El PP teme el fantasma de otra debacle en las autonómicas y cambia el tono

El Partido Popular atraviesa una de sus peores crisis. El varapalo electoral ha sido mayúsculo y ahora toca reflexionar sobre cuáles han sido las causas, hacer autocrítica y cambiar el rumbo para recuperar el liderazgo del espacio de centro derecha perdido en esta campaña electoral por la derechización de la formación y porque el líder de Ciudadanos ha sabido capitalizar el dominio del centro. Este es el sentir en el interior del partido de Pablo Casado en las Islas, donde ya suenan voces críticas sobre la estrategia fallida usada por el candidato a la Presidencia del Gobierno en estas elecciones, en las que se acercó peligrosamente al discurso de Vox.

Pero esta derechización ha resultado ser el peor enemigo para el PP, que ya teme al fantasma de una nueva debacle electoral en las elecciones europeas, autonómicas, insulares y locales del 26 de mayo en Canarias. Hoy se reúne el comité ejecutivo nacional en las Islas para analizar los resultados, los terceros peores de su historia: en 1986 como Alianza Popular y en 1989 ya como el PP, año en que obtuvo la mayor hecatombe electoral aunque era la primera vez que se presentaba con sus actuales siglas. En las elecciones del domingo perdió 168.973 votos con respecto a junio de 2016 y pasó de ser la primera a la tercera fuerza política de Canarias después del PSOE y Unidas Podemos, además de dejar en el camino tres diputados y seis senadores. Asimismo, cayó de la primera posición en todas la islas y en nada menos que 75 municipios. Solo mantiene cinco: cuatro en Gran Canaria de la zona cumbre y medianías y Santiago del Teide en Tenerife. En las cuatro grandes ciudades Ciudadanos adelanta al PP en votos. Estos resultados preocupan.

Desde las Islas admiten que la campaña no ha sido buena y los electores han identificado al partido con la derecha más dura.? Casado además no fue acertado en apreciaciones que resultaron criticadas por dirigentes de su propia formación que ya en la campaña lo conminaron a que abandonara la crispación y volviera a centrar al partido, ante el avance de Albert Rivera en ese espectro político. Pese a lo que se pueda pensar, aunque algo habrá tenido que ver, en el partido no creen que la corrupción haya sido el germen de su derrota, tras la condena al PP por lucrarse de la trama Gürtel y el fallo de la Audiencia Nacional que motivó la censura de Mariano Rajoy. Estiman que puede ser más por las luchas intestinas entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado en las primarias y a la aparición de Vox y de Ciudadanos que han dispersado el voto de la derecha.

De otro lado, la derechización del PP de Casado y la ultraderecha de la formación del partido de Santiago Abascal ha movilizado a los votantes de la izquierda, históricamente dividida, y que el domingo tenían un objetivo común: un no a que el país fuera gobernado por la derecha más extrema. En estas elecciones ha aumentado la participación en Canarias en nueve puntos.

Autonómicas

¿Y ahora qué va a suceder en las elecciones del 26 de mayo? Dentro del partido en las Islas tienen claro que toca virar el rumbo y deben ir hacia la defensa de la Unión Europea, hacer valer el respeto por los inmigrantes y los derechos de la mujer, alejándose así del discurso de Vox, además de poner en valor la experiencia de gobierno del PP para minimizar la eficacia de Ciudadanos en administraciones que requieren gestión. Nunca han gobernado, dicen los populares.

Desde Canarias hablan del carácter dialogante del PP, de su sentido de estado al apoyar los presupuestos canarios o leyes de relevancia en las Islas.

Se proponen vender más su programa en empleo, en rebajar las listas de espera sanitarias o la dependencia que pelear con el de enfrente, aunque no por ello dejen de decir que Coalición Canaria está agotada y que Pedro Sánchez no atiende a Canarias.

Pero la cercanía entre ambos procesos electorales hace complicado que la retina del elector cambie de color y más teniendo en cuenta que ya en las pasadas elecciones autonómicas el PP perdió nueve escaños al Parlamento de Canarias con respecto a 2011 y únicamente obtuvo 12 diputados de los sesenta.