Oramas censura a Sánchez por 'mentir' sobre sus medidas sociales

La diputada y candidata de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, recurrió ayer a una información aparecida a primera hora en el periódico digital Eldiario.es para reprocharle al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "mienta" sobre cuál ha sido el sentido de su voto con las medidas que ha ido aprobando el Ejecutivo en las últimas semanas en los llamados "viernes sociales" del Consejo de Ministros.

Según el periódico, "es falso", frente a lo afirmado por Sánchez en su mitin del pasado domingo en Gran Canaria, que los nacionalistas no hayan respaldado esas decisiones y alude, por ejemplo, al Real Decreto Ley de julio de 2018 por el que el Gobierno socialista, en una de sus primeras medidas, devolvió el acceso universal al Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes que llegaban al país, con independencia de su situación legal y en aras de garantizar también la sanidad del resto de españoles porque se entiende que, de la otra manera, se incrementaban los riesgos.

En un serial que recurre a la hemeroteca, videoteca y fonoteca para demostrar las mentiras o realidades distorsionadas de los políticos, el digital recuerda también que CC apoyó la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros pactado entre el PSOE y Podemos en el contexto del presupuesto de 2019, aunque desligándolo por si, como ocurrió al final, las cuentas no salían. Como lleva recordando desde hace días Oramas, sí respaldó esa decisión que se convirtió también un decreto porque, según remarca, antepone los intereses generales y las medidas sociales que cree adecuadas más allá del "maltrato" y "olvido" de Sánchez de cuestiones como el REF., Estatuto, convenios o los dos últimos presupuestos en lo relativo a Canarias.

Asimismo, Oramas tampoco se opuso (ya que ni siquiera forma parte de la Diputación_Permanente) a la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años que ya no tienen ningún tipo de ayuda. Aunque su voto no era preciso, como ocurrió con otras medidas, Coalición Canaria sí mostró su respaldo público y las contextualizó en su apuesta por seguir aportando en Madrid una visión de Estado y en favor de la estabilidad y la responsabilidad.