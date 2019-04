Un grupo de estudiantes intenta boicotear un acto de Álvarez de Toledo en Barcelona

Un centenar de jóvenes estudiantes han tratado de boicotear este jueves un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), organizado por la asociación S'ha Acabat!, al que asistía la cabeza de lista del PP por Barcelona para el 28A, Cayetana Álvarez de Toledo.



A las 13.00 horas estaba programado un coloquio en la Sala Teatro de la UAB, titulado "Ante los nacionalismos y populismos, ¡Europa!", con la participación del presidente del PPC, Alejandro Fernández, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua y el expresidente de Societat Civil Catalana Rafael Arenas.



Pero al intentar entrar en el recinto, Álvarez de Toledo y otros asistentes, se han topado con un centenar de estudiantes que bloqueaban el acceso por las escaleras con el fin de evitar que se celebrase el acto, al grito de "fascistas", contestados por la candidata del PP, visiblemente enojada, con gritos de "libertad".



El acto de este jueves venía precedido ya de unos incidentes ocurridos el martes, cuando jóvenes de la asociación S'ha Acabat!, contraria a la independencia de Cataluña, denunciaron haber sido víctimas de una "agresión" en su carpa informativa en la UAB, para publicitar precisamente el coloquio de este jueves.



Al ver el bloqueo de los manifestantes, un grupo de jóvenes de S'ha Acabat! se ha dirigido a las escaleras y han apartado a las personas que impedían su paso, momento en el que se ha intensificado la tensión, los empujones y los gritos.





El PP carga contra la "kale borroka independentista" que ha tratado de impedir un acto de Cayetana Álvarez de Toledo en la Autónoma de Barcelona, donde se han vivido momentos de tensión y forcejeos https://t.co/FtaSQ5LLhl pic.twitter.com/wCBWkGg64z — Europa Press (@europapress) 11 de abril de 2019

Lanzamiento de botes de humo

han accedido al lugar y han empujado a los manifestantes hasta expulsarlos de la zona de acceso al recinto, momento en el que la organización ha iniciado el acto.A las 15.20 ya se habían dispersado los concentrados, tras salir los asistentes al coloquio de la entidad S'ha Acabat!; entre ellos, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández; los candidatos a la Alcaldía de Barcelona Josep Bou (PP) y Manuel Valls (independiente apoyado por Cs), y la eurodiputadapero esta vez, no en dirección hacia los concentrados en la Plaza Cívica, sino hacia un aparcamiento, inaccesible para los concentrados porque les separaba un cordón de Mossos d'Esquadra.Al salir, los concentrados han encendido botes de humo y los han lanzado en dirección a los asistentes, que estaban a casi 20 metros de distancia, y con el cordón policial de por medio, y los botes no han alcanzado a nadie.Han gritado 'Fuera fascistas de la universidad',, entre otras consignas.Desde Twitter, Álvarez de Toledo se ha hecho eco de los incidentes: "Niñatos totalitarios han intentando impedir con violencia nuestra entrada a la UAB. Lo advertimos al llegar: no vamos a ceder un solo milímetro en defensa de la libertad. Y, por supuesto, logramos entrar.Previamente, la número uno del PP por Barcelona al Congreso ha denunciado la situación en declaraciones a los medios:, no forma parte de la normalidad tener que ir a una universidad pública en una gran democracia europea del siglo XX, y encontrarnos este espectáculo absolutamente dantesco"., consentidos, que representan el secuestro de la universidad y de cómo se convierte un centro del saber, la educación, el debate y la información en un lugar al servicio de un proyecto totalitario y nacionalista", ha afirmado.