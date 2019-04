Quevedo (NC) se compromete a trabajar por la modificación de la reforma laboral

El candidato de Nueva Canarias al Congreso de los Diputados por Las Palmas Pedro Quevedo trabajará, de ser elegido, por la "inmediata modificación" de la reforma laboral, que afirma ha provocado "un drama" en las islas.

Un territorio en el que la precaria situación del mercado laboral es un problema que "es preciso resolver", según ha destacado el aspirante a la reelección como parlamentario al presentar este miércoles las propuestas de su programa electoral en materia de empleo.

Puesto que este es "una prioridad para Nueva Canarias", que cree primordial eliminar la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP para que puedan mejorar las condiciones laborales en las islas.

Ya que entiende que dicha ley es "un instrumento esencial que explica la pérdida de derechos de los trabajadores y la degradación de las relaciones laborales", tanto en el conjunto del país como en Canarias en particular, se expone en un comunicado de su partido.

Además, subraya que Pedro Quevedo ha anunciado que también proyecta proponer desde las Cortes Generales "implementar un plan de choque con incentivos de contratación para evitar la ultratemporalidad (contratos de menos de siete días), que supone casi el 40 % de los contratos a nivel estatal".

E insiste en que situación del empleo es "especialmente grave" en Canarias, ya que es de "mala calidad", no solo en lo que se refiere a la temporalidad sino también en cuanto a salarios.

Factores que "no permiten que los canarios vivan con la dignidad que les corresponde", ha sentenciado.