José, vocal de mesa ciego: "Experiencia gratificante"

José Antonio López, 53 años, primer vocal en una de las tres mesas instaladas en el IES Alcalde Bernabé Rodríguez, muy cerca de La Recova de Santa Cruz... Y con discapacidad visual grave. Ayer se ratificó en la "experiencia gratificante" porque "todo ha salido perfectamente y he podido desenvolverme como uno más". Recuerda que "otro compañero y yo nos encargamos de cotejar el censo". Además del resto de las tareas de cualquier otro vocal. A López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, lo ayudó "un ordenador accesible con lector de pantalla con una aplicación de sistemas con voz facilitado por la ONCE con las facilidades de la Junta Electoral. Clave para poder defenderme solo". Valoró "la gran participación" que a las 14:15 horas había llevado a votar "el 45% del censo de 465 electores". Para José Antonio "esto sirve para visibilizar y para sentar un precedente positivo porque he sido el primero en ocupar el puesto de vocal de mesa con una discapacidad visual". Considera la experiencia un "deber" de todo ciudadano.