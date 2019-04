Alejandro Gómez: "Canarias debe devolver competencias porque no las ha sabido gestionar"

Filólogo y abogado en ejercicio especializado en Derecho Procesal, Privado y Contencioso-Administrativo, Alejandro Gómez nació en Córdoba en 1977 y en 2014 se afilió a Vox. Hoy es presidente de esta formación en la provincia y cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados. Asegura que está en política por convicción y que su formación política pone sobre la mesa temas que se creían superados pero que no lo están. Además, afirma que hay que debatirlos aunque puedan parecer que son políticamente incorrectos.

¿Cómo ve que se está desarrollando la campaña electoral?

Para nosotros, que contamos con muy poquito presupuesto, la estamos haciendo con pasitos cortos, pero firmes. Nosotros seguimos nuestro camino con independencia de lo que digan las encuestas y lo que digan otros, con independencia a lo que digan o dejen de mostrar las encuestas. En este sentido, creo que estamos haciendo una buena campaña.

¿Cree que los discursos que se están utilizando están haciendo de esta una campaña bronca?

No percibo que sea una campaña bronca. Lo que sí puedo decirle es que en nuestra formación decimos cosas que son políticamente incorrectas y, por lo tanto, estamos poniendo sobre la mesa temas para debatir que se entendían por parte del resto de partidos políticos que ya estaban cerrados, y esto quizás algunos lo perciban, sobre todo por parte de la gente de la izquierda más radical, como una campaña con un discurso bronco. Pero no lo creo así, es simplemente poner sobre la mesa temas que se daban por supuestos y que nosotros no aceptamos.

¿Qué opinión le merece el escrache o las protestas que se produjeron por fuera del Recinto Ferial la pasada semana cuando su formación celebró un mitin?

Para mí esa situación me genera bastante tristeza porque creo profundamente en la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Creo que todo se puede expresar, pero siempre desde el diálogo y de forma educada. Cuando alguien intenta imponer sus ideas con pedradas, a base de insultos, de amenazas y coacciones para intentar de amedrentar a los simpatizantes de Vox y, además, ellos mismos se califican de antifascistas, me dan pena, sobre todo porque veo incoherencias entre lo que se supone que defienden y lo que realmente hacen. Si realmente alguien tuvo un comportamiento fascista en lo que ocurrió fuera del Recinto Ferial la pasada semana fueron precisamente los que se califican como antifascistas. Por eso digo que me da muchísima pena que todavía existan grupos así, radicales, que sean capaces de tirar una piedra a un policía, al que hirieron, y si le hubiera caído tres o cuatro centímetros a un lado de donde le golpeó, podrían haberle dejado tuerto.

La irrupción más que segura de su formación, Vox, en las Cortes Generales ¿qué puede suponer?

Pues va a suponer que entre un grupo de personas, que somos gente normal y corriente de la calle; que somos profesionales en nuestras profesiones y que, por lo tanto, sabemos lo que es pagar una hipoteca, el alquiler, el colegio, el coche. O sea, gente normal, de la calle, que no hemos vivido nunca de la política, por lo menos en el caso de nuestras dos provincias, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas. Por eso creemos que le va a dar un aire fresco y una cercanía con los ciudadanos en las Cortes Generales. Considero que lo que vamos a conseguir es que en la política haya de nuevo servidores públicos, y que además sean dignos.

El otro día congregaron a unas 700 u 800 personas en el Recinto Ferial y creo que esas cifras sorprendieron a más de uno. ¿Confían en que su formación tendrá el apoyo del denominado voto oculto o, incluso, pescar entre los indecisos?

Éramos más de 800 personas, porque solo en sillas se habían contratado 800 y había bastantes personas que tuvieron que quedarse de pie, así que calculamos que más de un millar de personas acudieron a nuestro acto de campaña en la capital tinerfeña. Creemos que existe un voto oculto muy importante, pero que por desgracia es así porque también asistimos a un linchamiento público en determinados medios de comunicación, sobre todo en aquellos que tienen una línea editorial de izquierda más radical, y esto ha conseguido que mucha gente tenga miedo o prefiera no decir o no expresar su intención de voto o simpatía por Vox para salvaguardar su profesión o sus negocios, pero sí creemos, y yo estoy convencido de que hay muchísima gente más que se siente representada por nuestra formación que aquellos que lo manifiestan abiertamente.

Algunos expertos señalan que esta campaña es de las más importantes de la época democrática.

Yo le diría dos cosas. Con respecto a la campaña electoral y, sobre todo, por la campaña que está haciendo Vox, es una nueva forma de plantearla en España para llegar al ciudadano, y este modelo muy probablemente se copie en futuros comicios por parte de otras formaciones. Y un dato que corrobora esto es que, a pesar de no contar con representación en las Cámaras y contar con muy pocos recursos, las redes sociales de Vox están colocadas en primera línea. En el caso de Canarias y respecto a Twitter estamos solo por debajo del Partido Popular, mientras que en Facebook estamos por delante de todos los partidos políticos. Y en segundo lugar, creo que lo que distingue o la clave de estas elecciones respecto de las anteriores es que se confirma que el bipartidismo ha acabado en España y que es necesario, por tanto que la política tome otro cariz. Es decir, va a ser necesario diálogo y consenso entre distintas fuerzas políticas para sacar adelante al país.

Parece que la ciudadanía sí tiene claro que el mapa de formaciones políticas cambió hace cuatro años y lo que pide a través del resultado en las urnas es diálogo, colaboración entre fuerzas; incluso, no se vería con malos ojos un Gobierno de coalición que no fuera monocolor. Sin embargo, no sé si todos los partidos políticos han sabido hacer esta lectura.

Es que tanto el Partido Popular como el Partidos Socialista han estado convencidos desde hace tiempo que el Gobierno pasaba por uno de los dos, que iban a gobernar siempre turnándose, y por eso les cuesta asumir o aún no han asumido que la realidad ya no es así. El PSOE y el PP, probablemente, tendrán que llegar a muchos acuerdos para poder gobernar en la próxima legislatura, si es que les toca gobernar tras el 28-A, porque eso está aún por ver.

¿Cuál es su agenda canaria?

Nuestras propuestas para Canarias se basan en la necesidad de afianzar y sobre todo regular correctamente el Régimen Económico y Fiscal (REF) para que Canarias se pueda servir de este instrumento como base de su crecimiento. Pensamos que el REF que existe hoy en día en Canarias no colma todas las necesidades que tenemos los canarios. Creemos que está hecho por determinada clase política y está pensado para favorecer a sus amigos empresarios, pero no se ha pensado ese instrumento para la totalidad de Canarias. Creemos que hay muchas deficiencias en este marco. Este es nuestro principal caballo de batalla que defenderemos en el Congreso de los Diputados.

Vox es un partido que pretende recentralizar el Estado, devolver competencias y el fin de la España de las Autonomías. ¿Cómo defiende su formación los intereses de Canarias, habida cuenta de que la nuestra es una región que está a más de 2.000 kilómetros de Madrid? ¿Cree que los canarios lo entenderían?

Creo que cualquier canario que coja los datos de nuestra Comunidad Autónoma, ya sean los que se refieren a la Sanidad, que somos la Comunidad Autónoma con las listas de espera para un especialista más larga; somos la Comunidad Autónoma con la tasa de paro juvenil más alta de toda España, con la tasa de paro general de las más altas de toda España. Creemos que hay datos objetivos que nos dicen que, precisamente, si alguien se beneficiaría por la recentralización de determinadas competencias serían los canarios. Sobre todo las más importantes como son Sanidad, Justicia y Educación. Una mala gestión por parte de un Gobierno autonómico, en este caso en manos de Coalición Canaria, que ha estado apoyado siempre por el Partido Popular o el PSOE dependiendo luego de con quién se tienen que repartir los cromos en Madrid, ha demostrado que quienes han salido perjudicados han sido precisamente los canarios. Por eso creo que la devolución de competencias al Estado redundaría en un beneficio para Canarias y, sobre todo, conseguiríamos plasmar que todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que implicaría pagar los mismos impuestos que se pagan en Madrid, en Navarra o en el País Vasco y no por ser canarios tener que pagar más impuestos. Pero es que además, el mantenimiento de las estructuras del Estado autonómico ha supuesto un gran despilfarro de dinero que se podría invertir, precisamente, en Sanidad, en Educación y Justicia.

¿Cómo solventaría el encaje de Cataluña en el Estado?

No hay nada que solventar porque Cataluña forma parte del Estado español y no se contempla otra situación. Aparte de que cuando se habla de Cataluña parece que se está hablando de todos los catalanes y ni mucho menos, porque la mayoría de los catalanes no quieren lo que pretende Ezquerra o el PdCat. Nosotros defendemos a los catalanes que quieren seguir formando parte de España. Los intentos de golpe de Estado no pueden ser ni que unos políticos nos arrebaten los derechos que nos corresponden a todos los españoles, no se puede consentir.

Y ¿cree que la solución pasa por la aplicación del 155?

Sí, sin duda.

¿Debe regularse la eutanasia?

Creo que es una grave irresponsabilidad, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sacar este tema en este momento, entre otras cosas porque es muy difícil regularla y le hablo desde el punto de vista de jurista.

¿Ley del aborto?

Desde la fundación del partido defendemos la vida en sentido positivo. Para mí el aborto es el fracaso del Estado de Derecho. No puede ser que un Estado destine fondos a facilitar el aborto en lugar de buscar fondos, medios y esfuerzos para ayudar a esa madre a seguir para adelante con su embarazo. Creo que es un perjuicio para la mujer. No pretendemos prohibir el aborto pero sí volver a las normativas anteriores que existían sobre este tema e ir favoreciendo una cultura de la vida en lugar de una cultura de la muerte.

¿De qué forma se puede garantizar el sistema de pensiones públicas?

Tal y como está ahora el sistema no se puede garantizar y en nuestro programa electoral es uno de los puntos importantes. Planteamos un sistema mixto, de tal forma que el 50% de las pensiones se obtenga con la financiación de las cotizaciones de los trabajadores y la otra mitad, voluntaria y fruto del ahorro del trabajador en un fondo de una entidad regulada y privada y que pueda ser traspasable de una entidad a otra.

Con los salarios que percibe la mayoría de canarios ¿cree que tienen capacidad de ahorro?

Lo que pretendemos es que el Estado no tenga capacidad para echar mano de la hucha de las pensiones cada vez que quiera. Es un modelo mixto que ya se utiliza en otros países de Europa. No es una cuestión de ahorro, sino que la mitad de lo que se le retiene al trabajador vaya a la Seguridad Social, y la otra mitad a la entidad privada y regulada que indique el trabajador.

Otra opción sería mejorar la calidad de los empleos y que haya más cotizantes, que, teniendo en cuenta la tasa de natalidad actual, se solventaría atrayendo a inmigrantes.

Creo que la premisa con la que me formula la pregunta tiene que ver con la mentira que se va diciendo sobre Vox en diferentes medios de comunicación. Nosotros no estamos en contra de la inmigración legal. Siempre lo hemos dicho y solo hace falta recurrir a las fuentes reales y fiables para comprobarlo. Lo que se critica y lo que no estamos dispuestos a aceptar es la inmigración ilegal; la inmigración que intenta saltar las vallas tirando heces o cal viva a los agentes de la Guardia Civil, y esto es en beneficio de nuestro país, pero también protege a los inmigrantes que llegan a España de forma legal y con un contrato de trabajo, que vienen a contribuir al sistema de pensiones y el sostenimiento de los servicios públicos. Pero es que detrás de la inmigración ilegal están las mafias que se enriquecen a su costa; muchos de ellos además proceden de países que tienen a un tirano o dictador como jefe de Estado, y lo que nosotros planteamos es que con la Unión Europea se trabaje en los países de origen para que no se vean obligados a huir, ya sea por cuestiones económicas como por su situación de persecución política.

¿Debe reformarse la Constitución y en torno a qué asuntos?

Creemos que sí porque hay artículos que están absolutamente obsoletos, sobre todo aquellos que se refieren a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Esto habría que eliminarlo para crear un Estado más central, más unitario y donde todos los españoles seamos iguales ante la ley y los servicios públicos con independencia de la región en la que hayamos nacido.

Canarias ha celebrado cifras récord de llegada de turistas en los últimos años y, sin embargo, se mantienen unas tasas de paro muy altas. ¿Qué debe hacerse para revertir la situación?

Canarias tiene que invertir primero en educación; lo que ocurre es que es una inversión a largo plazo. Es una cuestión fundamental porque en Canarias tenemos una juventud poco capacitada a la vista de la tasa de paro que se registra y por los informes PISA, que revelan que el sistema educativo canario es de los peores de toda España. Esto es lo más importante, pero entiendo que es una inversión que se debe hacer a largo plazo. También hay que hacer inversiones en infraestructuras, sobre todo en Tenerife, donde tenemos un norte que está perdiendo mucho valor por esta cuestión.