La soledad sin fruto de Nueva Canarias

La apuesta de Nueva Canarias (NC) por concurrir en solitario no ha salido bien. El partido creado en febrero de 2005 en Gran Canaria no ha logrado votos suficientes en la provincia de Las Palmas para conservar a su único diputado en el Congreso. Sin aliados electorales en las Islas, Pedro Quevedo no vivirá su cuarta legislatura en Madrid.

NC estuvo presente en el Congreso en las X, XI y XII legislaturas gracias a los acuerdos electorales que selló primero con Coalición Canaria, en 2011, y en 2015 y 2016 con el PSOE. En 2008, su alianza con el CCN no le había servido para dar el salto a la política nacional.

Sus mejores resultados los logró con aquella unión de 2011 con Coalición Canaria, en la que CC encabezó la lista por la Santa Cruz de Tenerife, y obtuvo dos diputados, y NC lideró la lista por Las Palmas, lo que le permitió que Pedro Quevedo se convirtiera en diputado.

Posteriormente, tanto en 2015 como en 2016, Quevedo ocupó el segundo puesto en su provincia en la lista PSOE-NC. Elecciones en las que lograron dos diputados.

NC no ha podido rentabilizar "los logros alcanzados con una labor intensa en el Congreso y en el Senado, como los acuerdos presupuestarios de 2017 y 2018, la inclusión de 30 millones adicionales para luchar contra la pobreza en las Islas, recogidos en el nuevo Régimen Económico y Fiscal, la ampliación al 75% el descuento en los desplazamientos marítimos y aéreos interinsulares y entre Canarias y la península o la supresión del impuesto al sol".

Anoche Quevedo reconoció su decepción y achacó el mal resultado electoral a la división del voto nacionalista en Las Palmas, donde CC y NC compitieron en las urnas, algo que no ocurrió en Santa Cruz de Tenerife.