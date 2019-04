Oramas no cree que el 'caso Las Teresitas' afecte a CC

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha descartado este jueves que el 'caso Las Teresitas', con condenas de cárcel para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, pase factura en las urnas a su partido.

"Yo no he tenido nada que ver con el tema de Las Teresitas", ha señalado en una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, subrayando que "nunca" habla de este caso judicial por sus "circunstancias personales" --es hermana de Pía Oramas, arquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que alertó del sobreprecio de la compraventa y cuyos informes no fueron estimados--.

Oramas ha apuntado que los hechos ocurrieron hace más de quince años y "nadie es perfecto", y ahora ha habido una sentencia condenatoria --la última, del Tribunal Supremo-- que se debe respetar y acatar.

Ha puesto como ejemplo que "en medio" del juicio de los ERE, el PSOE ganó las elecciones en Andalucía, y lo mismo hizo el PP en España en el momento álgido del caso Gurtel y Luis Bárcenas.

En esa línea, ha dicho que los partidos políticos "no tienen que pagar los errores" que puedan cometer personas a título individual, como malversación de fondos públicos o apropiación indebida.