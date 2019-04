Los memes del debate de TVE

Lo mejor del debate no suele estar en el plató televisivo, sino en las redes, en las que se desborda el ingenio de los españoles. El primer gran debate a cuatro que se ha celebrado este lunes en RTVE ha puesto a prueba los reflejos y el buen humor de los internautas.









Y DENTRO HASE CALO Y FUERA HASE FRIO Y TU YA NO SABE SI ENTRA O SALI pic.twitter.com/5sH4WSlP8l

Me flipan los gráficos...cuanta verdad... #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/jcFYEElVy8

Me flipa que el as bajo la manga que se había guardado Albert Rivera sea anunciar una tarjeta sanitaria cubierta en un 80% por una bandera de España. #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/pcwOMqjLKE

ME HAS ENSEÑADO TÚUUUUU

TU HAS SIDO MI MAESTRO PARA HACER SUFRIIIIRRR...



SI ALGUNA VEZ FUI MALAAA

LO APRENDÍ DE TIIII

#ElDEBATEenRTVE pic.twitter.com/Pu6rZrKQT9