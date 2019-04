PP, Podemos y Cs rechazan acudir al debate electoral de TVE si es el día 23 y optan por el de Atresmedia

PP, Podemos y Ciudadanos han rechazado acudir al debate a cuatro con el PSOE, que RTVE ha fijado este jueves para el día 23, al coincidir con la fecha elegida por Atresmedia para celebrar el suyo, mientras que la voluntad de Pedro Sánchez es acudir al del ente público.



La mañana de este jueves ha sido un ir y venir de comunicados en torno a los debates electorales en televisión.



El primer comunicado ha sido de RTVE y lo ha emitido para informar de que había fijado la fecha del debate para el día 23.



A éste, Pedro Sánchez había dicho que acudiría después de que la Junta Electoral Central (JEC) decidiera que Vox no podía participar en el otro organizado por Atresmedia y al que el presidente del Gobierno había aceptado ir junto a PP, Podemos y Cs.



El segundo comunicado ha sido del PP, que ha recordado que RTVE les había invitado en principio a un debate el día 22, y que en esa fecha no tienen problema de asistir.



"TVE ha emitido hoy un comunicado antes de ponerse en contacto con el PP alterando la fecha incialmente establecida. Nos parece inaceptable que la televisión pública, de la que se espera esté al servicio de todos, actúe al dictado del candidato socialista", dicen los populares.



Después se ha pronunciado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha pedido a RTVE "rectificar" su decisión de fijar el debate a cuatro el día 23 al considerar que hacerlo coincidir con el de Atresmedia se ha debido a "una llamada de Moncloa" ante la negativa del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a participar en dos.



Iglesias ha subrayado que RTVE "no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno", por lo que ha exigido a la administradora única provisional, Rosa María Mateos, que proponga otra fecha.





"RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno.Tres aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere dos debates. Rosa María Mateos debe rectificar", ha afirmado el líder de Podemos en su cuenta de Twitter.Poco después ha llegado la respuesta del presidente de Ciudadanos , que ha asegurado también que acudirá al debate de Atresmedia, a pesar de que RTVE lo ha fijado también esa fecha, y ha acusado al jefe del Gobierno deRivera ha considerado uny ha asegurado que mantendrá su compromiso de participar en el organizado por Atresmedia ese día y muestra su disposición a estar en el de la televisión pública el 22."Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo. Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22", ha dicho el candidato de Cs en su cuenta de Twitter.Y hace unos minutos ha llegado la reacción del Comité Electoral del PSOE , que ha reiterado la voluntad de Sánchez de participar en el debate a cuatro planteado por RTVE para el 23 y ha replicado al resto de candidatos que "todos tienen disponibilidad ese día"., se emitiría en directo por La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE, TVE Internacional y Radio Exterior con el fin de que "pueda llegar a los millones de españoles" que residen fuera de España.En el comunicado que emitió ayer por la noche, miércoles,No obstante, fuentes de la Corporación señalaban el miércoles por la mañana que se barajaban dos fechas para que pudiera celebrarse, el 22 y el 23.Y, según fuentes de los distintos partidos, la invitación inicial que recibieron de RTVE a finales de febrero fue para que el día 22.Atresmedia ya dijo ayer que los líderes del PP, Pablo Casado; de Cs, Albert Rivera; y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, habían confirmado su participación para el día 23.