1.081 nuevas viviendas, dentro del Plan 2018-2021, en los barrios de Santa María del Mar, La Salud, La Victoria, Miramar, García Escámez, Cepsa, Ofra y Los Gladiolos, que "se sumarían a las 1.420 rehabilitadas en estos últimos años". "Exigiremos al Estado la continuidad de este programa, con la inclusión de otros 3.000 inmuebles más, en Camino del Hierro, Juan XXIII, César Casariego, Chimisay, Echeyde, Las Delicias, Las Retamas, Luisa Machado, Príncipes de España, La Salud y Los Gladiolos", aseguró el alcalde y candidato de CC.

La reducción del 50%, "como mínimo", de los tiempos de espera en las Unidades de Trabajo Social (UTS) para atender las necesidades sociales de los vecinos y la tramitación de ayudas; la "operatividad máxima" del Servicio de Urgencias Sociales, las 24 horas del día, los 365 días del año, con la creación de una sede con capacidad de alojamiento temporal y acogida para 15 personas; y la puesta en marcha, en el antiguo colegio Buenavista Bonnet, de un Centro de Atención Diurna para ciudadanos dependientes y discapacitados son otras de las medidas sociales que Bermúdez quiere implantar en Santa Cruz si vuelve a ganar las elecciones.

A estas se suman también, en relación a la atención de personas mayores, el refuerzo de la ayuda a domicilio, con la incorporación de servicios de fisioterapia o acompañamiento en salidas, y el impulso del modelo de convivencia con viviendas compartidas, "como opción alternativa a la residencia para mayores".

En este eje social de su programa electoral, José Manuel Bermúdez incluye propuestas relacionadas con el deporte y con la cultura. Entre estas se encuentran la ejecución del carril bici hasta San Andrés; la ejecución en la ciudad del primer Circuito de Parkour, "para personas que utilizan su cuerpo para superar obstáculos urbanos realizando acrobacias"; la reforma integral del Pabellón Municipal de Deportes; la remodelación del Museo Municipal de Bellas Artes; y el fomento de eventos culturales.

En los próximos cuatro años, el alcalde y candidato de CC también tiene prevista la reapertura del Parque Cultural Viera y Clavijo, "pues ya hemos conseguido la financiación por parte del Gobierno de Canarias para su rehabilitación, la cual supondrá una inversión de 10 millones de euros". Por otra parte, anunció que el Ayuntamiento capitalino solicitará a la Comunidad Autónoma la transferencia de la gestión de la Casa de La Cultura, situada en el parque de La Granja, "con el fin de sacarle más partido a esta infraestructura y poder abrir durante más tiempo su biblioteca".

Asimismo, y según el programa de Coalición Canaria para Santa Cruz, está prevista la puesta en marcha de la III Exposición Internacional de Esculturas en la calle, "aunque en esta ocasión, y en colaboración con el Colegio de Arquitectos, la intención es ubicar una o dos piezas por distrito", manifestó Bermúdez.

En cuanto a dotaciones y servicios, el programa electoral establece la conclusión del programa de parques infantiles, a través de la creación y remodelación de estos espacios, "hasta alcanzar la ratio de un parque por cada 150 niñas y niños"; la construcción de centros cívicos polivalentes en el Suroeste, Ofra y Anaga, que acogerán Casas de la Juventud, sumándose a las de El Toscal y el barrio de La Salud; y la construcción de una nueva comisaría, en Ofra, para la Policía Local.

Precisamente, respecto al área de Seguridad, José Manuel Bermúdez aseguró que se culminará el proceso de modernización de la Policía Local, con la ampliación de la plantilla hasta alcanzar la cifra de 430 efectivos y con la creación de la Unidad de Proximidad, "para que los agentes recorran las calles, plazas y barrios de nuestro municipio".

Por otro lado, el alcalde de Santa Cruz y candidato de CC a la reelección aprovechó para señalar que su partido espera "ganar las elecciones con mayoría absoluta". "Si no es así, y tenemos que pactar, yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, a excepción de Sí se Puede, Vox y Podemos, por que no me gustan los extremos. No descartamos posibles pactos con el Partido Socialista, Ciudadanos o Partido Popular", manifestó Bermúdez.

Este aseguró que "Santa Cruz tiene un futuro muy prometedor y en este próximo mandato, gracias a Coalición Canaria, veremos la culminación de grandes proyectos inversores y pondremos los cimientos de la nueva ciudad que se levantará en los terrenos de la Refinería".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato de CC a la reelección, José Manuel Bermúdez, anunció ayer la puesta en marcha de un Plan de Atención a la Indigencia, con el que se crearán pequeños albergues municipales de unas 20 ó 30 plazas, distribuidos por los cinco distritos.

"Nosotros apostamos por la descentralización del Centro Municipal de Acogida, conocido como albergue y situado en el barrio de Azorín. Este cuenta con 200 plazas. Algunos partidos políticos han señalado que este debería desaparecer, pero nosotros queremos hacerlo de manera diferente, porque tenemos que atender a las personas sin hogar. Y lo haremos a través de varios centros y no a través de uno solo", señala el regidor chicharrero.

Por otra parte, y según indicó José Manuel Bermúdez, el Ayuntamiento capitalino estudiará la "habilitación de inmuebles en condiciones apropiadas para personas sin hogar con animales de compañía, que no quieren separarse de sus perros". "En el albergue municipal no están aceptadas las mascotas, por lo que hay ciudadanos sin techo que prefieren seguir durmiendo en la calle que abandonar a sus animales. Debemos buscarles una solución", comentó el alcalde y candidato de CC.

Por otro lado, y en relación a la atención a la infancia, José Manuel Bermúdez anunció la puesta en marcha de dos nuevos centros de día en el municipio chicharrero, que "se sumarán a los cinco existentes, con el fin de promover hábitos de estudio y de vida saludables para los menores y familias después del horario lectivo".

Inmuebles para personas sin techo con mascotas

Atención social

Se reducirán al 50% los tiempos de espera en las Unidades de Trabajo Social (UTS); se garantizará la "operatividad máxima" del Servicio de Urgencias Sociales, las 24 horas del día, los 365 días del año; se crearán cuatro nuevos pisos de emergencia para familias y menores en situación de vulnerabilidad; se abrirán dos nuevos centros de día a la infancia; se creará un cheque-guardería; se reforzará la ayuda a domicilio para las personas mayores y se impulsará un modelo de convivencia con viviendas compartidas; se pondrán en marcha diez nuevos pisos más para personas sin hogar; se impulsará un Plan de Atención a la Indigencia con la descentralización del albergue; y se abrirá un centro de atención diurno para personas dependientes y discapacitadas.

Vivienda

El ayuntamiento construirá 100 viviendas para engrosar el parque municipal; cederá suelo al Gobierno canario para la promoción de 1.000 viviendas protegidas; y se llevará a cabo la rehabilitación de 1.081 nuevas viviendas en distintos barrios.

Igualdad

Se creará la casilla "Nombre Sentido" en los formularios del Consistorio, para que los vecinos puedan poner el nombre que deseen, independientemente del que tengan en el DNI.

Deportes

Se construirán centros deportivos en Tíncer, Cuesta Piedra, Cuchillitos de Tristán y en El Toscal; se reformará el Pabellón Municipal; se ejecutará el carril bici de San Andrés, y se ejecutará el primer Circuito de Parkour.

Cultura

Se ejecutarán la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo; se pondrá en marcha la III Exposición Internacional de Esculturas en la Calle; y el Ayuntamiento pedirá al Gobierno la gestión de la Casa de La Cultura. Asimismo, se impulsarán medidas legislativas para la "máxima protección del Carnaval".

Educación

La ciberseguridad y la autoprotección se incluirán en la programación de las actividades extraescolares municipales, y se reforzarán las medidas contra el absentismo escolar.

Dotaciones

Se construirán más parques infantiles, y se pondrán en marcha centros cívicos polivalentes en el Suroeste, en Ofra y en Anaga.

Policía Local

Se incrementará la plantilla; se construirá la comisaría de Ofra; y se creará la Policía de Barrio.

Animales

Se crearán nuevos parques caninos y se habilitará la playa de Las Gaviotas para un uso compartido de mascotas.

Una ley para la "máxima protección" del Carnaval

La primera parte del programa electoral de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz y candidato de CC a la reelección, "dedicada a las personas" y que fue presentada ayer, incluye medidas encaminadas a la "máxima protección del Carnaval".

En concreto, y según lo anunció Bermúdez, "impulsaremos la aprobación de una ley en el Parlamento para que no existan dudas sobre dónde puede celebrarse nuestra fiesta". "Parece que existen algunas lagunas que pueden poner en peligro los espacios en los que tradicionalmente se viene llevando a cabo el Carnaval, es decir, desde Méndez Núñez hasta la avenida de Anaga, por lo que se promoverá una iniciativa legislativa para que esta fiesta esté totalmente protegida ante cualquier denuncia relacionada con el ruido", apuntó el alcalde en relación a las críticas realizadas por una asociación vecinal del municipio.

"Nosotros defendemos que el Carnaval se siga celebrando donde siempre, añadiéndole en un futuro la zona del Puerto Enlace-Ciudad", manifestó. También dijo que se impulsará su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad.