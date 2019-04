El PSOE isleño recupera la sonrisa y celebra el voto útil y el desastre del PP

Los socialistas en Tenerife decidieron ayer que los periodistas no vivieran el recuento electoral en ninguna de sus sedes habituales, con los típicos gritos de euforia según se confirman los resultados, y les convocaron en el Hotel Escuela de Santa Cruz, donde desde las 19:00 horas comenzaron a llegar algunos dirigentes, pero sin ambiente, y muy suave, hasta las once de la noche. En ese momento, y con Héctor Gómez (cabeza de cartel al congreso por la Provincia) en Ferraz, la diputada electa Tamara Raya (número 2), la senadora reelegida Olivia Delgado, el otro senador (a priori, pues en ese momento no se había cerrado el recuento) José Antonio Valbuena y el secretario general en la Isla y presidente al Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, demostraron en sus declaraciones que han recuperado la sonrisa por la victoria estatal y en canarias, aunque la euforia no fue plena porque esperaban obtener un tercer escaño en la provincia occidental, algo que les impidió una subida inesperada de CC, que explican por el trasvase de votos conservadores del PP a los nacionalistas.

La victoria parecía clara durante toda la noche y la clave solo radicaba en saber cuáles eran los márgenes. Aunque los afiliados en Madrid le dejaban claro a Pedro Sánchez que no debe pactar con Albert Rivera y Cs, Martín fue ayer muy prudente y, sin hablar de no imponer cordones sanitarios (tal y como sí hizo el presidente del Gobierno central), indicó que se abren "diversas posibilidades" de pacto y que habrá que esperar a los próximos días para que se clarifique el panorama de la gobernabilidad.

En la principal intervención ante los medios de comunicación, el único que intervino fue el actual alcalde de Guía de Isora, quien subrayó la "alegría" de la familia socialista en Tenerife y las Islas "por volver a ganar tras 11 años" y porque el presidente siga siendo Pedro Sánchez. Según remarcó, el resultado obtenido por el PSOE en la provincia ha sido "magnífico, con un aumento de 87.808 a 111.282 votos de 2016 a estos comicios. Hemos aumentado en un diputado más la representación en el Congreso y ganado en las principales ciudades de Tenerife, sobre todo en los municipios de mayor población hemos, como Santa Cruz, La Laguna, Los Realejos, Arona, Adeje...". Fue en ese momento cuando aprovechó para aludir a la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, y cuando se desataron los aplausos, aunque la sensación que seguía imperando era un poco agridulce: alegría, sí, convicción de que seguirán gobernando cuatro años y que la debacle de la derecha es absoluta, pero una sorpresa de CC totalmente inesperada y que, si bien tienen muchos motivos de esperanza para el 26 de mayo, les crea más dudas de las que tenían antes por los sondeos.

La alusión a la victoria de martín hizo que el consejero insular Miguel Ángel Pérez por la victoria en su municipio (Los Realejos), feudo inexpugnable del PP en la última década por la pujanza de Manuel Domínguez. Además, algunos de los presentes recordaron la victoria en Guía de Isora, para resaltar a Martín, quien recogió el guante para subrayar que lo de ayer "es el prolegómenos de las municipales".

En su opinión, y al analizar la hecatombe de la derecha, "no ha funcionado la crispación y el intentar dividir, sino un proyecto que vertebra España, que aporta diálogo y consenso. Por mucho que se haya intentado tensionar la política en este país, no le ha dado resultado a la derecha y ahora hay posibilidades de distintos pactos".

Fue aquí cuando habló de buscar alternativas con distintos partidos, si bien matizó que ahora, eso no toca". No obstante, y en declaraciones a El Día, tanto Raya, como Delgado y Valbuena dejaban clara su preferencia por un pacto con Podemos y con otras fuerzas progresistas que, junto al PNV, den estabilidad al país, pero sin optar por Ciudadanos.

Martín también remarcó luego el resultado en el Senado, que es "francamente bueno y que (si bien a esa hora no existía confirmación oficial) nos deja de nuevo con 2 actas, con senador y senadora por Tenerife tras una victoria amplia y una mayoría absoluta en España, con la cautela necesaria. Hemos tenido que soportar campañas de descrédito, pero el mensaje ha calado", subrayó.

Preguntado por el resultado de CC, con dos diputados y, en ese momento, senador por Tenerife (José Manuel Pitti), Martín recalcó que los nacionalistas han hecho "un discurso de crispación y de descrédito del Gobierno de España pare conseguir votos y tapar sus vergüenzas en Sanidad, carreteras y Servicios Sociales". Para el candidato al Cabildo, "CC se beneficia de la bajada del PP y de obtener un resultado relativamente bueno en La Palma, derivado de la debacle de PP, que es otra manera de hacer derecha en estas Islas".

Según remató, "ya estamos trabajando para, en este mismo lugar, disfrutar de haber ganado en Canarias, Cabildo y en las municipales".

Los socialistas de Tenerife, la provincia y, en general, en Canarias recuperaron ayer una sonrisa que, a escala estatal, perdieron desde 2011 y que ahora quieren reeditar, no sin alguna duda, el próximo 26 de mayo.