Quevedo (NC) pide el voto para "defender Canarias" y "frenar a la extrema derecha"

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados de Nueva Canarias (NC) por Las Palmas en las elecciones del próximo domingo, Pedro Quevedo, ha pedido este viernes la confianza y los votos de los canarios para "defender Canarias en Madrid y frenar a la extrema derecha, que quiere fulminarse nuestro autogobierno".

Según ha informado la formación nacionalista, el candidato ha dicho que su partido es "la única garantía de que se escuchen los intereses de esta tierra en Madrid".

Quevedo ha destacado que Nueva Canarias ha trabajado "intensamente" durante esta legislatura para "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos canarios y equipararla a la del resto de habitantes del Estado". Quevedo ha asegurado que su labor en Madrid "no ha sido la de pedir favores, sino la de exigir derechos".

Además, ha pedido "que los votantes examinen la labor realizada por Nueva Canarias y nos renueven su confianza para seguir luchando por los intereses del Archipiélago, sin obedecer otras órdenes que no emanen única y exclusivamente de la sociedad canaria".

Al respecto el diputado ha recordado que los representantes de los partidos estatales, al llegar a Madrid, "se quedan mudos" y "tienen que votar cada proyecto según lo que les digan sus direcciones centrales".

Finalmente, Quevedo ha avisado que, si después del próximo 28 de abril Nueva Canarias no está en las Cortes "no habrá ninguna garantía de que el gobierno que resulte elegido cumpla con Canarias" y ha explicado que los acuerdos obtenidos "se pueden incumplir fácilmente por parte de los partidos estatales, que no entienden las singularidades de las islas y que han demostrado en multitud de ocasiones que Canarias les importa poco".