Vota: ¿Con quién debe pactar el PSOE ahora?

Tras su histórica victoria en las elecciones generales de 2019, Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas. Los 123 diputados con los que el PSOE ha ganado los comicios no son suficientes para gobernar y el partido deberá pactar con las formaciones de izquierda y los nacionalistas o con Ciudadanos.

Y es que el líder socialista celebrara su triunfo desde Ferraz asegurando que tenderá su mano "a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución". Ante estas palabras, sus seguidores corearon de forma repetida: "Con Rivera no" y "no es no", en alusión al líder de Ciudadanos, que se ha ubicado como tercera fuerza política con 57 diputados.