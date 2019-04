Los partidos discrepan hasta de la campaña

Que los partidos discrepan en casi todo, pese a las aparentes semejanzas por familias o cercanías ideológicas, no debe extrañar. Menos habitual es que no coincidan ni en que la campaña más atípica de unas generales en España, porque 7 de sus 14 días coincidieron con la Semana Santa y porque, en menos de un mes, habrá otros comicios locales, a cabildos, gobiernos regionales y europeas, ha venido marcada precisamente por esos dos factores. Pues no. Al menos los candidatos al Congreso de las cinco fuerzas con representación por la provincia tinerfeña, así como Pedro Quevedo (de NC y de la provincia oriental), muestran sus diferencias al hacer balance de este proceso.

Ana Zurita (PP). La candidata conservadora sí cree que la campaña ha sido "un poco atípica" por cómo se disuelven las Cortes y tras "diez meses convulsos. He notado desapego hacia los políticos y a la situación de España". ¿Era mejor solapar todas las elecciones? "No lo sé. Económicamente, sí, pues nos ahorraríamos 600 millones, pero, en Canarias, sería muy complicado para mucha gente encontrarse con 7 urnas distintas y el resultado podría no ser igual". Sobre la tensión, "no he visto suciedad, sino una campaña bastante directa de las dos opciones que hay: la de Sánchez y los independentistas y batasunos, y la del PP. Lo peor de todo son las declaraciones de diputados de ciertos partidos que creen que son los únicos representantes isleños y los que trabajan".

Héctor Gómez (PSOE). Para el cartel principal del PSOE, ha sido "una campaña intensa marcada por el proceso electoral que habrá después y con un discurso continuo de algunos partidos de responsabilizar a Madrid de todo, cuando lo que queremos nosotros es hablar del país, de Canarias y de futuro. En la calle, he tenido muy buenas sensaciones y aceptación al trabajo del Gobierno en 10 meses. Existe una gran preocupación, eso sí, para que haya un gobierno estable y sólido. Ha habido tensión, sobre todo a escala estatal, y en los debates se llevó a su máxima expresión, pero también en las Islas con esa dinámica de culpar siempre al Estado de los males que sufrimos y no hablar así de lo que pasa aquí".

Alberto Rodríguez (Podemos). El número 1 de Unidas Podemos recalca que la fecha fue elegida por Pedro Sánchez "y en eso no pudimos hacer nada, pero provocado porque PP, Cs, CC y los independentistas votaron contra los presupuestos. No obstante, nunca le hemos tenido miedo a que la gente vote y, además, creo que se nos dan muy bien las campañas. Sí ha sido extraño por lo de la Semana Santa y las otras elecciones, aparte de la evidencia de la existencia de las cloacas del Estado contra nosotros en las últimas semanas. Se ha demostrado que hay ciertos poderes que quieren interferir en el resultado, aunque la relación con los demás ha sido correcta en las Islas, más allá del espectáculo en los debates. En la calle sí noto que la gente es cada vez más consciente de lo que nos jugamos y que habrá más participación porque hay ganas, ya que el resultado está más abierto que nunca y puede pasar cualquier cosa".

Ana Oramas (CC). La candidata nacionalista sí aprecia una "diferencia tremenda" con respecto a 2016, pero "porque he notado a la gente volcada y, por primera vez, he tenido que hacer campaña regional. Mucha gente me ha dicho que nunca nos ha votado, pero que me han visto luchar y que hacía falta eso en Madrid". A su juicio, un cambio lo han propiciado las redes sociales "por la gente joven que va a nuestros actos y por los mensajes que me mandan, quizás porque actuaciones mías en los últimos meses han sido virales en el Estado, con hasta 8 millones de visualizaciones. He hecho una campaña con muchos colectivos, muchas mujeres y noto que la gente está harta de la crispación de los partidos, de que se hable de lazos amarillos y los huesos de Franco , y preocupados por el empleo". Sin embargo, no le ha parecido extraño lo de la Semana Santa (no le distorsionó nada, aunque aprovechó el viernes para preparar los debates) y no cree que los próximos comicios influyan.

Melisa Rodríguez (Cs). La candidata palmera sí cree que ha sido una campaña "que ha desconcertado al ciudadano por la Semana Santa y porque muchos tienen el marco mental de las siguientes elecciones y hasta nosotros hablamos de esa otra cita. Ha sido intensa, pero no tanto como otras, si bien los debates han sido decisivos. Lo que palpo es que las encuestas no acertarán, que los ciudadanos van por libre y no dicen su voto. Están más receptivos y te vienen a pedir la información. Creo que vamos a sorprender".

Pedro Quevedo. El diputado de NC sí cree que se trata de una situación inusual, "sobre todo para los canarios, ya que, desde 1979, no se anteponían las generales a las locales, y aquí se distingue mucho el voto. Eso sí, tengo que agradecer lo de la Semana Santa porque, para un partido de esta tierra, unas generales son siempre más duras porque parece que se vota a Sánchez o Casado, cuando se elige a los diputados de Canarias y sacar la cabeza ahí requiere un sobreesfuerzo brutal. Lo bueno es que nos ha cogido engrasados para las locales. Se nos reconoce mucho por el 75% (lo han incluido hasta en los carteles, aunque no era partidario) y es clave para diferenciarnos porque es un logro histórico que impacta en el bolsillo personal y de pymes". Sobre los insultos, dice que es "una característica de los de siempre, cuando nosotros recurrimos siempre a propuestas trabajadas. Las derechas extremadas son, pues, un riesgo extremo para Canarias porque aquí sabemos mucho de centralismo o de no creer en los servicios públicos y en las singularidades canarias: eso es volver a los tiempos oscuros".

