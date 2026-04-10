Canarias refuerza su FP con 184 nuevos ciclos, dobles titulaciones y una apuesta por la formación online

Nuevas formaciones, apuesta por la modalidad virtual, Formación Profesional (FP) básica en todos los IES de las Islas, dobles titulaciones y 184 ciclos adicionales. Estas son las cartas que la Consejería de Educación puso el viernes sobre la mesa como principales novedades en la oferta de FP para el curso 2026/27. El consejero, Poli Suárez, reveló que la ampliación formativa prevé «alcanzar a alrededor de 4.500 nuevos alumnos» y cifra el total de estudiantes de esta modalidad educativa «en torno a las 52.000 personas en toda Canarias».

Durante la presentación, que tuvo lugar en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Felo Monzón Grau-Bassas -Las Palmas de Gran Canaria-, se dieron a conocer las nueve nuevas titulaciones presenciales disponibles para el alumnado: Ganadería y Asistencia en Sanidad, junto a Planta Química (Gran Canaria); Sanidad Ambiental Aplicada y Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (Tenerife); Emergencias y Protección Civil (El Hierro); Comercialización de Productos Alimentarios (Fuerteventura); Coordinación de personal en eventos (La Gomera); Higiene Bucodental (Lanzarote) y Farmacia y Parafarmacia (La Palma).

Mejorar la infraestructura

La planificación pasa, además de por las nuevas titulaciones, por la ampliación de la oferta existente con 184 nuevos ciclos en toda Canarias: 62 en Gran Canaria, 61 en Tenerife, 18 en Fuerteventura, 16 en La Palma, 10 en La Gomera, 10 en Lanzarote y 7 en El Hierro. De igual manera, también persigue mejorar la infraestructura educativa y se han hecho reformas en centros existentes y construido dos nuevos CIFP en El Hierro y La Gomera.

Para hacer frente a este aumento de plazas, Suárez aseguró que se continuará con la contratación de personal docente. Durante el curso presente, se llevaron a cabo «más de 300 nuevas contrataciones» que cumplen los « acuerdos alcanzados con los sindicatos».

La gran apuesta del Gobierno autonómico se centra en impulsar la modalidad virtual, que busca cumplir dos objetivos principales. Por un lado, «acercar la FP a todos los rincones de Canarias», especialmente en las islas no capitalinas en las que el desplazamiento supone un problema. Por el otro, sacar adelante aquellas formaciones que no llenan las plazas en el formato presencial.

Web de la FP en Canarias

Suárez ejemplificó esta cuestión con el caso del ciclo de Promoción de Igualdad de Género que, por falta de alumnado físico, tuvo que trasladarse al formato en línea y acabó por «incrementar por dos» sus estudiantes. Siguiendo esta línea, se ha ampliado la formación online con titulaciones como Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, y los segundos cursos de Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad, destinados a los ya titulados que desean completar una doble titulación.

El viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez, presentó la nueva página web de la FP en Canarias, que persigue aglutinar las necesidades de todos los agentes implicados -empresas, alumnos y docentes- en un único ecosistema que sea «ágil y versátil», en palabras de Rodríguez. Canarias es la «primera región» en contar con una plataforma que vincule profesorado, alumnado y empresas.

Su diseño está centrado en tres secciones. Una destinada al empresario, que busca «responder a las necesidades que puedan tener»: un apartado de acreditación profesional, un mapa interactivo para la búsqueda de profesionales de su sector -bajo un filtro por titulaciones, figuran todos los centros que las imparten y sus datos de contacto, para acceder a sus bolsas de empleo- y la participación en la modalidad dual.

La segunda corresponde al alumnado, «centrada en la orientación», que engloba toda la oferta formativa de la Viceconsejería: cada familia profesional cuenta con un vídeo informativo con las actividades que realizan, los centros donde se imparten, el número de plazas en tiempo real y acceso a los procesos de inscripción en línea.

La ‘última pata’ corresponde al profesorado, que dispone de toda la normativa que regula la educación, un acceso directo a la gestoría del FP Dual y a la intranet del Gobierno de Canarias. «Cualquier persona que necesite u oferte orientación profesional tendrá un recurso a disposición de todos», concluyó Rodríguez.

Doble titulación

La doble titulación -dos títulos en tres años- es otra de las principales novedades del próximo curso, que se amplía en ocho nuevas combinaciones: Administración y Financias junto con Asistencia a la Dirección; Gestión de Ventas y Espacios Comerciales con Marketing y Publicidad; Transporte y Logística con Comercio Internacional; Desarrollo de Aplicaciones Web con Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Dirección de Cocina con Dirección de Servicios de Restauración; Guía, Información y Asistencia Turísticas con Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Electromecánica de Vehículos Automóviles con Mantenimiento de Maquinaria y, finalmente, Diseño y Gestión de la Producción Gráfica con Producción en Industrias de Artes Gráficas.

El viceconsejero Rodríguez explicó que otra de las misiones de Educación es «implementar la FP básica en todos los IES que cuenten con, al menos, tres grupos en Secundaria». Esta medida persigue combatir el abandono escolar temprano, cuya tasa en Canarias «es un problema y está por encima de la media nacional».