Los sindicatos urgen un giro social y los empresarios piden estabilidad

Los sindicatos más representativos de Canarias acogieron ayer con indisimulada satisfacción los resultados de las elecciones del domingo que, a su juicio, envían un "mensaje claro" en favor de un "giro social" en la acción política. Por su parte, los empresarios pidieron "consenso y estabilidad" y animaron a llevar a cabo las "reformas" necesarias para afrontar la fase de desaceleración por la que atraviesa la economía.

"Ha quedado claro que una mayoría importante quiere un giro social respecto a los últimos años", indicó el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana. La victoria del PSOE abre la puerta a que este partido continúe aplicando "con carácter urgente" su "hoja de ruta". Santana no se pronuncia sobre la fórmula adecuada para el nuevo gobierno -en coalición o en solitario-, pero recalca que hay partidos cuya suma puede conformar mayoría de gobierno que "coinciden en las propuestas sociales", como la derogación de "los aspectos más lesivos de la reforma laboral" o de la reforma de las pensiones efectuada por el PP en 2013.

Según UGT, el resto de fuerzas políticas "deben facilitar cuanto antes la investidura" de Pedro Sánchez como presidente. En este sentido, Santana entiende que el electorado está "cansado de confrontación y enfrentamientos vanos, que solo tienen que ver con estrategias electorales". Ese mismo mensaje, añade, es trasladable a Canarias, donde, a su entender, ha de abrirse "una vía de entendimiento" con el Gobierno central en beneficio de "la igualdad, la cohesión y los derechos laborales".

Los resultados de los comicios tienen otra lectura. La mayoría absoluta del PSOE en el Senado puede favorecer que se apruebe una "flexibilización" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permita a las comunidades autónomas invertir su superávit en los servicios públicos básicos, una demanda que Canarias ha esgrimido durante los últimos meses.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, sostiene que el resultado electoral apunta a "un gobierno con una clara vocación de izquierdas". "Los intentos de conformar un gobierno a cualquier precio no nos valen", advierte. González ve dos alternativas: un ejecutivo junto a otras fuerzas progresistas o, "aunque no es el mejor escenario", en solitario. Sí descarta "un posible acuerdo con Ciudadanos" que, a su entender, sería "una forma de no poder seguir avanzando", cuando hay otras formaciones con las que se comparten más políticas en materia social.

Inocencio González sitúa la derogación de "los tres o cuatro aspectos más lesivos de la reforma laboral" y la mejora de los ingresos para financiar las pensiones y su vinculación al IPC como las medidas más urgentes que debe acometer un nuevo gobierno. En el ámbito concreto de Canarias, CCOO ve necesario "materializar los compromisos" recogidos en el REF y el Estatuto de Autonomía. Al igual que Gustavo Santana, su homólogo en Comisiones recomienda "bajar el nivel de crispación, establecer vías de colaboración y mantener unas relaciones estables" entre las Islas y el Estado.

Desde la perspectiva empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, constata que los resultados de las elecciones no han supuesto "ninguna sorpresa". "No han diferido demasiado de lo que las encuestas anticipaban", señala. Sin embargo, reconoce que le ha "llamado la atención" la magnitud de la caída experimentada por el Partido Popular.

El máximo dirigente de la entidad cameral resalta la importancias de poner en marcha políticas con las que hacer frente a la ralentización de la economía. "Hay que escoger bien las medidas de estímulo que necesita este país y sopesar su impacto", dice Sesé, quien considera que las reformas económicas ya adoptadas se encuentran "agotadas"

Las tres posibilidades que ve el presidente de la Cámara en cuanto al próximo gobierno son un pacto PSOE-Ciudadanos -que, con 180 diputados, "daría estabilidad"- un acuerdo con Podemos y con apoyos de nacionalistas "constitucionales" -"está muy justo, pero se puede llegar"- y un ejecutivo socialista en solitario con apoyos externos. Sea como sea, avisa, existe una "obligación de buscar la estabilidad, no solo por el PSOE, sino también por el resto de partidos". "Eso es lo que han pedido los españoles", recuerda.

En relación con el Archipiélago, señala Sesé, el nuevo ejecutivo ha de cumplir con el REF y el Estatuto, "dotándolos financieramente", intensificar la inversión pública y, en definitiva, "tener otra sensibilidad con Canarias".

CEOE apuesta por el "centro-izquierda"

El presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, felicitó ayer al PSOE y a Pedro Sánchez por su victoria en las elecciones generales y aseguró que la patronal se encontraría "cómoda" con un Gobierno de centro-izquierda.

"Todo lo que gire alrededor del centro izquierda, como en otro momento del centro derecha, será lo mejor", apuntó Garamendi en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, en referencia a un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos.

Asimismo, el presidente de la confederación empresarial recomendó al próximo gobierno "estabilidad y moderación", así como rigor presupuestario.

En un comunicado posterior, la CEOE tendió la mano al futuro ejecutivo "desde la lealtad institucional, el respeto permanente a la Constitución y a la Corona y mediante la apuesta decidida por el diálogo social".

La patronal insistió en la importancia de la estabilidad política, la moderación, la seguridad jurídica y el control presupuestario "ante los grandes retos y reformas que hay que afrontar como país para evitar que se intensifique la desaceleración económica y para seguir generando empleo y riqueza".

Además, la CEOE demandó "más y mejor Europa" ante los retos del futuro y los desafíos de la globalización y añadió que apostar por la UE "es imprescindible" al ser el ámbito en el que se deciden normas que afectan diariamente a las empresas.

las claves

Reforma laboral. Los sindicatos son partidarios de que el PSOE forme un gobierno que continúe con su "hoja de ruta" social y derogue "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral del Partido Popular.

Pensiones. Los representantes de los trabajadores demandan también que se revise la reforma de las pensiones del año 2013 para volver a vincular su revalorización a la inflación y mejorar los ingresos del sistema.

Superávit. UGT celebra la mayoría socialista en el Senado porque, a su juicio, puede facilitar una flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir la inversión del superávit en los servicios públicos básicos.

Estímulo. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pide al próximo gobierno que ponga en marcha medidas de estímulo después de "sopesarlas bien" y que adopte reformas ante el "agotamiento" de las ya acometidas.

Canarias. La entidad cameral cree preciso que el ejecutivo que se constituya tenga "otra sensibilidad" hacia el Archipiélago.