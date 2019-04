Clavijo: "No vamos a apoyar un gobierno donde esté Podemos"

Clavijo: "No vamos a apoyar un gobierno donde esté Podemos" l. m. / agencias_FOTO

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que CC- PNC nunca apoyará un gobierno "donde esté Podemos" refiriéndose al posible pacto entre PSOE y la formación morada para formar el próximo Gobierno central de los próximos cuatro años. "Esto es lo que dijimos en la campaña y nosotros cumplimos nuestra palabra (...) Dijimos que un Gobierno donde estuviese Vox o Podemos no íbamos a apoyarlo en la investidura", recalca el candidato nacionalista para la presidencia regional en las elecciones autonómicas del próximo 26 M.

"A partir de ahí, lo hemos dicho siempre, vamos a estar para trabajar para Canarias, para que se respete el foro canario y el convenio y para que los recursos vengan", añade.

En el caso de que Pedro Sánchez consiga ser proclamado presidente para la próxima legislatura , CC- PNC reitera su negativa a favorecer un gobierno que esté formado por Unidas Podemos . Sin embargo, no se niega a llevar a cabo "apoyos puntuales" que sean buenos para Canarias y "también" para España. "Lo vamos a apoyar. Pero nosotros tenemos un mandato claro de la ciudadanía que ha sido refrendado y, además el resultado ha avalado ese trabajo de Ana Orama, de partir honestamente de obediencia canaria para conseguir cosas importantes" para el Archipélago.

Por este objetivo, Fernando Clavijo asegura que el Gobierno de Canarias "siempre" ha mantenido la postura del diálogo y que esta será la actitud que preservará para seguir negociando el superávit de Canarias que debe ser "utilizado en los servicios públicos básicos y esenciales".

300 millones para servicios necesarios

En esta línea ha trabajado en el Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado la mañana de este lunes, con la firma de un acuerdo que destina el superávit del Archipiélago de 300 millones de euros a la financiación de los servicios públicos esenciales del Archipiélago, dada su convicción de que "el dinero de Canarias debe quedarse en Canarias".

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno su portavoz y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien ha asegurado que con esta decisión la administración canaria no pretende establecer confrontación alguna con la estatal, a pesar de que esta administración no ha autorizado el uso que se pretende dar a esos 300 millones de euros.

"El dinero de Canarias se queda en Canarias, no hay ninguna voluntad de confrontación, pero sí queremos mandar un mensaje a los canarios", ha referido Dávila, quien ha anunciado que el presidente Fernando Clavijo prevé convocar en los próximos días a su consejo asesor para que respalde esta decisión.

Dávila ha lamentado que el último Consejo de Ministros no resolviera sobre esta cuestión y ha recalcado que, al ser una comunidad autónoma "saneada que ha sido leal con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad", esos 300 millones, y no los 900 que el Estado contabiliza como superávit de la región, no se destine al abono de la deuda, tal y como ha establecido el Gobierno español.

La consejera canaria de Hacienda, que ha felicitado al PSOE por haber ganado las elecciones generales y ha deseado que Pedro Sánchez tenga la capacidad de promover consensos amplios de cara a la nueva legislatura, ha asegurado que el Gobierno canario utilizará las herramientas que posee para garantizar la viabilidad legal de la decisión adoptada este lunes en relación al uso que pretende dar al superávit de la comunidad autónoma.

Dávila no ha querido precisar cómo prevé el Gobierno canario distribuir esos fondos

Preguntada por la fórmula a seguir para sortear, a la hora de llevar a cabo esta decisión, las normas que ha establecido al respecto el Gobierno español, Dávila ha dicho que el Gobierno de Canarias "tiene instrumentos por los que puede habilitar la manera de que, efectivamente, esos recursos queden en las Islas".

"El Consejo de Gobierno lo que ha hecho hoy es determinar que esos recursos que el Gobierno de España pretende que se lleve a deuda o a poner placas fotovoltaicas en inversiones financieramente sostenibles se destinarán a la recuperación de derechos y a los servicios públicos esenciales", ha apostillado.

La portavoz del Gobierno canario ha confiado en que el nuevo gobierno que se conforme en España "comprenda la importancia de la modificación de la Ley de Estabilidad y se adapte a las nuevas circunstancias".