Domingo de campo y playa (y 'running')

Pedro se presentó en su colegio electoral como si estuviera a punto de tomar la salida en la próxima Transvulcania. Gafas de sol, un chaleco con dos bidones de isotónica, unas mallas tres cuartos de color gris perla y unas polvorientas zapatillas mixtas. Sí. De esas que van bien en asfalto y no desentonan en tierra. "El choleo de hoy (por ayer) no me lo quita ni Vox. Eso es sagrado", ratifica cuando apunta un mando distancia en dirección a un coche que está aparcado sobre la acera.

Ninguno de los agentes que vieron su despedida amagó con sacar su recetario de multas. ¡Indulto electoral! Pedro no fue el único que optó por el running. De camino a Las Teresitas el reguero de corredores va creciendo. El viento pega en dirección al monumento de Franco, pero no hay nubes. Unos voluntarios de Cruz Roja atienden a una señora que ha sufrido un accidente con una bicicleta. La intensidad de la brisa va en aumento. A veces, incluso, con unas rachas que acribillan a los bañistas con minúsculos granos de arena. Nadie quiere fotos. "¿Con estas pintas?", replica una mujer que se marcha rumbo a una de las pasarelas de madera que conducen al aparcamiento. Su día de playa acaba antes de lo previsto. "¡Demasiado viento!", exclama sin girar su cabeza.

Algunos de los que no quieren dar aún su brazo a torcer han optado por refugiarse en el bar con una cerveza y unas aceitunas. Uno de ellos mira la portada de El Día hundiendo su mirada en la fotografía de un Messi triunfador. Hoy (por ayer) no hay problema de aparcamientos y otra plaza está a punto de quedar libre en cuanto iniciemos la ruta de vuelta al corazón de Santa Cruz... En la radio hablan de unos niveles de participación superior a las pasadas votaciones y lo cierto es que cada vez que nos aproximamos a un centro electoral en la calle se "respira" una atmósfera diferente. Un invisible halo democrático nos alerta de que no estamos ante un domingo cualquiera.

En San Cristóbal de La Laguna el sol sigue brillando. Es una mañana primaveral. El mercado en un hervidero de probabilidades. "A Casado, hoy lo sacan por la ventana", grita a media vox (perdón, voz) el cliente de una carnicería al que el vendedor le tiene tomada la matrícula. "No, los buenos son los tuyos", le traslada cuando ya le ha entregado una bolsa con chuletas, salchichas y unas morcillas. Armamento para una barbacoa como la que se montaron los que optaron por ahumar el último día de la semana en el Llano de los Viejos. Gritos de niños, un salserío sonoro que se mezcla entre las mesas y, por supuesto, carne y bebida para dar y tomar. Algunos de los que están junto a los fogones ya han ido a correr por la mañana, pero ahora la grasa que se quema es otra: la de los pinchitos que inician el último viaje a sus estómagos. Y es que el hambre no entiende de política; tampoco de los pactos que están por negociar.