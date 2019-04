Atresmedia plantea un debate 'a cuatro' excluyendo a Vox tras el veto de la Junta Electoral

Atresmedia ha decidido este martes, tras la decisión de la Junta Electoral Central de suspender el debate "a cinco" que tenía programado para el día 23, readaptar el formato para que sea "a cuatro" y Vox quede excluido.



El grupo de comunicación remarca en un comunicado de prensa que respeta, "pero no comparte", la resolución de este martes de la Junta Electoral, así que estudia en estos momentos si la recurre ante el Tribunal Supremo.



Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) serán por tanto los candidatos que asistan al debate del martes 23, pero no Santiago Abascal (Vox), como en principio estaba previsto.



Es la decisión que ha adoptado el grupo de comunicación tras remitirle la Junta Electoral Central (JEC) la petición para que cambie el formato, pues el que había ofrecido, "a cinco", no cumplía el principio de "proporcionalidad" que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 66.2.



Atresmedia explica en su nota que la opción por el formato "a cinco" obedecía al "interés periodístico" y a se trata, apunta, del "más relevante para los ciudadanos".



Añade que con ese modelo de debate "en ningún momento" menoscaba la presencia en los medios del grupo (Antena 3, La Sexta y Onda Cero) de ninguna formación política con representación parlamentaria o que concurra a los comicios del 28 de abril.



Veto de la Junta Electoral Central

La decisión final, el lunes

En su nota de prensa, recalca que "durante las últimas semanas y en todo el periodo de campaña" esas formaciones tendrán la oportunidad a través de entrevistas, informaciones y otros debates de "trasladar sus mensajes" a la sociedad, siempre por medio de Atresmedia.La Junta Electoral Central (JEC) ha transmitido a Atresmedia quetal y como lo tiene planteado, con cinco candidatos, incluido el de Vox , por lo que insta a desarrollar una alternativa.Fuentes de la JEC han informado a Efe que éste ha sido uno de los acuerdos adoptados este martes, yPara adoptar esta decisión, la Junta Electoral se ha apoyado en el artículo 66 de la(LOREG), en el que se define el pluralismo político y social a preservar durante los periodos electorales.En dicho precepto, recuerdan las fuentes consultadas, la ley electoral exige dicho pluralismo en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública, pero también lo exige a los medios privados de acuerdo con una reforma reciente del artículo."Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo,informativa en los debates y entrevistas electorales", se señala en el artículo 66.2.Justo a este párrafo se han referido los partidos en sus recursos contra el formato que ha planteado Atresmedia: un debate a cinco del que ya se ha hecho el concurso sobre qué candidato lo comenzará y cuál lo cerrará.Consideran las formaciones recurrentes que en ese debate del día 23 no se respeta ni la proporcionalidad, ni la neutralidad, ni la igualdad, especialmentepartido sin representación parlamentaria en la legislatura anterior.La Junta Electoral, en consecuencia, ha adoptado este martes un acuerdo en el que, apelando al artículo 66.2 de la LOREG, paraliza el debate a cinco y pide a Atresmedia que antes del lunesEl mismo lunes la Junta Electoral analizará la propuesta del grupo de comunicación, y según apuntan las fuentes del organismo,El debate está programado para el día siguiente ya la Presidencia del Gobierno.La organización se ultimó la semana pasada, en cuanto el Comité Electoral del PSOE dio el visto bueno a que fuera su candidato, Pedro Sánchez.Se trató de. La cadena pública había propuesto uno entre los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, pero no de Vox.