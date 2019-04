Clavijo reprocha a los partidos estatales que no hablen de Canarias

Admitió que el "populismo" de derechas preocupa a CC porque "es antiautonomía y con retrocesos sociales. Y subrayó que la "principal preocupación" de CC es que Canarias tenga representación en Madrid.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado este lunes a los partidos que no hablen del archipiélago en su campaña electoral para la cita con las urnas del 28 de abril, lo que a su parecer demuestra que si no hay una 'voz nacionalista' en el Congreso de los Diputados, las islas lo notarán en los recursos económicos que deberían llegar.

En este sentido, y atendiendo a los posibles resultados que aportan las encuestas en los que pone en entredicho la entrada de Coalición Canaria (CC) a la Cámara baja, Clavijo apuntó que en estos datos "hay muchas más claves" que el titular del reparto, en relación al absentismo o al no sabe no contesta, aunque reconoció que "indican tendencias".

Así, admitió que el "populismo" de derecha les preocupa porque "es antiautonomía y con retroceso sociales que no" comparte, si bien afirmó que la "principal preocupación" de CC es que Canarias tenga representación en Madrid.

De todos modos, señaló que "nadie sabe lo que va a pasar" aunque se mostró confiado con el trabajo "serio" que ha realizado su formación en los últimos años y que, lamentó, el PSOE lo ha frenado, en relación a la política llevada a cabo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aún así, dijo que en Canarias están "acostumbrados" a que los partidos nacionales "hablen de otras comunidades, de otros problemas", ya que el archipiélago "queda lejos" para el resto de formaciones.

CC Y EL CLIPPER

Así cuestionado, si esta noche verá el debate electoral entre los líderes del PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, reconoció que no lo hará porque CC tiene "campaña electoral" y empleó un símil de refrescos para exponer que la forma de 'venderse' de CC tiene que ser el "puerta a puerta".

"Está la Coca Cola, está la Pepsi Cola y estamos los de aquí, el Clipper de fresa (...). La Coca Cola y la Pepsi Cola se vende sola pero el Clipper tiene que venderse puerta a puerta", apuntilló en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Clavijo defendió que su partido pone "cara, nombre y apellidos", añadiendo que cuando exponen los problemas "reales" de Canarias, saben de lo que hablan.

En este sentido, incidió en que si CC no está en el Congreso de los Diputados, "se notaría en los recursos económicos", ya que aseguró que en Madrid "se podrían replantear el 75 por ciento de descuento de residentes" o las partidas del POSEI porque "no están en los presupuestos, entonces no va a haber nadie que coloque una enmienda" para que destinen partidas a ello.

Sin embargo, al ser cuestionado que son puntos que recoge la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), respondió preguntando "¿Qué hizo Pedro Sánchez con el REF? Lo ignoró". Agregó que si gobierna el PSOE "no se va a cumplir" con el Estatuto y el REF "porque ya lo ha hecho", y le acusó de dar ese "dinero a Cataluña y Valencia", a lo que añadió que si gobierna el PP "y no necesita" el voto de CC, "tampoco lo va a cumplir".

Preguntado por la promesa de Sánchez de celebrar un Consejo de Ministros en Canarias si accede a la Presidencia del Gobierno, lo calificó de "actitud prepotente y colonialista" para, agregar, que existe un precedente, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que "al final quedó en nada".

CASO GRÚAS

Por último, al ser cuestionado por el caso 'Grúas', sobre el que declaró como investigado el miércoles Santo, se mostró convencido en que se trata de una "denuncia política de Podemos y Nueva Canarias (NC)".

En este caso se investiga el rescate del servicio municipal de grúas en la época en que Clavijo era alcalde de La Laguna, se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Al respecto, el presidente canario ha defendido la intervención de "éxito" de los funcionarios del Ayuntamiento, algo que "afortunadamente", dijo, ha podido explicar dos años después.

"Creo que volvería a hacer exactamente lo mismo porque fue una gestión seria y rigurosa. Soy muy escrupuloso con la gestión de los recursos públicos", apostilló.