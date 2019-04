CC: En los acuerdos para un futuro gobierno los extremos deben quedar fuera

Coalición Canaria considera que en los acuerdos para la composición de un nuevo Gobierno en España "deben quedar fuera los extremos", por lo que no prestará su apoyo a un pacto en el que participe Podemos, ha indicado la secretaria de Organización del partido, Guadalupe González Taño.

"Así lo hemos dicho durante la campaña electoral, que nosotros no participaríamos con nuestro voto en un gobierno en el que pudiera estar por la derecha Vox o por la izquierda Podemos. No coincidimos con su visión de lo que necesita el Estado, ni de lo que necesita Canarias", y CC no traicionará su compromiso electoral, ha asegurado González Taño tras la celebración del Comité Permanente Nacional de la formación nacionalista.

Sin embargo, CC sí está abierta al diálogo y al consenso con el nuevo gobierno que se forme "para trabajar punto por punto, tanto en los temas de interés general del Estado como los temas de Canarias, sobre los que insistiremos y trataremos de alcanzar acuerdos", ha asegurado.

González Taño ha recordado que le corresponde al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, formar ejecutivo, por lo que los nacionalistas se mantendrán a la espera de la marcha de los acontecimientos, concentrados en las próximas elecciones.

Asimismo, ha considerado "muy positivos" los resultados electorales logrados por los nacionalistas canarios en las elecciones generales, en los que esa formación consiguió dos diputados al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y subió en número de votos "en todas las islas, con lo que ha alcanzado su mejor resultado electoral desde 2011".

"Estamos muy satisfechos. Han sido unas elecciones complicadísimas, porque el debate a nivel del Estado era izquierdas o derechas y, sin embargo, los nacionalistas en Canarias hemos mejorado y prácticamente doblado los resultados, lo que para nosotros es muy importante. No esperábamos que esa mejora de los resultados pudiera significar alcanzar una diputada más, como así ha sido", ha dicho.

La secretaria de Organización de CC ha destacado especialmente la recuperación en el número de votos cosechados en la provincia de Las Palmas, donde se han doblado los resultados pasando en el caso de Gran Canaria de poco más de 17.000 votos a casi 35.000 votos.

Considera que eso quiere decir que su partido está "más vivo que nunca y que poco a poco el proyecto de CC se va consolidando".

Respecto a la acusación de Pedro Quevedo (NC) de que al presentarse CC por la provincia de Las Palmas había podido confundir a los votantes dividiendo así el voto y dejando fuera del Congreso y el Senado a Nueva Canarias, Guadalupe González Taño ha subrayado que lo que tiene que hacer Nueva Canarias es "reflexionar muy seriamente sobre su papel en estas elecciones y en cómo hacen las cosas".

Ha recordado que CC se dividió en Gran Canaria "y luego ellos han presumido de tener el voto en Gran Canaria todo este tiempo. En 2011 le ofrecimos ir juntos y fue una coalición que funcionó perfectamente en el Congreso".

Sin embargo, "en 2016 se volvieron a presentar con los socialistas, pero ahora que los socialistas no los querían, lo que nos pedían era que no nos presentáramos, es decir, que una fuerza política dejara de presentarse en una provincia para beneficiarlos a ellos".

"En estas elecciones" -ha asegurado González Taño-, cuando ya estaban conformadas las candidaturas, "lo que nos decían es que no nos presentáramos. No ha habido ningún ofrecimiento para hablar, ni siquiera cuando sabían que el PSOE no los quería en sus listas. No quisieron llegar a acuerdos".