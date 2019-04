CC carga contra el PSOE por recortar los fondos a la investigación canaria

La candidata de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, intensificó ayer sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por sumar "una nueva negativa a las Islas al anunciar que no va a hacer llegar a Canarias algunos de los fondos para investigación en las universidades isleñas".

En un comunicado, Oramas explicó que el Ejecutivo estatal ha notificado al regional que no va a transferir el millón de euros que destina al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, dependiente de la Universidad de La Laguna (ULL) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. "Además -lamentó-, hay partidas para investigación en las dos universidades canarias que están recogidas en el REF, por lo que son obligadas, y que tampoco se van a transferir". Se refería Oramas a los 40 equipos de investigación de la ULL a los que el Estado ha dejado sin las partidas prometidas, tal y como publicó ayer El Día.

Para la diputada nacionalista, "este nuevo agravio puede generar un problema no solo para los investigadores, sino para un nuevo ámbito en el que las universidades y los centros de Canarias puede ser punteros". Por eso, insiste en que Pedro Sánchez "no puede seguir tratando de esta manera a Canarias. No necesitamos visitas ni consejos de gobierno aquí, sino dejar de despertar cada día con un anuncio nuevo de fondos que no van a llegar al Archipiélago y que están recogidos por ley o en los presupuestos prorrogados".

Para la exalcaldesa de La Laguna, "Sánchez debería ser responsable y atender a esta tierra como atiende a otras comunidades autónomas, ya que, en sus nueve meses de gobierno, nos ha olvidado, pisoteado y faltado el respeto a los y las canarias".

Además, y como ya hiciera este domingo, le recuerda a los socialistas que Coalición Canaria "ha sido responsable y votó a favor de un 97% de los decretos que el PSOE presentó antes de la disolución de las Cortes, sobre todo los que contenían medidas sociales". Entre las normas que han apoyado los nacionalistas se encuentran la subida del salario mínimo interprofesional; el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y el empleo. Asimismo, respaldaron el acceso universal al sistema nacional de salud y las medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

"Hemos demostrado que tenemos sentido de Estado, que cuando las propuestas son buenas las apoyamos, vengan del partido que vengan, que anteponemos los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, de los canarios y las canarias, que son nuestros únicos jefes", aseguró ayer la diputada.

Oramas insiste en que su formación ha tenido "sentido de Estado" y ha apoyado el 97% de los decretos sociales del PSOE./ el día

